Посол Польши в ЕС Садось: Режим Лукашенко продолжает пытаться дестабилизировать ЕС и использует детей в миграционном кризисе

Польша постоянно информирует в Брюсселе о намерениях режима Лукашенко дестабилизировать страны ЕС, отправляя на границу Польши потоки нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Режим Александра Лукашенко не отступает, и для достижения своих целей он продолжает пытаться дестабилизировать Польшу, Литву, Латвию и весь Европейский союз. Он сознательно и цинично использует детей для этой цели", - сказал постоянный представитель Республики Польша при ЕС Анджей Садось.

Дипломат 15 октября представил послам стран-членов ЕС информацию о ситуации на польско-белорусской границе.

По данным агентства PAP, посол Садось подчеркнул, что хотя ЕС за последние годы пережил волны нелегальной миграции, нынешняя ситуация на белорусско-польской границе другая, поскольку впервые миграционной кризисом руководит государственный субъект, то есть Беларусь.

По данным PAP, Садось сообщил, что Лукашенко сознательно и цинично использует детей для этой цели, свозя целые семьи в Беларусь и обещая им легкий доступ к территории ЕС. На самом деле это заставляет их много дней бродить по лесу и пересекать "зеленую границу" нелегально.

По неофициальной информации, дискуссия на эту тему на встрече послов была длительной. Среди прочих, выступили представители Латвии, Германии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Эстонии, Греции, Венгрии и Европейской комиссии. "Все голоса были в духе понимания серьезности ситуации", - сказал один из дипломатов PAP после встречи.

Посол Садось тоже отметил, что Польша постоянно обращается к международным организациям, в частности в соответствующие учреждения ООН, чтобы немедленно принять меры для разрешения ситуации в сотрудничестве с Беларусью. В этих обращениях подчеркивается, что продолжение действий режима Лукашенко и дальнейшее перемещение мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в Беларусь могут иметь очень серьезные последствия в будущем и привести к гуманитарному кризису в Беларуси.

На встрече Польша также призвала ЕС к политической поддержке для противодействия кампании дезинформации белорусских властей, в которой указано, что государства-члены ЕС несут ответственность за ситуацию на внешних границах союза.

Напомним, Сейм Польши одобрил законопроект Совета министров о строительстве забора на государственной границе. Он предусматривает, что на польской границе, которая является внешней границей ЕС, возведут инженерную преграду для защиты от нелегальной миграции с территории Беларуси. Забор будет оборудован современной техникой, электроникой, датчиками и мониторингом. Приблизительная стоимость запланированной инвестиции должен составить более 330 млн евро.