РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14612 посетителей онлайн
Новости
2 278 18

Посол Польши в ЕС Садось: Режим Лукашенко продолжает пытаться дестабилизировать ЕС и использует детей в миграционном кризисе

Посол Польши в ЕС Садось: Режим Лукашенко продолжает пытаться дестабилизировать ЕС и использует детей в миграционном кризисе

Польша постоянно информирует в Брюсселе о намерениях режима Лукашенко дестабилизировать страны ЕС, отправляя на границу Польши потоки нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Режим Александра Лукашенко не отступает, и для достижения своих целей он продолжает пытаться дестабилизировать Польшу, Литву, Латвию и весь Европейский союз. Он сознательно и цинично использует детей для этой цели", - сказал постоянный представитель Республики Польша при ЕС Анджей Садось.

Дипломат 15 октября представил послам стран-членов ЕС информацию о ситуации на польско-белорусской границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кризис будет продолжаться долго, - Польша о наплыве мигрантов из Беларуси

По данным агентства PAP, посол Садось подчеркнул, что хотя ЕС за последние годы пережил волны нелегальной миграции, нынешняя ситуация на белорусско-польской границе другая, поскольку впервые миграционной кризисом руководит государственный субъект, то есть Беларусь.

По данным PAP, Садось сообщил, что Лукашенко сознательно и цинично использует детей для этой цели, свозя целые семьи в Беларусь и обещая им легкий доступ к территории ЕС. На самом деле это заставляет их много дней бродить по лесу и пересекать "зеленую границу" нелегально.

По неофициальной информации, дискуссия на эту тему на встрече послов была длительной. Среди прочих, выступили представители Латвии, Германии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Эстонии, Греции, Венгрии и Европейской комиссии. "Все голоса были в духе понимания серьезности ситуации", - сказал один из дипломатов PAP после встречи.

Посол Садось тоже отметил, что Польша постоянно обращается к международным организациям, в частности в соответствующие учреждения ООН, чтобы немедленно принять меры для разрешения ситуации в сотрудничестве с Беларусью. В этих обращениях подчеркивается, что продолжение действий режима Лукашенко и дальнейшее перемещение мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в Беларусь могут иметь очень серьезные последствия в будущем и привести к гуманитарному кризису в Беларуси.

Также читайте: Премьер Польши Моравецкий о строительстве стены на границе с Беларусью: Это защита от Лукашенко и Путина. Не хотим, чтобы нас шантажировали

На встрече Польша также призвала ЕС к политической поддержке для противодействия кампании дезинформации белорусских властей, в которой указано, что государства-члены ЕС несут ответственность за ситуацию на внешних границах союза.

Напомним, Сейм Польши одобрил законопроект Совета министров о строительстве забора на государственной границе. Он предусматривает, что на польской границе, которая является внешней границей ЕС, возведут инженерную преграду для защиты от нелегальной миграции с территории Беларуси. Забор будет оборудован современной техникой, электроникой, датчиками и мониторингом. Приблизительная стоимость запланированной инвестиции должен составить более 330 млн евро.

Автор: 

Беларусь (7973) мигранты (996) Польша (8614) Евросоюз (17494)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
показать весь комментарий
17.10.2021 12:33 Ответить
+6
Лука такий же інструмент для війни у ***** як і маладиє ріспублікі на Домбасі, а він тут ніяким боком. Крембль все робить чужими руками лохів.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:42 Ответить
+4
кгбэшники сраные...
показать весь комментарий
17.10.2021 12:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
показать весь комментарий
17.10.2021 12:33 Ответить
Когось ти мені нагадуєш...
показать весь комментарий
17.10.2021 12:45 Ответить
кгбэшники сраные...
показать весь комментарий
17.10.2021 12:36 Ответить
Откуда у детей такие деньги?

показать весь комментарий
17.10.2021 12:37 Ответить
***** дає.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:43 Ответить
Железная логика!
показать весь комментарий
17.10.2021 12:44 Ответить
А то. Для дестабілізації Європи йому нічого не шкода.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:47 Ответить
***** даёт деньги детям, дети отдают лукашенко, а лукашенко возвращает деньги *****...
Как тебе такая версия?
показать весь комментарий
17.10.2021 12:53 Ответить
Лука такий же інструмент для війни у ***** як і маладиє ріспублікі на Домбасі, а він тут ніяким боком. Крембль все робить чужими руками лохів.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:42 Ответить
Головні в ляльковому балагані ,не лялькі ,а сценаристи з режисерами !!))
показать весь комментарий
17.10.2021 12:54 Ответить
Заочно осудить и расстрелять. Другим не повадно будет. Хоть и вертуально, а какая насолода.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:24 Ответить
Є вихід: збудувати ПП 3...
показать весь комментарий
17.10.2021 13:27 Ответить
И об этом...

https://www.rbc.ua/rus/news/kitay-vedet-aktivnye-peregovory-ssha-dolgosrochnyh-1634459602.html Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа, - вообще газ нужен ЕС и Украине, а Китай и Расея играют в ФСБшные игры https://www.rbc.ua/rus/news/krasnye-linii-proishodit-kitayskoy-ekonomike-1634066129.html ..
показать весь комментарий
17.10.2021 13:31 Ответить
Я думаю, что Западу с Беларусью следует вести себя более гибко. Они требуют для Беларуси демократию не думая об очень возможных последствиях.
Демократия для Беларуси может привести к катастрофе для страны. Мы же знаем, что большинство беларусов очень любят московию и хутина.
При очень широкой демократии, после очередного повышения цен на газ, беларусы на референдуме могут проголосовать за вхождение в состав московии. Нам или Западу это надо?
А пока, конечно, Лука энергично шаркается пеиед хутиным, но беларусскую государственность держит.
Время играет на Беларусь. Когда в Беларуси останется не более 5% рожденных в СССР, беларусы перестанут заглядываться на восток, тогда может быть полная демократия.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:38 Ответить
Нам следует понимать, что для Украины важнее всего, чтобы в Беларуси и дальше была государственность, чтобы московские танки не смотрели на нас со стороны Беларуси. Да и по той причине, что нам необходимо желать беларусам добра.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:48 Ответить
Щоб білоруси так нам бажали, як ми їм бажаємо добра... Бла-бла-бла, бла-бла-бла. А білоруси вже давно з росіянами в одному оборонному союзі і виходити з нього геть не збираються. Тому, хочеш миру - готуйся до війни.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:21 Ответить
 
 