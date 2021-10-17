РУС
70% ковидных коек загружены на Херсонщине. Болеет очень много детей, поступают молодые люди в тяжелом состоянии,- замглавы ОГА Якименко

С 15 октября Херсонская область первой в текущем сезоне в Украине вошла в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавируса.

Местная власть планирует открыть еще одну больницу для инфицированных коронавирусом. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), заместитель председателя облгосадминистрации Николай Якименко в интервью "Главкому".

"Сейчас в области заполнены на 70% коек в больницах, предназначенных для пациентов с COVID-19. Всего в области развернуто 2006 коек для пациентов с этой болезнью. По состоянию на пятницу, 15 октября была занята 1281 койка", - подчеркнул чиновник.

Якименко сообщил, что планируют развернуть 400 дополнительных коек.

"Дополнительно планируем развернуть до 400 коек. Это будет в других больницах, поскольку в тех, которые работают с "ковидом", сейчас мы все уже добавили", - говорит чиновник.

По его словам увеличилось количество инфицирований среди детей.

"Болеет очень много детей. Например, в пятницу, 15 октября в больницы поступили два ребенка средней тяжести, но оба уже кислородно зависимы. Больше всего поступает в больницы не пожилых, а молодых людей. Опять же к примеру, несколько дней назад в инфекционную больницу поступили двое спортсменов в очень тяжелом состоянии. Нынешняя волна коронавируса цепляет все категории людей. У нас в Новой Каховке находится в больницах два ребенка, которым четыре и шесть месяцев. Во время предыдущих волн распространения коронавируса такого не было: в больницы не поступали настолько маленькие пациенты с коронавирусом", - отметил Якименко.

Вместе с тем чиновник заявляет о нехватке специалистов для борьбы с пандемией, и обещает им достаточное материальное обеспечение в случае приезда из других регионов.

"Специалистов нет! Их не было в первую и вторую волны, потому что они все бежали за границу, а сейчас еще большая у них потребность. Мы обращаемся ко всем учебным заведениям, которые готовят медиков, обещаем надлежащие условия труда. Безусловно, зарплату, которую получат медики за рубежом, мы в настоящее время платить не можем, но все возможности, которые дает государство, мы уже предоставили для работы. Недавно после института к нашей команде медиков добавился анестезиолог, будет работать в Новой Каховке. У нас есть разные программы для того, чтобы поощрить специалистов. К примеру, в какую бы больницу специалист не поехал работать, сразу мы предоставляем жилье, неплохую зарплату, возможность карьерного роста. В презентованном проекте бюджета Виктор Ляшко говорил, что предусмотрена зарплата у медсестер от 13,5 тыс. грн. Зарплата будет уже на уровне. Это чистая зарплата, без всех надбавок, этих 300%. Поэтому в настоящее время если есть возможность и возможность приехать, добро пожаловать. Прежде всего, для молодых специалистов это хорошо, ведь со старта они получают жилье. Если специалист захочет остаться у нас, то мы будем решать вопрос, чтобы жилье было не временным. То есть человек сможет его купить. Мы прорабатываем сейчас некоторые программы, которые будут позволять через 5-7 лет человеку, который здесь будет работать, оставить за ним это жилье, в котором будет жить. Все эти программы не новы, они были. Просто их никто не "поднимал", а мы сейчас это сделали и хотим показать, что это есть и это работает", - отметил Якименко.

+18
Главное не вакцинироваться, а то вакцина еще не прошла все исследования и температура может быть!
Антипрививочников надо каждый день водить в ковидные морги на экскурсии!
показать весь комментарий
17.10.2021 12:53 Ответить
+18
Повторю свій весняний пост.
Хочу звернутися до ковід-дисидентів. Я все розумію. Ви горді своїм чистим розумом, тим що знаєте саму істину буття- про світові змови, рептилоїдів з Нубіру і що коронавірусу не існує, як і ВІЛ. Ну то пишайтеся собою мовчки. Не агітуйте людей в свою віру. У вас, гади, сьогодні, завтра й в понеділок вихідні. А мені пердолити по хворим. І сподіваюся що ніхто не потребуватиме шпиталізації- бо це зайві години на роботі і зайві нерви, тим більше- що ніхто не помре. А ще бажаю Вам відчути на собі що таке задихатися в FFP-3 і дізнатися що це таке- половину дня хотіти сцяти, але не могти собі цього дозволити, бо тоді костюм треба міняти, а їх не вистачає, більше того- доходить до того що доводиться дезинфікувати одноразові. Сподіваюся, я культурно і дохідливо висловився.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:06 Ответить
+16
А тебя на эту работу палкой загнали?? Что ты ноешь?? Не нравится?? Не можешь поссать?. Меняй работу...а не скули..
Тем более что никто никого не призывает не вакцинироваться...посыл один..каждый решает сам...без принуждения к этому..
Не трогайте тех кто не хочет вакцинироваться...не ограничивайте их в правах...и будет вам ваше вакцинированное счастье..
Укололись...и радуйтесь..
показать весь комментарий
17.10.2021 13:15 Ответить
Восемь привитых на пятнадцать непривитых. Не слабоваты ли эта "прививачки"?

Про "зато без респиратора" - не надо . Старая песня. Эти пятнадцать- результат только положительного говнотеста. Они без него бы даже не подозревали, что " заболели".
показать весь комментарий
17.10.2021 17:17 Ответить
Пятнадцать непривитых это с нескольких процентов непривитых. А восемь привитых - это с более 90% привитых. Если исходить из этих данных, то у непривитых вероятность заболеть меньше примерно в 20 раз, чем у непривитых. Вы считаете, что такой результат "слабоватым"?
показать весь комментарий
17.10.2021 18:18 Ответить
откуда берутся новые варианты ковида? более агрессивные.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:46 Ответить
из головы в основном. менее агрессивные население начало игнорировать
показать весь комментарий
17.10.2021 13:57 Ответить
Дельта пришел из Индии.
показать весь комментарий
17.10.2021 16:28 Ответить
Бедная РАБссия...вчера умерла....,знаменитая мавзолейная ЧУМА....фамилию напишу завтра......
показать весь комментарий
17.10.2021 13:47 Ответить
якщо є хворі, то чому їх не лікують, а лише про це балакають та пишуть в часописі?..
показать весь комментарий
17.10.2021 13:50 Ответить
Хвора людина,це мавзолейне бидло....чЛенін Сралін та інше пролетарятьске Шаріко-Шввондеське чувирло...
показать весь комментарий
17.10.2021 14:03 Ответить
Когда ж вы падаль КРАСНОПУЗАЯ сдохните.............шакалы дремучей РАБссии.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:08 Ответить
Болеет тот контингент, который «оздоровился» на море летом от тяжелого ничегонеделания в прошедшем «учебном» году.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:36 Ответить
А Ляшко каже, що дітей хворіє не так вже й багато...

Ну, що ж - разом з коронаоптимістами та вакциноборцями почекаємо, поки "почервоніє" вся Україна. За прогнозами вашингтонських аналітиків, зробленими на підставі офіційних даних МОЗ України, до кінця року Наша Епідемія накосить ще від 60 до 80 тисяч українців - переважно незащеплених. І то лише "офіційно"! Навіть за найоптимістичнішого сценарію, який передбачає масове дотримання населенням санітарних вимог та карантинних обмежень, число жертв може сягнути 40 тисяч.



https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=cumulative-deaths&tab=trend Реальні ж миздобутки Нашої Епідемії можуцть бути ще вагомішими.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:36 Ответить
Почервоние конечно. Нащщёт проколотых или нет посмотрим по весне.
Если доживём, ессно.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:38 Ответить
Та да... Навіщо нам чужі граблі - щоб на них дивитись? Так у нас і своїх повно - куди не стань!
показать весь комментарий
17.10.2021 14:47 Ответить
Чим більше антиваксерів, тим меньше антиваксерів. Чудовий приклад природнього добіру на практиці.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:19 Ответить
. Если специалист захочет остаться у нас, то мы будем решать вопрос, чтобы жилье было не временным. То есть человек сможет его купить Источник:

Мда. Одразу видно одного з 73%
Купити можно працюючи і десь в кращому місці ніж наші поліклініки. Тип паче інфекційні. Тип паче на ці зарплати.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:42 Ответить
Когда Ющенко и Порошенко обосрали РАБссию мне было всего 20 лет....,но мне хватило ума понять поченму 2 кума ОБОСРАЛИ РАБссию...
показать весь комментарий
17.10.2021 16:48 Ответить
Мне сейчас 52...а вам:???? КУЧМИСТЫ сраные....
показать весь комментарий
17.10.2021 16:53 Ответить
Во васем виноваты Ведмедчук Бойко и Индюкович и жена Ведмедчука Аксана Марченко...,типа Радистка КЭТ... штирлица....
показать весь комментарий
17.10.2021 16:59 Ответить
Нифига себе!Може туда с Крыма прут лечиться?
показать весь комментарий
17.10.2021 17:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 