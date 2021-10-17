Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным потенциалом: перед поражением цели она облетела земной шар, - Financial Times

В августе этого года Китай испытал свою гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный боезаряд. Разведка США оценивала прогресс КНР в разработке гиперзвукового оружия гораздо ниже.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на 5 человек, которые знали о запуске, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, китайские военные запустили ракету, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, обогнув земной шар, после чего снизилась для поражения цели.

Трое людей, с которыми говорили журналисты, отметили, что ракета не попала в цель, не долетев около 32 километров. Двое указали, что Китай пока продвинулся гораздо дальше в разработке гиперзвукового оружия, чем предполагали в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия развернула 39 потенциальных носителей ядерного оружия в оккупированном Крыму, - делегация Украины

Тейлор Фрейвел, эксперт по политике Китая в области ядерного оружия, не знавший об испытаниях, пояснил изданию, что такой аппарат может помочь Китаю "нейтрализовать" американские системы противоракетной обороны. По его словам, гиперзвуковые аппараты могут маневрировать в полете, что затрудняет их отслеживание и уничтожение.

Он также добавил, что разработка такой ракеты станет "дестабилизирующим фактором", но само испытание еще не означает, что Пекин развернет такие силы.

В Пентагоне не комментировали запуск, но пресс-секретарь Джон Кирби заявил об обеспокоенности в отношении Китая: "Мы ясно дали понять, что обеспокоены военным потенциалом, который Китай продолжает развивать, потенциалом, который только увеличивает напряженность в регионе и за его пределами".

Представитель посольства Китая Лю Пенью заявил, что Китай всегда проводил военную политику "оборонного характера", а развитие вооружения КНР не нацелено на какую-то страну.

Также читайте: США располагают 3750 ядерными боеголовками, - Госдепартамент

Как напоминает hromadske, сейчас гиперзвуковые ракеты разрабатывают также в США и России. А недавно о своей первой гиперзвуковой ракете также заявила Северная Корея.