Зеленский звал меня в команду и в министры. Я отказал ему, - Комаровский

Зеленский звал меня в команду и в министры. Я отказал ему, - Комаровский

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский дважды отказал президенту Владимиру Зеленскому, который предлагал ему сначала должность министра здравоохранения, а затем - депутатский мандат "Слуги народа".

Об этом Комаровский заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, почему Комаровский не пошел во власть с Зеленским, он ответил: "Мои отношения с Владимиром Александровичем абсолютно дружеские... Когда Владимир Александрович собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу... Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения - это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине - медицинская наука, польза для людей или бизнес? Я отказал ему".

Читайте также: Комаровский считает, что "слуги народа" в Трускавце могли пропагандировать вакцинацию: "Все иногда делается через задницу"

Зеленский Владимир (21661) Минздрав (4912) Комаровский Евгений (24)
+38
мало там клоунов. только усатых еще не было
17.10.2021 09:33 Ответить
+38
ніззя ваєватєлю атказивать!

17.10.2021 09:35 Ответить
+34
Странно что не взяли, какой то цирк неполноценный получается.
17.10.2021 09:35 Ответить
так а шо вы хотели, если презик клоун то он и клоунов упоротых будет к себе в команду набирать, доведут страну до ручки и свалят в израиль все вместе с беней
17.10.2021 10:38 Ответить
прям вот так стоя на крыльце синагоги и звал в министры. А вообще тут как рыбак-рыбака, только тут дилетант - дилетанта
17.10.2021 10:39 Ответить
Основной критерий отбора- идиотизм и подчинение линии партии. Так что очень возможно что и звали такого "ценного" кадра😂
17.10.2021 10:42 Ответить
Комаровский не хочет отвечать за художества зе-команды.
Тем более в период ковидной истерии.
17.10.2021 10:44 Ответить
Если порядочные не идут в министры,то кто туда прийдет?
17.10.2021 11:06 Ответить
еврей комаровский не такой долбодятел как наш еврей презедент
17.10.2021 11:07 Ответить
Байден єврей?
17.10.2021 11:09 Ответить
Не зв"язуйся з зеленню. Вони обісрались і ти будеш обісраний.
17.10.2021 11:07 Ответить
"
Я отказал ему, - Комаровский"
Для кого "квіточку" бережёт
17.10.2021 11:12 Ответить
Я на русалках больше заработаю!(с)
17.10.2021 11:14 Ответить
"Доктор" подтвердил что он профессиональнй киздун
17.10.2021 11:39 Ответить
Закрытая социология по рейтингам.
Рейтинг Зеленского составляет 23%, а в пояснительной записке указано, что динамика идёт на снижение. Необходимо срочно громкие победные кейсы.
Рейтинг партии Слуга Народа упал до 14%.

Люди начали разочаровываться, так как те, кому они поверили, только громко обещают, но сами просто «хапают бабло», покупая дома и машины на родственников, используют власть, чтобы уйти от ответсвенности за ДТП и радуются смертям своих коллег. То есть становятся «моральными уродами»…

https://golospravdy.eu/sluxi-raskladka-nash-istochnik-soobshhaet-chto-prishla/
17.10.2021 11:51 Ответить
Вот ЗЕ! снесут с президенства, это понятно. Интересно, у кого хватит смелости и сил взяться разгребать после него то говно и бардак, шо развели "слуги урода". Ещё немного и будет уже невозможно что-либо сделать
17.10.2021 11:52 Ответить
Комаровський такий самий клоун, як і зелений барига. Це популіст, який тільки і здатен, як молоти язиком. Лікувати і керувати він не вміє, так само, як і зелена плєсєнь вміє тільки красти.
17.10.2021 11:52 Ответить
Повністю згідна. Та ще і ватне гівно.
17.10.2021 11:56 Ответить
Ще його там бракувало...
Можна було одразу ставити гордона і не паритись. Результат був би єднаковий
17.10.2021 12:11 Ответить
Комаровский знает - п**деть не мешки ворочать !!!
17.10.2021 12:13 Ответить
Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры.
..

Я отказал ему, - Комаровский Источник:
17.10.2021 12:16 Ответить
у комаровского медицинский медиа бизнес.
ему министром не интересно, головняк один.
17.10.2021 12:18 Ответить
Він всіх євреїв зібрав.
17.10.2021 12:23 Ответить
\Мои отношения с Владимиром Александровичем абсолютно дружеские\

Скажи мне, кто твой друг... (с)
17.10.2021 12:23 Ответить
17.10.2021 12:50 Ответить
Напевно, порадили Комаровському. У того свій бізнес, який не замикається Україною. Навіщо ганьбитися?

17.10.2021 13:37 Ответить
Телепроповедник-шарлатан оказался дальновиднее телеклоуна. На фига ему весь этот гембель, если потом за жульничество возьмут за жопу?
17.10.2021 14:21 Ответить
ох уж этот всезнайка КОМАРОВСКИЙ.... такое чудо юдо родилось надо же.... терапевтишка по специальности прямо знает все специальности медицинские.... такой вундэркинд медик . его так много везде .он и хирург...и инфекционист и окулист и педиатр и другое ....ну прямо везде по всем вопросам как говорится спец (затычка.) может расскахзать про любую в мире болячку и дать совет как и чем лечиться.... ЭТО ТИПА СПЕЦА ПО ГОРОСКОПАМ АФЕРИСТА астролога глобы!
17.10.2021 14:22 Ответить
Киздабол он с подвешенными языком и ватник! Врач лечит а не лекции читает
17.10.2021 18:26 Ответить
Просто старый еврей более опытнее молодого, президенты и министры уходят, а "доктора" на ТВ остаются!
17.10.2021 14:25 Ответить
ну, дякую. хоч на одне ватне падло в уряді менше.
17.10.2021 15:04 Ответить
Теперь у команды офшорного вагнергейтовца есть отмазка - нештатный советник Комаровский насоветовал
17.10.2021 15:21 Ответить
Хитрий Gd.
17.10.2021 15:31 Ответить
Я тут недавно поразмысл и оказывается, что не всех клоунов с укриэстрады трудоустроил офшорный *******. Из верки сердючки могла бы быть хорошая управляющая укрзализныцей, ведь она так красиво играла специалиста по жд
17.10.2021 16:25 Ответить
Андрій для них харею не підійшов,
18.10.2021 08:11 Ответить
Навіщо публічні зізнання в коханні Зеленському? Коли Комаровський ляпнув про рибалку з Путіним, я зрозумів: професіонал в медицині може бути невігласом в політиці. Зеленський вже три роки кричить, що він хоче на цю рибалку, а Путін йому дає зрозуміти, що не поїде. Ані з ним, ані з жодним іншим президентом України
17.10.2021 18:02 Ответить
Да он ватник ещё тот ! В рашку лекции читать ездит
17.10.2021 18:25 Ответить
Была одна щука ...она тоже просилась на рыбалку с х***ом. И зеля не понимает своим рыбьим моском, что он х**лу на рыбалке нужен только в виде улова - и никак иначе.
17.10.2021 18:25 Ответить
Это уто шо приехало в Санжары и коичяло шо ковида нет..конченые репы как заёжило смотреть эти репачи
17.10.2021 18:05 Ответить
А вот "те, кто советует" зеле не нужны... И не потому , что он самый умный.... А потому, что при каждом совете профессионала он понимает про себя неприятное... И ему это не приятно.
Потому ни Зеркаль, ни Бессмертный, ни Комаровский + ещё длинны список профессионалов, чьи фамилии записаны правильно , не нужны зеле, чтоб тырить, кидать и родину сдавать.
17.10.2021 18:16 Ответить
Это комаровский то врач? А кого он вылечил и от чего позвольте узнать? Язык подвешен? Это да! Но только и всего… врач лечит а не с лекциями по совку мечется!
17.10.2021 18:24 Ответить
Моня говорить про свою паштетною:
- Відбою немає від відвідувачів!
- Моня, і з чого ж твій паштет?
- Як з чого? З рябчиків.
- І де ти береш стільки рябчиків?
- Нічого, коли не вистачає, додаю яловичину.
- І в якій пропорції?
- Один до одного. Один рябчик - один бик.
18.10.2021 08:10 Ответить
В школе учитель спрашивает ученика - Изя у вас четыре яблока, половину вы отдали своему брату Яше, сколько яблок у вас осталось? Ответ Изи - три с половиной!!!
18.10.2021 10:35 Ответить
В Израиле, на приеме у доктора:
- Доктор, моя жена постоянно кашляет. Какие только лекарства не принимала, всё равно кашель не проходит.
- Изя, а травки не пробовали?
- Пробовали - кашляет и хихикает...
19.10.2021 08:32 Ответить
Ну куда же ещё еврей еврея звать будет? Комаровский, а ведь ты лицемер! Ты же себя считаешь человеком так называемого снг или совка (как и лорак и повалий и лобода и др.) и рашку врагом не числишь. Помнится мне ты весной с лекциями по рашке катался, Урал Сибирь дальний восток и т.д. Было? Было !не кокетничай! Так какой ты на йух министр, так посредственный медицинский администратор с хорошо подвешенным языком и даже не владеющий мовой да ещё и ватник. Кто там тебя куда приглашал? Хотя с зельца и компании станется….
17.10.2021 18:22 Ответить
Відмовив Зеленському той відмовив, то особисте бачення. Але не варто розмивати свій справжній, непідкупний авторитет ЛІКАРЯ/ВРАЧА брудною політикою на проросійських телепомийках.
17.10.2021 23:12 Ответить
дилетант на дилитанті, і ще хваляться
18.10.2021 08:08 Ответить
Один підприємець каже іншому:
- Ну що це за продавці ??? Нічого толком продати не можуть. Ось у мене був друг Комаровський - продавець від Бога ... І що ти думаєш, він не тільки примудрився продати доїльний апарат фермеру, у якого була всього лише одна корова, а й взяв цю корову в заставу до повної виплати розстрочки .. .
18.10.2021 08:15 Ответить
