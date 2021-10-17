Зеленский вместо борьбы с коррупцией ведет кампанию против олигархов, следуя примеру Путина, - Аслунд

Президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы бороться с коррупцией, зациклен на олигархах.

Об этом шведский экономист, дипломат и старший сотрудник Стокгольмского форума свободного мира Андерс Аслунд написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, в отчете World Justice Project - международной организации гражданского общества, которая занимается продвижением верховенства закона во всем мире - Украина из 139 стран заняла сто пятнадцатой место. В отчете говорится, что больше всего коррупции в судебной системе, полиции и Вооруженных силах Украины.

А недавние исследования Американской торговой палаты (AmCham) и Европейской бизнес ассоциации (EBA) показали, что основная проблема украинского бизнеса - крайне коррумпированная судебная система, за которой следуют некоторые подразделения правоохранительных органов (прокуратура и СБУ).

"Но президент Украины Владимир Зеленский вместо борьбы с коррупцией ведет кампанию против олигархов, следуя примеру Путина", - отмечает Аслунд.

