В аппарате СНБО выясняют, почему в список криминалитета ошибочно внесли свыше 100 человек, - ОП

В аппарате СНБО выясняют, почему в список криминалитета ошибочно внесли свыше 100 человек, - ОП

В Офисе Президента утверждают, что обстоятельства ошибочного внесения 108 человек в санкционный список уголовных авторитетов и "воров в законе" устанавливают, в частности, проверяют, были ли такие действия умышленными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии DW 16 октября советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"На данный момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась", - отметил он.

По его словам, сейчас аппарат СНБО проводит проверку и впоследствии должен проинформировать о результатах. Он добавил, что при подготовке указанных материалов нарушения были допущены работниками Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков. 

Подоляк также призвал "отказаться от спекулятивных оценок тех или иных санкционных решений".

Как сообщалось, 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

Цензор.НЕТ обнародовал полный список людей, по которым СНБО исправил ошибки в санкционных списках.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фамилии 108 людей, по которым СНБО исправил ошибки в санкционных списках

ошибки (88) санкции (11768) СНБО (4462) Офис Президента (1820) Подоляк Михаил (246)
Топ комментарии
+30
Лучше подсчитайте за какую сумму их оттуда вывели. Сколько каждый отбашлял?
17.10.2021 15:34
+24
"Попередныкы" обменяли из плена свыше 3500 чел, под их руководством было освобождено 3/4 Донбасса, была создана церковь Независимой Украины, которая имеет на нее право, был введен Безвиз( а сейчас безвыезд), и Армия входила в десятку самых сильных армий Европы... За "попередников" Самолетов не хватило на то, чтобы все желающие погрели свои зады на мировых курортах... И цены на продукты были в два раза дешевле, как впрочем и коммунальные тарифы.... О том пи#деце что сейчас писать не буду....сами видите!
17.10.2021 16:20
+20
Та все по зеленому плану. Люди заносят бабло, потом появляются "ошибки". Потом еще "ошибочно" заносят новых клиентов и ждут бабло. Великолепная школа бородатой бабушки и гудкового дядюшки.
17.10.2021 15:47
Лучше подсчитайте за какую сумму их оттуда вывели. Сколько каждый отбашлял?
17.10.2021 15:34
олигархов поменьше будет, но поле для исправления ошибок неимоверное
17.10.2021 16:12
а тeпeр щe мають право офiцiйно подати в суд за спричинeнi сим дiсйством нeвдобства
17.10.2021 17:34
Туда были внесены воины которые рискуя своими жизнями защищают Украину от русской оккупации....пока такие как ты брызгают слюней чтоб тебя погладил кацап.
17.10.2021 18:25
Ага. Т.е. это я, а не выбранная вами тупая власть их туда внесла, а, например, вора в законе Леру Сумского вычеркнули? Сколько этот "воин" навоевал? Просыхайте перед тем, как строчить посты.
17.10.2021 18:38


Она отметила, что ранее на заседаниях комитета декларировалось, что в Украине сейчас всего около 30 воров в законе, однако в санкционных списках почему-то оказалось 550 человек. В том числе - бойцы-добровольцы и даже начальник штаба батальона, принимавшие участие в боях за Широкино. Эти действия депутат называет целенаправленной диверсией со стороны России. Источник:
17.10.2021 20:42
Трое фигурантов списка СНБО оспаривают санкции в суде https://news.liga.net/politics/news/troe-figurantov-spiska-snbo-osparivayut-sanktsii-v-sude-odin-iz-nih-mog-voevat-na-donbasse
17.10.2021 20:46
"Ага. Т.е. это я, а не выбранная вами тупая власть их туда внесла, а, например, вора в законе Леру Сумского вычеркнули? Сколько этот "воин" навоевал?" .....Твой Аваков армянин заправлял ворами и всякой шушерой....так что не брызгай слюной......я сам лично призираю этих жуликов и воров и весь этот блатной мир который придумали и навязали руССкие.Как может ЧЕЛОВЕК гордится что он вор....КАК ???...
18.10.2021 13:18
Твое ага тебя кацап выдало.....
22.10.2021 12:02
Список ошибочный а 90 человек на всякий случай сбежало из страны
17.10.2021 15:35
тут новость о том же и нет а внизу от Данильченко то же самое но вовсе иное зеленную плесень трудно понять в их какафонии..ошибка опечатка умышленно по наитию за бабки так были ошибки или нет ...
17.10.2021 15:50
Смотрю нечем заняться и РНБО и Подоляку персонально? Будут ещё полгода выяснять кто занёс, а кто нет за непопадание в пресловутый список? Ракетной программой и производством боеприпасов не хотите заняться случайно?
17.10.2021 15:37
Та все по зеленому плану. Люди заносят бабло, потом появляются "ошибки". Потом еще "ошибочно" заносят новых клиентов и ждут бабло. Великолепная школа бородатой бабушки и гудкового дядюшки.
17.10.2021 15:47
Стратегія зеленої погані - побільше різної шумихи, а тим часом своє вершити та кармани набивати. Он уже 2 зайві роки при владі сидять.
17.10.2021 15:55
не, там спалиться можно запросто))
17.10.2021 17:14
Имеют право на ошибку(с)
17.10.2021 15:38
Зелень считает что имеет. И не на одну, и каждый день.
17.10.2021 15:44
И монополию на беззаконие
17.10.2021 15:48
знак (с) указывает на то что это фраза не моя.

зепутаты как-то футболки одевали с текстом:" имею право на ошибку"
17.10.2021 15:50
они и сделаны с ошибкой, большинство под бояру остальные под драпом и коксом....
17.10.2021 19:06
И монополию на насилие
17.10.2021 15:48
Напевно тому що не встигли занести, а тепер уже порішали із Зевладою?
17.10.2021 15:43
Наш источник сообщает, что пришла закрытая социология по рейтингам. Результаты мягко говоря печальные.

Рейтинг Президента составляет 23%, а в пояснительной записке указано, что динамика идёт на снижение. Необходимо срочно громкие победные кейсы.

Рейтинг партии Слуга Народа упал до 14% (люди начали разочаровываться + зашквары).

Партия теряет облик народной и становится теми же, против кого они боролись - «зажранной старой элитой».

Также указывают причину, что осенью у людей больше пессимистичные настроение, а проблемы которые сейчас упали на их плечи только усиливают это, что отражается на рейтингах власти, которая не в состоянии решить эти кризисные кейсы.

Люди начали разочаровываться, так как те, кому они поверили, только громко обещают, но сами просто «хапают бабло», покупая дома и машины на родственников, используют власть, чтобы уйти от ответсвенности за ДТП и радуются смертям своих коллег.

То есть становятся «моральными уродами», как были их попередныки.

Денис Ковалев цензор.нет
17.10.2021 15:44
"Попередныкы" обменяли из плена свыше 3500 чел, под их руководством было освобождено 3/4 Донбасса, была создана церковь Независимой Украины, которая имеет на нее право, был введен Безвиз( а сейчас безвыезд), и Армия входила в десятку самых сильных армий Европы... За "попередников" Самолетов не хватило на то, чтобы все желающие погрели свои зады на мировых курортах... И цены на продукты были в два раза дешевле, как впрочем и коммунальные тарифы.... О том пи#деце что сейчас писать не буду....сами видите!
17.10.2021 16:20
Ещё к этому «*******» добавить беспредел судей-ватников из Донбасса, которых назначил Порошенко в Киев
17.10.2021 22:02
удивительно что давно рейтингов не было, думают как спасти рейтинг бубы
17.10.2021 16:33
рейтинг Клоуна десь біля плинтуса. Ці соціології лише гальмують невідворотнє.
Нарід давно не вірить цим побрехенькам.
Питання в тому чи не хоче нарід обрати чергового клоуна або відвертого ворога
Короче, насміявся вже нарід до схочу чи ще ні
17.10.2021 22:07
Какие ошибки?
Все просто:
Занесли пачку денег - внесли.
Занесли пачку денег - вычеркнули.
Вечный двигатель, мля!!!
А вы их все тыпилами и дозами считаете.
17.10.2021 15:44
расчет на взятку
17.10.2021 15:45
пилять... эллементарной вещи сделать не в состоянии нормально..это полный пифдец госсаппарату!!
17.10.2021 15:46
Тобто ? Схема працює чітко й результативно.Що на контрабандистах,що на злодіях.І на олігархах теж так буде.
17.10.2021 16:08
не знаю где она працбю, но в нашем регионе как были бандиты, смотрящие, так и есть, и прекрасно себя чувствуют
17.10.2021 17:04
Клоуны .
17.10.2021 15:47
Ручные списки они такеие ручные... Особенно, когда это руки зеленых дегенератов.
17.10.2021 15:48
Или кивины.
17.10.2021 16:05
Это уже напоминает предание как в старину собаки строили пирамиду один на одном, что достать небосвода, но самый нижний пес спустил смрадный дух и пирамида россыпалась. С тех пор собаки бегают по всему миру, нюхая один одного под хвостом, чтобы узнать какая это **** пёрднула.
17.10.2021 15:51
Готовый сценарий для 95-го квартала, зал бы упал со смеху!😁😁
17.10.2021 15:59
Кабы, ни вислюка, ни бородатой бабушки там нет.
Случайно?
17.10.2021 16:01
Тому що вчасно не занесли
17.10.2021 16:05
Хе-хе ! Особливо радує помилково внесений (третій в списку),такий собі ,
"Лисенко Сергій 1954 року народження, громадянин України"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Іванович Лисенко (Лера Сумський, Сірий або Іванич)
Є на світі справедливість ! Спасіба,Валодя Кріварожскій !Спасіба,Данілов Луганскій !
17.10.2021 16:05
Офіс офшорного клоуна - це генератор довпойобських ідей.
17.10.2021 16:08
17.10.2021 16:13
Класть можно только в его кишеню.
17.10.2021 16:35
А в свою кишеню ти вже поклав від Зеленського-Коломойського ?
17.10.2021 18:38
Мы ж тут про политиков.
Почитай внимательнее.
17.10.2021 18:41
Ксения ВБ, ты делаешь очень нужную работу.
Назойливая реклама всегда даёт обратный результат.
За два оставшихся года ты ещё много полезного сделаешь.
17.10.2021 16:38
два года или этой мраЗЕ не будет или Украины - ни Ксения ни Порох тут ни при чем , только украинцы могут спасти себя .
17.10.2021 17:24
Ты уже спасла себя?
А Украину мы спасём, без самоспасённых.
17.10.2021 18:00
они этого не понимают. как не понимают и хозяева сайта. человек со здоровой психикой, почитав это, испытает омерзение.
17.10.2021 22:08
петю ппц як жаба душить, все було так добре і все ж було його, а тут
якийсь кловун як чорт вискочив, і тупі барани за сивочолого не проголосували
можна тільки у петіну кишеню..
і нікуди більше )..
17.10.2021 22:09
нехай ця думка гріє тебе у холодні ночі майбутнього опалювального сезону підготовку до якого провалив твій улюблений клоун
18.10.2021 18:09
то есть снбо зели голосует не глядя что они голосуют
17.10.2021 16:19
список кого ошибочно занесли зелёном верить себя не любить
17.10.2021 16:20
У попередньому повідомленнідехто Данілофф заявляє, що помилково до списку потрапив лише один челядник. Решта у тому списку - цілком заслужено, лише хвамілії їхні з помилками написані. А Подоляк заявляє, що всі 108 занесені помилково. 🤣🤣🤣 Зелень навіть версію однакову вигадати не здатні! 😊
17.10.2021 16:21
кожен має право на 108 помилок!
крім Порошенка, звісно, той - на жодну
17.10.2021 22:09
То Данілофф - то псевдонім Порошенка? 😮😮😮
17.10.2021 22:13
мені ваша логіка - недосяжна
18.10.2021 18:11
Нууу. Данілофф заявив, що помилки не було. 😊 Це не у мене логіки немає. Це у зелених логіки немає.
18.10.2021 18:54
МИЛЛИАРДЫ выделяют на контрольно-надзорно-ментовско-прокурорские продажные органы - и тут на тебе "не заметили" умышленную целенаправленную подмену списка...
Теперь кто-то отельчик купит себе в Турции и пару домиков в Испании.

Подождите, а всё-таки кто виновный, если органы с многомиллиардными затратами 10% от ВВП невиновны???!!! Правильно: уборщица баба Галя, которая неправильно документы положила при утренней протирке стола.
17.10.2021 17:11
Очень удобно нее видеть, а потом у них машины, земли, квартиры появляются - такое будущее Украины, мусора - мрази
17.10.2021 17:20
Мцора очень лояльны к своим выгододавальцам и всячески их защищают вместе из судами, это факт
17.10.2021 17:18
Бачу "бізнес" Зеленського процвітає. За скільки "домовились"? А того контрабандиста, корєша Зеленського, теж випадково у список вклюили, а потім згадали що він корєш і санкції не підписали.
17.10.2021 18:27
Не має їм чого робити. Ні, що б вирішити питання енергетики, тим більше за власним патентом

17.10.2021 19:05
.... то можна зігрітись багатьом українцям
17.10.2021 22:11
-
17.10.2021 20:20
дык, племянница чьей то тети, которую драли две конторы, спешила на *********** и вбила в док. все имена которые нагуглила - че не понятно то?
17.10.2021 21:31
Могу предположить какие там были ошибки, уж больно много их.
Как-то скачал для проекта с официального источника файл с данными, а там, скорее всего те самые ошибки...
Это программисты глумятся над зеленой властью.
17.10.2021 21:34
це має назву - волюнтаризм, або перевершення повноважень..
зеля сам зробив дурню і сам у тому зізнався,
і тепер вся РНБО підпадає під статтю перевершення повноважень..

але гірше у тому те, що тепер зелю з оточенням від посад не відтягнеш
як лукашенку
17.10.2021 22:14
Да это чудовищная ошибка!За такие ошибки надо сурово, нет ЖЕСТОЧАЙШЕ наказывать.Их ошибка в том что еще как минимум несколько сотен из этого списка не внесли СОВСЕМ. ЭТО ЧУДОВИЩНАЯ ПО СВОИМ МАСШТАБАМ ОШИБКА!!!
18.10.2021 02:04
Зе Дебілам здається у їх власні зелені труселя свм Аваков насрав.
Навіть 95 Квартал такого номера не показував
18.10.2021 08:04
ваЗЕлиновские Дэбилы!!! потому что в вашем снбо не хватает пИськова для полного комплекта....
18.10.2021 09:44
 
 