Коронавирус в РФ: свыше 33 тыс. новых заражений за сутки - максимум с начала пандемии
В России четвертый день подряд фиксируется максимальное число инфицированных коронавирусом за всю пандемию – 33 428 человек, тремя днями ранее было – 32 351, 31 362, 30 489.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ, количество умерших от COVID-19 в субботу составило 980 человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Наиболее высокие показатели смертности зафиксированы в Москве – 70, Санкт-Петербурге – 65 человек. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 219 342.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлены в Москве – 6 740, Петербурге - 3 323, Московской области - 2 759.
Всего в России за период пандемии зарегистрировано 7 870 529 случаев инфицирования (данные даются за вычетом показателей временно оккупированных Крыма и Севастополя, которые проходят в официальной статистике РФ).
смертність у них все ж таки вища, не набагато, але вища
"Люди гибнут за метИл,
Люди гибнут за метИл!..."
На Московії вже бознаколи немає тих "140 млн.".