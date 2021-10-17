70% ковидных коек загружены на Херсонщине. Болеет очень много детей, поступают молодые люди в тяжелом состоянии,- замглавы ОГА Якименко

С 15 октября Херсонская область первой в текущем сезоне в Украине вошла в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавируса.

Местная власть планирует открыть еще одну больницу для инфицированных коронавирусом. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), заместитель председателя облгосадминистрации Николай Якименко в интервью "Главкому".

"Сейчас в области заполнены на 70% коек в больницах, предназначенных для пациентов с COVID-19. Всего в области развернуто 2006 коек для пациентов с этой болезнью. По состоянию на пятницу, 15 октября была занята 1281 койка", - подчеркнул чиновник.

Якименко сообщил, что планируют развернуть 400 дополнительных коек.

"Дополнительно планируем развернуть до 400 коек. Это будет в других больницах, поскольку в тех, которые работают с "ковидом", сейчас мы все уже добавили", - говорит чиновник.

По его словам увеличилось количество инфицирований среди детей.

"Болеет очень много детей. Например, в пятницу, 15 октября в больницы поступили два ребенка средней тяжести, но оба уже кислородно зависимы. Больше всего поступает в больницы не пожилых, а молодых людей. Опять же к примеру, несколько дней назад в инфекционную больницу поступили двое спортсменов в очень тяжелом состоянии. Нынешняя волна коронавируса цепляет все категории людей. У нас в Новой Каховке находится в больницах два ребенка, которым четыре и шесть месяцев. Во время предыдущих волн распространения коронавируса такого не было: в больницы не поступали настолько маленькие пациенты с коронавирусом", - отметил Якименко.

Вместе с тем чиновник заявляет о нехватке специалистов для борьбы с пандемией, и обещает им достаточное материальное обеспечение в случае приезда из других регионов.

"Специалистов нет! Их не было в первую и вторую волны, потому что они все бежали за границу, а сейчас еще большая у них потребность. Мы обращаемся ко всем учебным заведениям, которые готовят медиков, обещаем надлежащие условия труда. Безусловно, зарплату, которую получат медики за рубежом, мы в настоящее время платить не можем, но все возможности, которые дает государство, мы уже предоставили для работы. Недавно после института к нашей команде медиков добавился анестезиолог, будет работать в Новой Каховке. У нас есть разные программы для того, чтобы поощрить специалистов. К примеру, в какую бы больницу специалист не поехал работать, сразу мы предоставляем жилье, неплохую зарплату, возможность карьерного роста. В презентованном проекте бюджета Виктор Ляшко говорил, что предусмотрена зарплата у медсестер от 13,5 тыс. грн. Зарплата будет уже на уровне. Это чистая зарплата, без всех надбавок, этих 300%. Поэтому в настоящее время если есть возможность и возможность приехать, добро пожаловать. Прежде всего, для молодых специалистов это хорошо, ведь со старта они получают жилье. Если специалист захочет остаться у нас, то мы будем решать вопрос, чтобы жилье было не временным. То есть человек сможет его купить. Мы прорабатываем сейчас некоторые программы, которые будут позволять через 5-7 лет человеку, который здесь будет работать, оставить за ним это жилье, в котором будет жить. Все эти программы не новы, они были. Просто их никто не "поднимал", а мы сейчас это сделали и хотим показать, что это есть и это работает", - отметил Якименко.