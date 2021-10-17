Зеленский звал меня в команду и в министры. Я отказал ему, - Комаровский
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский дважды отказал президенту Владимиру Зеленскому, который предлагал ему сначала должность министра здравоохранения, а затем - депутатский мандат "Слуги народа".
Об этом Комаровский заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, почему Комаровский не пошел во власть с Зеленским, он ответил: "Мои отношения с Владимиром Александровичем абсолютно дружеские... Когда Владимир Александрович собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу... Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения - это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине - медицинская наука, польза для людей или бизнес? Я отказал ему".
Тем более в период ковидной истерии.
Я отказал ему, - Комаровский
Для кого "квіточку" бережёт
Рейтинг Зеленского составляет 23%, а в пояснительной записке указано, что динамика идёт на снижение. Необходимо срочно громкие победные кейсы.
Рейтинг партии Слуга Народа упал до 14%.
Люди начали разочаровываться, так как те, кому они поверили, только громко обещают, но сами просто «хапают бабло», покупая дома и машины на родственников, используют власть, чтобы уйти от ответсвенности за ДТП и радуются смертям своих коллег. То есть становятся «моральными уродами»…
Можна було одразу ставити гордона і не паритись. Результат був би єднаковий
Я отказал ему, - Комаровский Источник:
ему министром не интересно, головняк один.
Скажи мне, кто твой друг... (с)
Потому ни Зеркаль, ни Бессмертный, ни Комаровский + ещё длинны список профессионалов, чьи фамилии записаны правильно , не нужны зеле, чтоб тырить, кидать и родину сдавать.
