ЕБРР не намерен возобновлять инвестиции в экономику России и Беларуси: Там наблюдается усиление авторитаризма
Европейский банк реконструкции и развития не планирует возобновление инвестиционного сотрудничества с Россией и Беларусью, поскольку в этих странах наблюдается усиление авторитаризма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на интервью президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо украинской службе "Голоса Америки".
"Мы поддерживаем страны, которые последовательно реализуют демократические принципы. В Беларуси мы приостановили все наши инвестиции в государственный сектор с августа 2020 года. В России все новые инвестиции нами были приостановлены после аннексии Крыма в 2014 году", - заявила Рено-Бассо.
По ее словам, таким образом ЕБРР вносит свой вклад в продвижение демократии в этих двух странах: "Это подход, смысл которого в том, что финансирование от ЕБРР напрямую зависит от проводимых реформ. Чем меньше реформ, тем меньше денег".
