Зеленский звал меня в команду и в министры. Я отказал ему, - Комаровский

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский дважды отказал президенту Владимиру Зеленскому, который предлагал ему сначала должность министра здравоохранения, а затем - депутатский мандат "Слуги народа".

Об этом Комаровский заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, почему Комаровский не пошел во власть с Зеленским, он ответил: "Мои отношения с Владимиром Александровичем абсолютно дружеские... Когда Владимир Александрович собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу... Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения - это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине - медицинская наука, польза для людей или бизнес? Я отказал ему".

Читайте также: Комаровский считает, что "слуги народа" в Трускавце могли пропагандировать вакцинацию: "Все иногда делается через задницу"