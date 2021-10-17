РУС
Во время нынешней COVID-волны для пациентов нужно в 2-4 раза больше кислорода, чем раньше, - замглавы Херсонской ОГА Якименко

Херсонская область первой вошла в "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19. В ОГА сообщили, что больницам кислорода нужно в 2-4 раза больше, чем раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко в интервью "Главкому".

Власти планируют открыть еще одну больницу под "ковид".

"Никуда не делись сезонные болезни, сердечно-сосудистые, требующие неотложного реагирования. Сейчас мы сделали так, чтобы расстояние между пациентом и больницей, куда его доставляют, не превышало 40 км. Потому что во время нынешней волны в 2-4 раза требуется больше кислорода для пациентов, чем раньше. Причина в очень тяжелом течении болезни, которую мы наблюдаем у пациентов", - сказал Якименко.

Херсонская область переходит в "красную" зону

карантин (16729) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Херсонская область (5124)
+8
такое впечатление что про ковид только что узнали - а ужеж скоро будет 2 года, т.е. не расслабляться и понимать о наличии или нехватке кислорода уже как бы можно было, как и принимать какие-то меры чтобы это не усугублялось... только констатировать... и разводить клешенками на государственном посту - это либо саботаж либо преступление...
17.10.2021 11:00 Ответить
17.10.2021 11:00 Ответить
+5
Ойой, як прикро, на рівнім місці - рублі.
17.10.2021 10:33 Ответить
17.10.2021 10:33 Ответить
+5
Ага. Черная оспа, "испанка", чума, полиомиелит, холера и т.д. Большинство эпидемий побеждены не коллективным иммунитетом, а именно прививками. Посмотрите список обязательных прививок во всех развитых странах.
17.10.2021 12:05 Ответить
17.10.2021 12:05 Ответить
Зам главы ОГА должен разбираться во всём!
Даже в гинекологии.
Даже в гинекологии.
17.10.2021 09:55 Ответить
17.10.2021 09:55 Ответить
така х_йня... Просто апетити ростуть... Бо замголови бідкається замість того, щоби мовчки піклуватися...
17.10.2021 09:55 Ответить
17.10.2021 09:55 Ответить
Вчився:
Харківський національний університет радіоелектроніки, 2006 р., системне програмування, програміст системний.
Працює:
Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань розвитку архівної справи, внутрішньої та інформаційної політики, залучення інвестицій, розвитку туризму і курортів та інформаційних технологій з 22 березня 2021 року.

17.10.2021 10:06 Ответить
17.10.2021 10:06 Ответить
У меня предложение кто вакцинировался того лечить бесплатно а кто нет пусть со своих ковидных рублей оплачивает сверх доходы фармацептических компаний!
17.10.2021 10:20 Ответить
17.10.2021 10:20 Ответить
У вас рубли?
Теперь понятно.
17.10.2021 10:31 Ответить
17.10.2021 10:31 Ответить
80% антиваксеров получают зарплату в рублях от кацапского ФСБ!
17.10.2021 11:34 Ответить
17.10.2021 11:34 Ответить
Поздно оправдывать ся.
Фрейд всё давным-давно объяснил.
17.10.2021 11:59 Ответить
17.10.2021 11:59 Ответить
Ойой, як прикро, на рівнім місці - рублі.
17.10.2021 10:33 Ответить
17.10.2021 10:33 Ответить
Заработался видимо.
Сгорел (спалился) на работе.
17.10.2021 10:38 Ответить
17.10.2021 10:38 Ответить
Сейчас антиваксеры нам расскажут, что "грипп становится все обычнее и обычнее..."
17.10.2021 10:20 Ответить
17.10.2021 10:20 Ответить
Тебе об этом даже историки могут рассказать - что население которое сталкивается с определенными вирусами и инфекциями на протяжении долгого промежутка времени, вырабатывает коллективный иммунитет (малый % умирает)...и при резком смешивании с другим подобным населением, первые и вторые начинают дохнуть от обоюдных заражений пока не выработают коллективный иммунитет.
17.10.2021 11:15 Ответить
17.10.2021 11:15 Ответить
Я историкам не верю, когда дело касается вопросов вирусрлогии и иммунологии.
17.10.2021 11:20 Ответить
17.10.2021 11:20 Ответить
но вот системным администраторам веришь, почему-то
17.10.2021 12:34 Ответить
17.10.2021 12:34 Ответить
Ага. Черная оспа, "испанка", чума, полиомиелит, холера и т.д. Большинство эпидемий побеждены не коллективным иммунитетом, а именно прививками. Посмотрите список обязательных прививок во всех развитых странах.
17.10.2021 12:05 Ответить
17.10.2021 12:05 Ответить
То население, которое оспу "в глаза не видело", иногда вымирало под 90% а то и в ноль, а население которое с ней жыло тысячилетиями более устойчиво.
Полиомиелит сложно сказать, так как массового падежа не было.
Испанка шороху наделала, но относительно падежа все было по разному, одни вымирали целыми поселениями (кто с гриппом был "мало знаком"), а другие ничего, выжили.
17.10.2021 12:13 Ответить
17.10.2021 12:13 Ответить
Вы бы перед тем, как тупо позориться, почитали бы про эпидемии оспы и полиомиелита в Европе, или в том же СССР еще недавно в 20 веке. Даже в 50х-60х годах.
17.10.2021 12:21 Ответить
17.10.2021 12:21 Ответить
"Тебе об этом даже историки могут рассказать - что население которое сталкивается с определенными вирусами и инфекциями на протяжении долгого промежутка времени, вырабатывает коллективный иммунитет..."

Шо прямо 50% болело, а остальные переносчиками были...а потом все умерли?

Шо прямо 50% болело, а остальные переносчиками были...а потом все умерли?
17.10.2021 12:25 Ответить
17.10.2021 12:25 Ответить
В США в пик заболевания в год заболело около 60 тыс на 160 млн. населения. Заболевший - это 100% инвалид если выживет. Мало? В СССР в 1957 году даже по официальной статистике заболело 35-40 тыс. и 20 с лишком тысяч умерло. В стране была паника. Мало?
17.10.2021 12:33 Ответить
17.10.2021 12:33 Ответить
Не надо паниковать, мы тут все временные гости

Если бы ты правильно прочитал мой первый коммент, то увидел бы что там написано - вырабатывает коллективный иммунитет (малый % умирает). Это было возражение на то, что ("грипп становится все обычнее и обычнее...")
17.10.2021 12:39 Ответить
17.10.2021 12:39 Ответить
Я к тому, что нет никакого коллективного иммунитета ко многим вирусам. Это миф антиваксеров. В СССР очаги полиомиелита просто изолировали жестким вариантом с помощью войск. Первая совдеповская и американские вакцины от полиомиелита продавались исключительно за золото.
17.10.2021 12:59 Ответить
17.10.2021 12:59 Ответить
А ты сильно не упирайся в полиомиелит...упрись лучше в оспу, грипп, сифилис...так нагляднее будет!

И еще раз тебе повторяю - то население, которое жило тисячилетиями с определенными вирусами, получили к ним устойчивость (коллективный иммунитет) в отличии от тех, кто "их в глаза не видел"!
17.10.2021 13:11 Ответить
17.10.2021 13:11 Ответить
Полиомиелит просто пример. Последняя эпидемия той-же черной оспы, с которой мы живем и мрем в Европе типа тысячи лет и должны были получить коллективную устойчивость, была в совке в Москвабаде в 1960 году.
17.10.2021 14:27 Ответить
17.10.2021 14:27 Ответить
Инкам повезло меньше...у них ее действительно не было
17.10.2021 14:36 Ответить
17.10.2021 14:36 Ответить
Это да, в Америку ее завезли, да и из Америки точно приперли не лучше.
17.10.2021 14:58 Ответить
17.10.2021 14:58 Ответить
Эпидемия полиомиелита достигла апогея в Америке в 1952 г., когда заболели 57 628 человек, остались парализованными 21 269 и умерли 3175 человек.
17.10.2021 16:47 Ответить
17.10.2021 16:47 Ответить
Скоро треба буде ще більше, як виросте ℅ вакцинованих.
Монголія, Гібралтар, Куба вам в наочні приклади.
17.10.2021 10:28 Ответить
17.10.2021 10:28 Ответить
такое впечатление что про ковид только что узнали - а ужеж скоро будет 2 года, т.е. не расслабляться и понимать о наличии или нехватке кислорода уже как бы можно было, как и принимать какие-то меры чтобы это не усугублялось... только констатировать... и разводить клешенками на государственном посту - это либо саботаж либо преступление...
17.10.2021 11:00 Ответить
17.10.2021 11:00 Ответить
Они и начали принимать меры еще в мае, когда отправили в Индию несколько тысяч кислородных концентратов.
17.10.2021 11:39 Ответить
17.10.2021 11:39 Ответить
"Эх дороги, пыль да туман. Эх дороги, бабло на карман" (С) Почти по классику.
17.10.2021 12:13 Ответить
17.10.2021 12:13 Ответить
Ну ви бачили таке Ч.М.О. як цей Якименко, - відверту ж дурню поре і не стидається. Зразу видно ставленика зграї слуг неукраїнського народу. Пацієнти почали під апаратами ШВЛ дихати, як загнані собаки? Чи раніше вони дихали на праву сторону легень, а тепер почали на обидві? Чи кількість тих, хто потребує кисень збільшилася в 4 рази? Ну, вже такі брехливі та ще й дурнуваті сученята, що літературних слів не вистачає.
17.10.2021 11:11 Ответить
17.10.2021 11:11 Ответить
....а просто во время преведущей волны не надо было в 2-4 раза половинить и меньше что б прилипало. было б все ровно. ол
показать весь комментарий
17.10.2021 11:21 Ответить
Зелена шобла взагалі не думає про народ , а тільки думає про те, де б ще урвати і набити свої кишені!

Ситуація в краіні , дійсно , критична і не тільки з Ковідом , а в усіх сферах життя !
показать весь комментарий
17.10.2021 12:45 Ответить
Стали пациенты дышать в 4 раза чаще?Минздрав рекомендует пробежки?
показать весь комментарий
17.10.2021 13:26 Ответить
 
 