Количество живущих за чертой бедности увеличилось на 120 миллионов человек в 2020 году, - ООН
В прошлом году дополнительно 120 миллионов человек оказались за чертой бедности, а рост показателей нищеты наблюдается впервые за 20 лет.
Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Гутерриша, это связан он прежде всего с пандемией, борьба с которой самым негативным образом отразилась на экономиках стран мира.
"Неравномерное восстановление еще более увеличивает неравенство между глобальным Севером и Югом. А между тем сегодня, когда солидарность нужна как никогда, мы не видим ее проявления", – сказал глава ООН.
Гутерриш считает, что необходимо вести борьбу на два фронта, сражаясь с нищетой и неравенством, и прежде всего – с несправедливым распределением вакцин, которое приводит к дальнейшему распространению вируса и продлевает экономический спад.
"Нам надо срочно положить конец этому, справиться с долговым кризисом и обеспечить, чтобы самые нуждающиеся страны получили инвестиции, позволяющие им восстановиться (после кризиса. – Ред.)", – убежден глава ООН.
Генеральный секретарь предложил конкретные пути выхода из создавшейся ситуации, призвав страны проявлять политическую волю и расширять партнерские отношения, чтобы к 2030 году добиться социальной защищенности каждого члена общества.
При этом он предложил вкладывать больше средств в переквалификацию трудящихся, чтобы обеспечить кадры для растущего сектора "зеленой экономики".
"Мы также должны инвестировать в достойные рабочие места в сфере услуг по уходу, а это поможет продвинуться на пути борьбы с неравенством и обеспечить уход всем нуждающимся в такой поддержке", – считает глава ООН.
Генсек ООН также привлек внимание к положению уязвимых групп населения, включая женщин, которые в результате пандемии пострадали больше мужчин.
Кроме того, он предложил оказывать адресную помощь женщинам-предпринимателям, бороться с неформальной занятостью, а также уделять больше внимания вопросам образования, социальной защиты, медицинского страхования для детей и здравоохранения в целом и сокращать разрыв в доступе к цифровым технологиям.
