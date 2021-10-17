Коронавирус в РФ: свыше 33 тыс. новых заражений за сутки - максимум с начала пандемии

В России четвертый день подряд фиксируется максимальное число инфицированных коронавирусом за всю пандемию – 33 428 человек, тремя днями ранее было – 32 351, 31 362, 30 489.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ, количество умерших от COVID-19 в субботу составило 980 человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Наиболее высокие показатели смертности зафиксированы в Москве – 70, Санкт-Петербурге – 65 человек. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 219 342.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлены в Москве – 6 740, Петербурге - 3 323, Московской области - 2 759.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 7 870 529 случаев инфицирования (данные даются за вычетом показателей временно оккупированных Крыма и Севастополя, которые проходят в официальной статистике РФ).

