За минувшие сутки в Украине вакцинированы от коронавируса 82 800 человек, - Минздрав

За минувшие сутки, 16 октября, 82 800 человек были вакцинированы от COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 48 646 человек, полностью иммунизированы - 34 154 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"С начала кампании по вакцинации привиты 7 922 415 человек, из них получили одну дозу - 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общем сделали 14 390358 прививок", - уточнили в Минздраве.

