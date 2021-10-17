В аппарате СНБО выясняют, почему в список криминалитета ошибочно внесли свыше 100 человек, - ОП

В Офисе Президента утверждают, что обстоятельства ошибочного внесения 108 человек в санкционный список уголовных авторитетов и "воров в законе" устанавливают, в частности, проверяют, были ли такие действия умышленными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии DW 16 октября советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"На данный момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась", - отметил он.

По его словам, сейчас аппарат СНБО проводит проверку и впоследствии должен проинформировать о результатах. Он добавил, что при подготовке указанных материалов нарушения были допущены работниками Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Подоляк также призвал "отказаться от спекулятивных оценок тех или иных санкционных решений".

Как сообщалось, 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

Цензор.НЕТ обнародовал полный список людей, по которым СНБО исправил ошибки в санкционных списках.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.

