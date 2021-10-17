В аппарате СНБО выясняют, почему в список криминалитета ошибочно внесли свыше 100 человек, - ОП
В Офисе Президента утверждают, что обстоятельства ошибочного внесения 108 человек в санкционный список уголовных авторитетов и "воров в законе" устанавливают, в частности, проверяют, были ли такие действия умышленными.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии DW 16 октября советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
"На данный момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась", - отметил он.
По его словам, сейчас аппарат СНБО проводит проверку и впоследствии должен проинформировать о результатах. Он добавил, что при подготовке указанных материалов нарушения были допущены работниками Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.
Подоляк также призвал "отказаться от спекулятивных оценок тех или иных санкционных решений".
Как сообщалось, 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".
Цензор.НЕТ обнародовал полный список людей, по которым СНБО исправил ошибки в санкционных списках.
Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.
Она отметила, что ранее на заседаниях комитета декларировалось, что в Украине сейчас всего около 30 воров в законе, однако в санкционных списках почему-то оказалось 550 человек. В том числе - бойцы-добровольцы и даже начальник штаба батальона, принимавшие участие в боях за Широкино. Эти действия депутат называет целенаправленной диверсией со стороны России. Источник:
зепутаты как-то футболки одевали с текстом:" имею право на ошибку"
Рейтинг Президента составляет 23%, а в пояснительной записке указано, что динамика идёт на снижение. Необходимо срочно громкие победные кейсы.
Рейтинг партии Слуга Народа упал до 14% (люди начали разочаровываться + зашквары).
Партия теряет облик народной и становится теми же, против кого они боролись - «зажранной старой элитой».
Также указывают причину, что осенью у людей больше пессимистичные настроение, а проблемы которые сейчас упали на их плечи только усиливают это, что отражается на рейтингах власти, которая не в состоянии решить эти кризисные кейсы.
Люди начали разочаровываться, так как те, кому они поверили, только громко обещают, но сами просто «хапают бабло», покупая дома и машины на родственников, используют власть, чтобы уйти от ответсвенности за ДТП и радуются смертям своих коллег.
То есть становятся «моральными уродами», как были их попередныки.
Денис Ковалев цензор.нет
Нарід давно не вірить цим побрехенькам.
Питання в тому чи не хоче нарід обрати чергового клоуна або відвертого ворога
Короче, насміявся вже нарід до схочу чи ще ні
Все просто:
Занесли пачку денег - внесли.
Занесли пачку денег - вычеркнули.
Вечный двигатель, мля!!!
А вы их все тыпилами и дозами считаете.
Случайно?
"Лисенко Сергій 1954 року народження, громадянин України"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Іванович Лисенко (Лера Сумський, Сірий або Іванич)
Є на світі справедливість ! Спасіба,Валодя Кріварожскій !Спасіба,Данілов Луганскій !
Почитай внимательнее.
Назойливая реклама всегда даёт обратный результат.
За два оставшихся года ты ещё много полезного сделаешь.
А Украину мы спасём, без самоспасённых.
якийсь кловун як чорт вискочив, і тупі барани за сивочолого не проголосували
можна тільки у петіну кишеню..
і нікуди більше )..
крім Порошенка, звісно, той - на жодну
Теперь кто-то отельчик купит себе в Турции и пару домиков в Испании.
Подождите, а всё-таки кто виновный, если органы с многомиллиардными затратами 10% от ВВП невиновны???!!! Правильно: уборщица баба Галя, которая неправильно документы положила при утренней протирке стола.
Как-то скачал для проекта с официального источника файл с данными, а там, скорее всего те самые ошибки...
Это программисты глумятся над зеленой властью.
зеля сам зробив дурню і сам у тому зізнався,
і тепер вся РНБО підпадає під статтю перевершення повноважень..
але гірше у тому те, що тепер зелю з оточенням від посад не відтягнеш
як лукашенку
Навіть 95 Квартал такого номера не показував