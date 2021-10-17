Член Совета по межнациональным отношения при президенте РФ Безпалько предложил ликвидировать Украину как государство

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько утверждает, что в настоящее время невозможно принудить Киев прекратить военные действия на Донбассе, однако есть способ, который поможет установить мир.

В интервью российским СМИ он предложил ликвидацию украинского государства как самое выгодное для всех сторон решение проблемы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лента.ру".

По его мнению, у властей современной Украины якобы нет субъектности, а инструментарием внешнего управления Запада в стране выступают влиятельные националисты. Также политолог отметил, что в такой обстановке не предвидится никакого прогресса в исполнении Минских соглашений. При этом он ни слова не сказал о систематическом нарушении Россией Минских соглашений, а также подстрекательстве к этому наемников РФ.

"Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет", — утверждает Безпалько.

Он добавил, что власти страны якобы совершают всевозможные действия, направленные на то, чтобы жизнь ее граждан становилась только хуже, а общественные институты, инфраструктура, промышленность и медицина разрушались. Именно по этой причине, как считает Безпалько, "демонтаж" украинской государственности стал бы лучшим сценарием.

В то же время он в свойственной РФ манере промолчал о российской агрессии против Украины, о роли РФ в разжигании конфликта на Донбассе, возложив всю ответственность на Украину.