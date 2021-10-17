РУС
За минувшие сутки в Украине вакцинированы от коронавируса 82 800 человек, - Минздрав

За минувшие сутки в Украине вакцинированы от коронавируса 82 800 человек, - Минздрав

За минувшие сутки, 16 октября, 82 800 человек были вакцинированы от COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 48 646 человек, полностью иммунизированы - 34 154 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"С начала кампании по вакцинации привиты 7 922 415 человек, из них получили одну дозу - 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общем сделали 14 390358 прививок", - уточнили в Минздраве. 

Топ комментарии
+3
Що тут можна сказати... Єдине, - йде природній відбір, природа і людство позбавляється від розумово-відсталих і занадто полохливих.
показать весь комментарий
17.10.2021 11:18 Ответить
+2
Пономаренко, не позорься.
Уже все поняли уровень твоего развития. Молись дальше на телевизор, баран
показать весь комментарий
17.10.2021 15:16 Ответить
+1
Предлагаю всех кто не вакцинировался штрафовать на стоимость лечения от коронавируса а тех кто заболел лечить за их счет или в кредит. Смысл из гос бюджета кормить фармацептические корпорации!?
показать весь комментарий
17.10.2021 11:25 Ответить
Це не природній відбір, а євгеніка. Вакцина - пряме втручання в еволюцію. Але це не суть, враховуючи, що переважна кількість вакцин реально рятують людство, то в більшості випадків такі втручання є виправданними, проте перед тим, як використовувати використовувати на великій кількості людей повинна пройти певна кількість часу, щоб запобігти якомога більшій кількості негативних наслідків. В даному випадку цього не відбувається, що і насторожує людей.
показать весь комментарий
17.10.2021 11:36 Ответить
Насторожує? Мягко сказано. 30 років розробляли вакцину від малярії, 4 останні роки випробовували і її ефективність 34%. А те що колють типу від корони вакциною назвати не можна. Де ця бурда випробована, де сертифікована ? На якій підставі виробники називають ефективність 80% ?
показать весь комментарий
17.10.2021 15:09 Ответить
Статистика інших країн вже демонструє те, що зараз лікувати в основному доводиться тих, хто від великого розуму вколов собі експериментальну жижу. І що накажеш робити з такими ініціативними дурниками, як ти?
показать весь комментарий
17.10.2021 12:23 Ответить
Под иншими ты подразумеваешь свою родину Кацапстан ватник лаптеногий? Вот статистика по израилю показывает что дохнут только антиваксеры!
показать весь комментарий
17.10.2021 12:29 Ответить
Ч.М.О. немите, що ти таке верзеш? Ти українську мову вивчи, дурнику, а вже потім будеш хрюкати про чиюсь національність.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:11 Ответить
Встречное предложение. Если вакцинированный заболел, высчитывать с него за халявную вакцинацию, за лечение не только его, а и за лечение ещё тысячи или двух тысяч людей которых он потенциально мог инфицировать, ведь он же шастает уверенный в противовирусном бронежилете, а ещё возложить на них компенсации за простой на производстве, там ведь рассчитывали что вакцинированный не уйдет на больничный а будет работать.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:00 Ответить
Пономаренко,тебя первого нужно оштрафовать. За тупость!
Сделай уже себе лоботомию. Избавь общество от своего присутствия. И от своих высеров.
Укололся, сиди и жди прихода
А другим людям не стоит навязывать своё глупое мнение
показать весь комментарий
17.10.2021 15:12 Ответить
А если вирус мутирует то разрешить отстрел антивакцеров как бешенных собак! Собак ведь отстреливают бешенных потому что они являются инкубаторами и распространителями вируса! Чем антиваксеры лучше?!
показать весь комментарий
17.10.2021 11:27 Ответить
Ого как мутант заговорил. Для мутантов не вакцинированные - бешенные собаки. А какую хрень эти мутанты сами разносят даже страшно подумать. Но маски сброшены, нужно готовиться к войне с мутантами, они уже показывают зубы.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:47 Ответить
