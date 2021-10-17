В Минздраве хотят доплачивать медикам за переход в больницы, где не хватает специалистов
Министерство здравоохранения запланировало 100 миллионов гривен в госбюджете на следующий год для того, чтобы ввести так называемые "подъемные" для медицинских работников.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, многие больницы не могут заключать большое количество пакетов с Национальной службой здоровья Украины, потому что у них нет соответствующего оборудования.
"Нет рентгена, нет маммографа, эндоскопа, УЗИ. И это не позволяет им контрактироваться на другие пакеты. Есть другие больницы, в которых, возможно, оборудование есть, а нет специалиста", - объясняет Ляшко.
Он отметил, что Минздрав хочет не закрывать такие больницы, а пересмотреть мастер-план, и если какое-то заведение обслуживает большое количество людей, в 2022-2023 годах привезти туда нужное оборудование.
Если же оборудование в больнице есть или появилось, но нет соответствующего специалиста, в этот район могут предложить переехать другим медикам, которые не могут работать у себя из-за высокой конкуренции или по другим причинам.
Таким медработникам хотят ввести "подъемные" выплаты.
"Мы предложим переехать в этот населенный пункт и оплатим "подъемные", которые будут помогать устроить свой быт в том новом населенном пункте, где он приступит к работе", - сказал Ляшко.
