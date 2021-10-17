РУС
Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным потенциалом: перед поражением цели она облетела земной шар, - Financial Times

Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным потенциалом: перед поражением цели она облетела земной шар, - Financial Times

В августе этого года Китай испытал свою гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный боезаряд. Разведка США оценивала прогресс КНР в разработке гиперзвукового оружия гораздо ниже.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на 5 человек, которые знали о запуске, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, китайские военные запустили ракету, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, обогнув земной шар, после чего снизилась для поражения цели.

Трое людей, с которыми говорили журналисты, отметили, что ракета не попала в цель, не долетев около 32 километров. Двое указали, что Китай пока продвинулся гораздо дальше в разработке гиперзвукового оружия, чем предполагали в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия развернула 39 потенциальных носителей ядерного оружия в оккупированном Крыму, - делегация Украины

Тейлор Фрейвел, эксперт по политике Китая в области ядерного оружия, не знавший об испытаниях, пояснил изданию, что такой аппарат может помочь Китаю "нейтрализовать" американские системы противоракетной обороны. По его словам, гиперзвуковые аппараты могут маневрировать в полете, что затрудняет их отслеживание и уничтожение.

Он также добавил, что разработка такой ракеты станет "дестабилизирующим фактором", но само испытание еще не означает, что Пекин развернет такие силы.

В Пентагоне не комментировали запуск, но пресс-секретарь Джон Кирби заявил об обеспокоенности в отношении Китая: "Мы ясно дали понять, что обеспокоены военным потенциалом, который Китай продолжает развивать, потенциалом, который только увеличивает напряженность в регионе и за его пределами".

Представитель посольства Китая Лю Пенью заявил, что Китай всегда проводил военную политику "оборонного характера", а развитие вооружения КНР не нацелено на какую-то страну.

Также читайте: США располагают 3750 ядерными боеголовками, - Госдепартамент

Как напоминает hromadske, сейчас гиперзвуковые ракеты разрабатывают также в США и России. А недавно о своей первой гиперзвуковой ракете также заявила Северная Корея.

Автор: 

Китай (3130) СМИ (3854) ядерное оружие (1386)
Топ комментарии
+30
Красножопі китайози таке ж ******* стадо, як і кацапи. Тільки розумніші. Тому й небезпечніші
17.10.2021 13:46 Ответить
+26
Китай, как и Раша, такие "миролюбивые" на словах, но непонятно зачем вооружаются, аж пыль столбом. С кем воевать намылились? Видимо в ближайшие лет 11-15 ещё несколько стран получат своё ядерное оружие, уставши смотреть на потуги этих "миротворцев"
17.10.2021 13:46 Ответить
+18
Это однозначно победа мировой дипломатии и дальновидности
17.10.2021 13:45 Ответить
Но тогда это просто межконтинентальная баллистическая ракета.
17.10.2021 20:12 Ответить
Просто надзвукова міжконенитальна ракета , яка може мати нуклеарну боєголовку ...
Тобто буде замічена - і поки буде звучати команда "Збити" - вона просто пролетить
17.10.2021 21:07 Ответить
А нічого, що звичайна, межконтинентальна ракета летить зі швидкістю 1-ша космічна швидкість? Це до речи, набагато швидше швидкісті звуку.

Ні, там багато часу, ті і команду, як такую не дають, там ЄОМ відразу дають інформацію всім відповідним військовим частинам. Так що встигнуть.
17.10.2021 21:55 Ответить
Ви помиляєтесь, шановний. "Звичайна" балістична міжконтинентальна ракета летить по СУБОРБІТАЛЬНІЙ ТРАЄКТОРІЇ, себто вона не стає штучним супутником Землі, навіть, на короткий час, а значить і ШВИДІСТЬ У НЕЇ МЕНШЕ ПЕРШОЇ КОСМІЧНОЇ, по такій траєкторії злітав у космос перший космонавт США, ТАК ЗВАНИЙ КОСМІЧНИЙ СТРИБОК.
23.10.2021 20:44 Ответить
Ви впевнені, що ВСІ хто заходить на ЦН добре вивчали фізику?

Як що казати про ту швидкість, яка дійсно трохи меньше першої космічної, то тоді треба казати, що міжконтинентальна ракета може літити по трьом варіантам траєкторий ( настілна, оптимальна, навесна) в яких різні швидкості.

Але я написав простою мовою, так, щоб всі зрозумили, що перша космічна, та швидкість звуку у повітрі НЕ СОПОСТАВИМИ!!! І Писати при гиперзвук - технічна дурість.
23.10.2021 21:51 Ответить
Все - так, але, як романтично звучить: hyperzonic
23.10.2021 22:49 Ответить
Все так, спрощення для не фахівців - прийнятні.
24.10.2021 19:16 Ответить
это хорошо. молодцы.
17.10.2021 21:47 Ответить
Нет в Украине лидера , равного Главе КП КИТАЯ -

"Си Цзиньпина"

20.10.2021 20:08 Ответить
Обычную межконтинентальную ракету возможно збить толко на старте,а дальше разделяется на кучу боеголовок и обманок и поразить весь этот подарок невозможно
17.10.2021 22:38 Ответить
Помиляєтесь, є дві методики збиття таких ракет. Перша перехоплення її у верхній точці траєкторії, поки БЧ не розділилася на складові, реальні БЧ і "обманки". З цією метою американці розробили ракету "Спринт", для перехоплення ж БЧ, що розділилася використовували ракету "Спартан", з ядерною БЧ.
23.10.2021 20:56 Ответить
Серьезная заявка на успех, а бункерный дед похоже все ещё мультяшные ракеты запускает😁😁😁
18.10.2021 00:02 Ответить
Судя по спутниковым снимкам Китай строит около 1500 новых пусковых шахт для межконтинентальных ядерных ракет нацеленных на США, надо будет - легко построят больше.
18.10.2021 19:50 Ответить
Шахтне базування - шлях в нікуди, перехоплення таких ракет, майже, 100%. І ще, "точність" попадання 32 км-це вирок китайському гіперзвукові. Вочевидь, що систему наведення вони навряд чи доведуть до ума. Бо високоточні інерціальні гіроскопічні системи наведення поки що їм не до снаги, навіть, якщо вкрадуть зразок у Штатів. Там потрібно красти завод зі спеціалістами разом.
23.10.2021 21:06 Ответить
