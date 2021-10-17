70% ковидных коек загружены на Херсонщине. Болеет очень много детей, поступают молодые люди в тяжелом состоянии,- замглавы ОГА Якименко
С 15 октября Херсонская область первой в текущем сезоне в Украине вошла в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавируса.
Местная власть планирует открыть еще одну больницу для инфицированных коронавирусом. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), заместитель председателя облгосадминистрации Николай Якименко в интервью "Главкому".
"Сейчас в области заполнены на 70% коек в больницах, предназначенных для пациентов с COVID-19. Всего в области развернуто 2006 коек для пациентов с этой болезнью. По состоянию на пятницу, 15 октября была занята 1281 койка", - подчеркнул чиновник.
Якименко сообщил, что планируют развернуть 400 дополнительных коек.
"Дополнительно планируем развернуть до 400 коек. Это будет в других больницах, поскольку в тех, которые работают с "ковидом", сейчас мы все уже добавили", - говорит чиновник.
По его словам увеличилось количество инфицирований среди детей.
"Болеет очень много детей. Например, в пятницу, 15 октября в больницы поступили два ребенка средней тяжести, но оба уже кислородно зависимы. Больше всего поступает в больницы не пожилых, а молодых людей. Опять же к примеру, несколько дней назад в инфекционную больницу поступили двое спортсменов в очень тяжелом состоянии. Нынешняя волна коронавируса цепляет все категории людей. У нас в Новой Каховке находится в больницах два ребенка, которым четыре и шесть месяцев. Во время предыдущих волн распространения коронавируса такого не было: в больницы не поступали настолько маленькие пациенты с коронавирусом", - отметил Якименко.
Вместе с тем чиновник заявляет о нехватке специалистов для борьбы с пандемией, и обещает им достаточное материальное обеспечение в случае приезда из других регионов.
"Специалистов нет! Их не было в первую и вторую волны, потому что они все бежали за границу, а сейчас еще большая у них потребность. Мы обращаемся ко всем учебным заведениям, которые готовят медиков, обещаем надлежащие условия труда. Безусловно, зарплату, которую получат медики за рубежом, мы в настоящее время платить не можем, но все возможности, которые дает государство, мы уже предоставили для работы. Недавно после института к нашей команде медиков добавился анестезиолог, будет работать в Новой Каховке. У нас есть разные программы для того, чтобы поощрить специалистов. К примеру, в какую бы больницу специалист не поехал работать, сразу мы предоставляем жилье, неплохую зарплату, возможность карьерного роста. В презентованном проекте бюджета Виктор Ляшко говорил, что предусмотрена зарплата у медсестер от 13,5 тыс. грн. Зарплата будет уже на уровне. Это чистая зарплата, без всех надбавок, этих 300%. Поэтому в настоящее время если есть возможность и возможность приехать, добро пожаловать. Прежде всего, для молодых специалистов это хорошо, ведь со старта они получают жилье. Если специалист захочет остаться у нас, то мы будем решать вопрос, чтобы жилье было не временным. То есть человек сможет его купить. Мы прорабатываем сейчас некоторые программы, которые будут позволять через 5-7 лет человеку, который здесь будет работать, оставить за ним это жилье, в котором будет жить. Все эти программы не новы, они были. Просто их никто не "поднимал", а мы сейчас это сделали и хотим показать, что это есть и это работает", - отметил Якименко.
Про "зато без респиратора" - не надо . Старая песня. Эти пятнадцать- результат только положительного говнотеста. Они без него бы даже не подозревали, что " заболели".
Ну, що ж - разом з коронаоптимістами та вакциноборцями почекаємо, поки "почервоніє" вся Україна. За прогнозами вашингтонських аналітиків, зробленими на підставі офіційних даних МОЗ України, до кінця року Наша Епідемія накосить ще від 60 до 80 тисяч українців - переважно незащеплених. І то лише "офіційно"! Навіть за найоптимістичнішого сценарію, який передбачає масове дотримання населенням санітарних вимог та карантинних обмежень, число жертв може сягнути 40 тисяч.
https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=cumulative-deaths&tab=trend Реальні ж миздобутки Нашої Епідемії можуцть бути ще вагомішими.
Если доживём, ессно.
Мда. Одразу видно одного з 73%
Купити можно працюючи і десь в кращому місці ніж наші поліклініки. Тип паче інфекційні. Тип паче на ці зарплати.