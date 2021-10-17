Во время нынешней COVID-волны для пациентов нужно в 2-4 раза больше кислорода, чем раньше, - замглавы Херсонской ОГА Якименко
Херсонская область первой вошла в "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19. В ОГА сообщили, что больницам кислорода нужно в 2-4 раза больше, чем раньше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко в интервью "Главкому".
Власти планируют открыть еще одну больницу под "ковид".
"Никуда не делись сезонные болезни, сердечно-сосудистые, требующие неотложного реагирования. Сейчас мы сделали так, чтобы расстояние между пациентом и больницей, куда его доставляют, не превышало 40 км. Потому что во время нынешней волны в 2-4 раза требуется больше кислорода для пациентов, чем раньше. Причина в очень тяжелом течении болезни, которую мы наблюдаем у пациентов", - сказал Якименко.
Полиомиелит сложно сказать, так как массового падежа не было.
Испанка шороху наделала, но относительно падежа все было по разному, одни вымирали целыми поселениями (кто с гриппом был "мало знаком"), а другие ничего, выжили.
Шо прямо 50% болело, а остальные переносчиками были...а потом все умерли?
Если бы ты правильно прочитал мой первый коммент, то увидел бы что там написано - вырабатывает коллективный иммунитет (малый % умирает). Это было возражение на то, что ("грипп становится все обычнее и обычнее...")
И еще раз тебе повторяю - то население, которое жило тисячилетиями с определенными вирусами, получили к ним устойчивость (коллективный иммунитет) в отличии от тех, кто "их в глаза не видел"!
Монголія, Гібралтар, Куба вам в наочні приклади.
Ситуація в краіні , дійсно , критична і не тільки з Ковідом , а в усіх сферах життя !