Зеленский вместо борьбы с коррупцией ведет кампанию против олигархов, следуя примеру Путина, - Аслунд
Президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы бороться с коррупцией, зациклен на олигархах.
Об этом шведский экономист, дипломат и старший сотрудник Стокгольмского форума свободного мира Андерс Аслунд написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Так, по его словам, в отчете World Justice Project - международной организации гражданского общества, которая занимается продвижением верховенства закона во всем мире - Украина из 139 стран заняла сто пятнадцатой место. В отчете говорится, что больше всего коррупции в судебной системе, полиции и Вооруженных силах Украины.
А недавние исследования Американской торговой палаты (AmCham) и Европейской бизнес ассоциации (EBA) показали, что основная проблема украинского бизнеса - крайне коррумпированная судебная система, за которой следуют некоторые подразделения правоохранительных органов (прокуратура и СБУ).
"Но президент Украины Владимир Зеленский вместо борьбы с коррупцией ведет кампанию против олигархов, следуя примеру Путина", - отмечает Аслунд.
В среднем классе, которого попросту нет, или в нищем народе?
Другое дело, что борьба с коррупцией (олигархами) чисто постановочная.
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії у владі змінять в "законі" несуттєві речі, врахувавши лише окремі несуттєві зауваження.
+ терміновий зліт нардепів у Трускавець - де були замічені й деякі олігархи
- а чекати рішення від специалістів з Венеції не будемо - приймемо та підпишемо
А до боротьби з корпцією ...
.... Партс зазначив, що Зеленський має рацію - корупція так чи інакше є скрізь, але в Україні "ситуація ендемічна".
"І ніхто не оскаржує, що це не так - це ендемічна, широко поширена ситуація, ситуація із захопленням держави. І у цьому питанні є консенсус серед дослідників, міжнародних організацій, багатьох урядів, які на двосторонній основі працюють з Україною - їхня думка дуже консенсусна... Я вважаю, що ситуація в Україні непорівнювана з жодною з країн-членів ЄС", - сказав він.
Аудитор пояснив, що "захоплення держави" означає ситуацію, коли олігархи використовують своє становище, ЗМІ, політику, управління, держпідприємства у власних інтересах.
Він зазначив, що зараз економічні показники України нижчі за показники Польщі та Естонії, хоча 1992 року, на його думку, всі ці країни починали з однієї стартової точки.
Партс бачить причину такого результату в корупції. На його думку, зі своїми даними Україна має бути дуже багатою, але в ній невелика група людей стала настільки багатою, що "змогла взяти в заручники всю країну".
Але набагато дієвіше було б, коли б конкретні необхідні кроки дій по знищенню олігархічної системи ще б генерувались і видавались би знизу і жорстко б вимагали владу проводити ці конкретні дії. Тоді їм би було складніше імітувати діяльність.
Ви кажете на рахунок кількох одночасних ударів по системі. Я пропоную один (напевне головний) удар. Інші удари це окремо. Розверніть коментар і читайте далі.
Я, на цензорі, вже декілька разів детально приводив свою пропозицію по дуже простому, але нищівному удару по олігархічній системі.
Для цього вибори президента зробити дійсно демократичними, а зараз вони сугубо олігархічні.
Конкретно, необхідно з закона про вибори президента ліквідувати, небаченого ніде в світі розміру, дику "виборчу" заставу. Бо через заставу місця в бюлетенях скуповують ставленики олігархії. І з них народ вимушений "обирати" президента. Такі вибори є головною базою олігархії.
Необхідно невідкладно повністю ліквідувати заставу і перейти на польську демократичну схему виборів. Там зовсім нема застави, а в бюлетенях прізвища людей, яких підтримали виборці помірною кількістю підписів (100 тис.). То єсть склад бюлетенів формують не олігархи, а самі виборці.
Ясно, що треба й інші дії, але й те що я пропоную приведе до нищівного удару по олігархії. Інші дії це інші пункти.