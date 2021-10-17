РУС
Количество живущих за чертой бедности увеличилось на 120 миллионов человек в 2020 году, - ООН

Количество живущих за чертой бедности увеличилось на 120 миллионов человек в 2020 году, - ООН

В прошлом году дополнительно 120 миллионов человек оказались за чертой бедности, а рост показателей нищеты наблюдается впервые за 20 лет.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Гутерриша, это связан он прежде всего с пандемией, борьба с которой самым негативным образом отразилась на экономиках стран мира.

"Неравномерное восстановление еще более увеличивает неравенство между глобальным Севером и Югом. А между тем сегодня, когда солидарность нужна как никогда, мы не видим ее проявления", – сказал глава ООН.

Гутерриш считает, что необходимо вести борьбу на два фронта, сражаясь с нищетой и неравенством, и прежде всего – с несправедливым распределением вакцин, которое приводит к дальнейшему распространению вируса и продлевает экономический спад.

Читайте также: В ООН заявили, что из-за COVID-19 бедность грозит еще 176 млн человек

"Нам надо срочно положить конец этому, справиться с долговым кризисом и обеспечить, чтобы самые нуждающиеся страны получили инвестиции, позволяющие им восстановиться (после кризиса. – Ред.)", – убежден глава ООН.

Генеральный секретарь предложил конкретные пути выхода из создавшейся ситуации, призвав страны проявлять политическую волю и расширять партнерские отношения, чтобы к 2030 году добиться социальной защищенности каждого члена общества.

При этом он предложил вкладывать больше средств в переквалификацию трудящихся, чтобы обеспечить кадры для растущего сектора "зеленой экономики".

"Мы также должны инвестировать в достойные рабочие места в сфере услуг по уходу, а это поможет продвинуться на пути борьбы с неравенством и обеспечить уход всем нуждающимся в такой поддержке", – считает глава ООН.

Генсек ООН также привлек внимание к положению уязвимых групп населения, включая женщин, которые в результате пандемии пострадали больше мужчин.

Кроме того, он предложил оказывать адресную помощь женщинам-предпринимателям, бороться с неформальной занятостью, а также уделять больше внимания вопросам образования, социальной защиты, медицинского страхования для детей и здравоохранения в целом и сокращать разрыв в доступе к цифровым технологиям.

Пусть себе чиновники ООН уменьшат содержание в 2 раза а освободившиеся деньги отдадут бедным!
17.10.2021 15:47 Ответить
Не для того они туда пролезли, чтобы делёжкой с бедными заниматься. Их дело вовремя выражать "глубокую озабоченность и обеспокоенность" по любому поводу.
Вот типа https://fakeoff.org/manipulation/oon-glavnyy-benefitsiar-antropogennogo-konsensusa этой , и главное, совершенно "безвозмездно".
17.10.2021 16:04 Ответить
Кхм... при это рождаемость в бедных странах Африки к примеру растет как на дрожжах.
Штопают детей и пофиг на ту бедность, как-то выживет.
17.10.2021 16:13 Ответить
Щодо гіпотетичної, "омріяної ЗЕ зустрічі" з Путіним...

Можливість "зустрічі" залежить виключно від твердості позиції США... (Бо там теж поглиблюється проблема... - взаємин Конгресу з Байденом, який відступив від передвиборчих обіцянок)

Але, ж ... ми НЕ знаємо про що реально і конкретно домовився Путін з Байденом на останніх закритих перемовинах в Женеві ?!?

Але суть домовленостей можна буде прослідкувати по майбутній поведінці Путіна, стосовно України (і Європи -також):

-Путін сам шукатиме зустрічі з ЗЕ, якщо Байден Путіну на зустрічі в Женеві серйозно "пригрозив пальчиком".
Тоді Путін і не рипнеться з розширенням військової агресії проти України, як і не буде серйозної ескалації росії і її бойовиків на донецькому фронті... Війна росії проти України поступово загасатиме, перетворюючись в чергове "придністров'я".
А адміністрація США візьметься серйозно за всі "штучки" ЗЕ і його банди.
І тоді в Україні стануть можливими дострокові вибори і президента і парламенту (якщо ЗЕ-банда не буде точно слідувати букві і духу вказівок США)

-Якщо ж Байден в Женеві "здав" Україну Путіну, то все з вище описаного - відбудеться "з точністю до навпаки"...
Тоді слід реально очікувати і розширення можливої навали Путіна в Україну, і ЗЕ лишиться на своєму місці (на догоду Путіну економічно грабуючи і військово послаблюючи
Україну... прожектами типу "великого крадівництва".
Бо триумвірат "ЗЕ+Стефанчук+ Шмигаль" - дійсно суттєво прискорить "реформи", але... задля глибшого пограбування та подальшої руйнації України і зубожіння населення...
ЗЕ й надалі "витворятиме штучки" на міжнародній арені - ігноруватиме рекомендації й настанови як ЄС, так і США... і постійно намагатиметься сваритися з ними, І безглуздо та показно (перед внутрішнім і зовнішнім загалом), але й далі безрезультатно домагатиметься омріяної "легендарної" зустрічі з Путіним...

Тобто, в обох вищезгаданих випадках - від волі і бажання ЗЕ про "зустріч з Путіним" вже абсолютно нічого не залежить...
Він став - "п'ятим колесом для воза" - в зовнішній політиці України на міжнародній арені (в зв'язку з його недоговороздатністю і "вмінням тримати слово") і все більш невпевнено "стоїть на ногах" у внутрішній !

PS: ЗЕ впевнено, (але для себе особисто- хибно) взяв курс на "вибивання стільця" під власною підтримкою, економічно руйнуючи свій електорат.
Але й, окрім розширеного кримінального економічного "бардаку" та нерозумного нехтування оборонною ситуацією ... він ще й необачно звільнив Разумкова (такого ж затятого антиукраїнця як і сам, але набагато грамотнішого за нього)... Але й "чистішого" від ЗЕ - бо не замічений в корупції, в оборудках офшорах, не "обріс" злочинно нажитим майном...

Тепер Разумков створить свою партію, яка суттєво відбере електорат у ЗЕ...
В яку ввійдуть, як і "чисті від корупції, але такі ж антиукраїнці: - частина "СН", частина ОПЗЖ, так і нестійкі "патріоти - пристосуванці" з Батьківщини, менше з ЄС... А з цими партійцями-перебіжчиками перейде Разумкову і частина нинішнього позапартійного електорату згаданих політсил...

Значна частина олігархів і їх медіа працюватимуть на Разумкова і проти ЗЕ, як "кульгавої качки" ... фінанси та адмінресурс цих олігархів також працюватимуть проти ЗЕ.

Порох може піти (чи буде вимушений піти) на союз з Разумковим задля повалення режиму ЗЕ... заручившись гарантіями недоторканості в випадку перемоги на президентськтих перегонах Разумкова (і навпаки, в випадку перемоги Пороха - Разумкову пообіцяти другу-третю посаду в державі)...

Але вже однозначно - що ЗЕ другого терміну президенства "нє відать"! Експеримент з президенством коміка ЗЕ (як і "диктатора"- не вдався остаточно! Не "з того тіста" він "ліплений"... -В нього відсутнє прогностичне бачення, а поточному державному управлінні і економіці, він "дуб дубом" , а для диктатури в державі - слід знати "а що ж буде потім"..., як сприйме цивілізований світ зростаюче мародерство, - враховуючи абсолютну ясність того, на що буде спрямована його диктатура... та й олігархам заїдатися з Заходом - надто небезпечно. Тобто, нині і для всіх, ЗЕ - вже повністю і остаточно - кульгава качка"
Але для нього реально можливий - ще раз "перший термін", але за гратами (якщо не пуститься в біга)...

Але з поверненням як Пороха, так і Разумкова на чільні владні позиції - очікувати "пакращання" українцям - не варто... з огляду на їх минулі позиції, що вже однозначно проявилися в їх минулій "діяльності"... Порох -Мародер, офшорний Барига і показний "патріот", а Разумков взагалі - ярий антиукраїнець

На жаль, національно-патріотичні сили не здатні об'єднатися, - щоб висунути єдиного кандидата на президентських перегонах... та й зайняти достойне місце в парламенті... а відповідно - і в Уряді.
17.10.2021 16:55 Ответить
Вот что делают со страной правители, национальность которых
теперь по закону нельзя назвать.
17.10.2021 21:21 Ответить
 
 