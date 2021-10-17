Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным потенциалом: перед поражением цели она облетела земной шар, - Financial Times
В августе этого года Китай испытал свою гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный боезаряд. Разведка США оценивала прогресс КНР в разработке гиперзвукового оружия гораздо ниже.
Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на 5 человек, которые знали о запуске, передает Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, китайские военные запустили ракету, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, обогнув земной шар, после чего снизилась для поражения цели.
Трое людей, с которыми говорили журналисты, отметили, что ракета не попала в цель, не долетев около 32 километров. Двое указали, что Китай пока продвинулся гораздо дальше в разработке гиперзвукового оружия, чем предполагали в США.
Тейлор Фрейвел, эксперт по политике Китая в области ядерного оружия, не знавший об испытаниях, пояснил изданию, что такой аппарат может помочь Китаю "нейтрализовать" американские системы противоракетной обороны. По его словам, гиперзвуковые аппараты могут маневрировать в полете, что затрудняет их отслеживание и уничтожение.
Он также добавил, что разработка такой ракеты станет "дестабилизирующим фактором", но само испытание еще не означает, что Пекин развернет такие силы.
В Пентагоне не комментировали запуск, но пресс-секретарь Джон Кирби заявил об обеспокоенности в отношении Китая: "Мы ясно дали понять, что обеспокоены военным потенциалом, который Китай продолжает развивать, потенциалом, который только увеличивает напряженность в регионе и за его пределами".
Представитель посольства Китая Лю Пенью заявил, что Китай всегда проводил военную политику "оборонного характера", а развитие вооружения КНР не нацелено на какую-то страну.
Как напоминает hromadske, сейчас гиперзвуковые ракеты разрабатывают также в США и России. А недавно о своей первой гиперзвуковой ракете также заявила Северная Корея.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто буде замічена - і поки буде звучати команда "Збити" - вона просто пролетить
Ні, там багато часу, ті і команду, як такую не дають, там ЄОМ відразу дають інформацію всім відповідним військовим частинам. Так що встигнуть.
Як що казати про ту швидкість, яка дійсно трохи меньше першої космічної, то тоді треба казати, що міжконтинентальна ракета може літити по трьом варіантам траєкторий ( настілна, оптимальна, навесна) в яких різні швидкості.
Але я написав простою мовою, так, щоб всі зрозумили, що перша космічна, та швидкість звуку у повітрі НЕ СОПОСТАВИМИ!!! І Писати при гиперзвук - технічна дурість.
"Си Цзиньпина"