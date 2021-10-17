РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14827 посетителей онлайн
Новости Бюджет-2021
1 978 36

В Минздраве хотят доплачивать медикам за переход в больницы, где не хватает специалистов

В Минздраве хотят доплачивать медикам за переход в больницы, где не хватает специалистов

Министерство здравоохранения запланировало 100 миллионов гривен в госбюджете на следующий год для того, чтобы ввести так называемые "подъемные" для медицинских работников.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, многие больницы не могут заключать большое количество пакетов с Национальной службой здоровья Украины, потому что у них нет соответствующего оборудования.

"Нет рентгена, нет маммографа, эндоскопа, УЗИ. И это не позволяет им контрактироваться на другие пакеты. Есть другие больницы, в которых, возможно, оборудование есть, а нет специалиста", - объясняет Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин направил $1,2 млн на закупку вакцин от гриппа для медиков, полицейских, пограничников и педагогов, - Шмыгаль

Он отметил, что Минздрав хочет не закрывать такие больницы, а пересмотреть мастер-план, и если какое-то заведение обслуживает большое количество людей, в 2022-2023 годах привезти туда нужное оборудование.

Если же оборудование в больнице есть или появилось, но нет соответствующего специалиста, в этот район могут предложить переехать другим медикам, которые не могут работать у себя из-за высокой конкуренции или по другим причинам.

Таким медработникам хотят ввести "подъемные" выплаты.

"Мы предложим переехать в этот населенный пункт и оплатим "подъемные", которые будут помогать устроить свой быт в том новом населенном пункте, где он приступит к работе", - сказал Ляшко.

Также читайте: За 8 месяцев на борьбу с COVID-19 потратили более 30 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин

Автор: 

выплаты (690) медицина (2539) реформы (3966) Ляшко Виктор (1369)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Нужно не доплачивать а просто хорошо платить . Так же как судьям и прокурорам
показать весь комментарий
17.10.2021 15:10 Ответить
+1
-- Скоко стоит куркин муж?
-- Пять рублей.
-- Сара! -- у тебя есть три рубля? Так дай им два!
(старинный киевский анекдот с Бессарабки)
показать весь комментарий
17.10.2021 15:09 Ответить
+1
За такие деньги Мойше только курициного сына продадут.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
-- Скоко стоит куркин муж?
-- Пять рублей.
-- Сара! -- у тебя есть три рубля? Так дай им два!
(старинный киевский анекдот с Бессарабки)
показать весь комментарий
17.10.2021 15:09 Ответить
За такие деньги Мойше только курициного сына продадут.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:21 Ответить
От вам продали -- Голобородьку -- как с белых яблонь дым...*)
показать весь комментарий
17.10.2021 15:25 Ответить
Да уж, явно не курициного сына, какое-то ГМО.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:30 Ответить
Кстати -- по Жизни! -- был на Бессарабке не так давно -- самый массовый товар -- чёрная икра! Почти дешевле грибов... ...взял свежую белую булку, клаптык маслыця... ...там же -- и кушал с пивом бутерброды с маком...
Як тебе не любити, Києве мій? *)
показать весь комментарий
17.10.2021 15:38 Ответить
Із тюлькиних очей?
показать весь комментарий
17.10.2021 15:40 Ответить
Та ладно... -- не гони беса на Бессарабку! ...там же Ленин был напротив... *)
показать весь комментарий
17.10.2021 15:43 Ответить
Эх, дать бы тебе по потылыци! Пиво ж с таранкой нужно пить или с раками, но только не сраками.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:44 Ответить
Каждому своё! ...а мне моё, пожалуйста...*)
показать весь комментарий
17.10.2021 15:49 Ответить
Вообще-то в Украине с маком пироги, а не бутерброды, разве что после хорошего пива можно и перепутать.
показать весь комментарий
17.10.2021 16:00 Ответить
-- не засперечую... *)
показать весь комментарий
17.10.2021 16:05 Ответить
Желаю пить пиво на здоровье, но умеренно, чтобы мак с маслом не перепутать и чтобы пивной живот не вырос.
показать весь комментарий
17.10.2021 16:18 Ответить
Боялся я до 40 лет... ...так то прошло давным давно... 22 года уже, как...*)
показать весь комментарий
17.10.2021 16:25 Ответить
Да уж, свежо предание, да верится с трудом...
показать весь комментарий
17.10.2021 15:09 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 15:09 Ответить
Нужно не доплачивать а просто хорошо платить . Так же как судьям и прокурорам
показать весь комментарий
17.10.2021 15:10 Ответить
Нужно просто перестать жить за зарплату...
показать весь комментарий
17.10.2021 15:19 Ответить
Пока "хотелка" созреет, медики заграницу на работу уедут, снова придеться к ФОПам взывать.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:19 Ответить
Хозяин -- барин!
показать весь комментарий
17.10.2021 15:21 Ответить
Ошибка в букве "и", нужно с начальной буквы алфавита.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:23 Ответить
Трошки дайнэ шпрахе не разумем... -- паст шо, полюбэ...*)
показать весь комментарий
17.10.2021 15:30 Ответить
Сын овцы. Разумэм?
показать весь комментарий
17.10.2021 15:39 Ответить
Гоу маст ту шоу он... *)
показать весь комментарий
17.10.2021 15:41 Ответить
73% двбйоби и назначили.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:22 Ответить
Це що, будуть доплачувати тим, хто в комерційні лікарні перейде? Там явно недобор.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:42 Ответить
Сколько врачей не хватает? А каков дефицит медсестёр, санитаров? При чем тут подъёмные? Это разовые деньги, а дальше что? Хороший врач со стажем и опытом должен в год получать не меньше 50000 евро. И это не много. Соответственно и остальной медперсонал. В противном случае не будет медперсонала, как такового.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:00 Ответить
Что, вот так прямо брать и получать? Тогда работать никто не станет, прямо как сейчас.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:47 Ответить
Думаю Вы прекрасно поняли, что я хотел сказать. Собственно я всё довольно ясно написал. Это моё мнение, с ним можно и не соглашаться. Но...... Зарплата начинающего врача порядка 8000грн. грязными. Это на руки меньше 300 долларов. Попробуем угадать, сколько понадобится времени, чтобы молодой человек или молодая женщина поняли всю бесперспективность своего положения, приняли решение, потренировались на нс и Вас в т.ч. И....... Уехали туда, где их ценят и платят больше.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:20 Ответить
Ну что же, пусть уезжают, но вы почитайте биографию Супрун, которой не нужно было никуда уезжать, много ли с такой перспективой переедут?
показать весь комментарий
18.10.2021 00:19 Ответить
Тришкин кафтан.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:44 Ответить
 
 