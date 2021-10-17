РУС
Суд в Гааге по захвату украинских кораблей в Азовском море: В России напомнили, как им успешно удается шантажировать Запад

В РФ напомнили, что "железные аргументы" Украины в ПАСЕ "оказались отброшены, когда речь зашла о возможности выхода России из Совета Европы".

Один из сенаторов, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков в Telegram назвал забавными слова министра о том, что Украина "задавит" Россию в суде "красиво и согласно международному праву", передает Цензор.НЕТ.

"Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему. А что касается "железных аргументов", то тут Киев уже выложил свои "стальные доводы" против контракта Венгрии и Газпрома, но эта "железная логика" никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе. "Железные аргументы" Украины в ПАСЕ против России, чем лично занимался нынешний глава МИД Украины, тоже оказались отброшены, когда речь зашла о возможности выхода России из Совета Европы. Неземная "красота" украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они", - написал Пушков.

Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.

+20
Пушков регулярно пукает в лужу....ничего нового...Это понты для внутреннего паРашкинского потребления...
17.10.2021 16:22 Ответить
+17
Ну эти воды стали территориальными водами России то в полюционных снах дебилоида Пушкова. Кстати он туалетную бумагу в сортир ПАСЕ вернул?
17.10.2021 16:36 Ответить
+16
а нафиг нам очередной высер из дурдома параша??????????????????????????????
17.10.2021 16:24 Ответить
маленьке зелене лайно пасмело тявкнути на велику кучу iмперського лайна кармiльца
17.10.2021 16:29 Ответить
Імперське ґавно!
Лайна вони не прізнают!
17.10.2021 18:25 Ответить
А електролямпочки?!
17.10.2021 21:00 Ответить
Да вроде его только за бумагу стыдили, видать конкретно обделался, а за лампочки не говорили.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:21 Ответить
Добре пам2ятаю оту шуру-буру,коли козломордську делегацію викинули із ПАРЕ. Тоді на членів отої делегації вельмио бразився чи-то власнк готелю, чи-то його працівники, що кацапи "сперли" із номерів де отаборились усе,що попід руку попадалось: рушники, електролампи,ще там щось із дрібниць,ба,навіть туалетний папір і тюбики із милом. Ну що Ви хочете. Олексію, від всесвітніх циганів: куди очі дивляться-туди руки у тих клептоманів мимоволі тягнуться.
18.10.2021 06:07 Ответить
Нц а щ? Це ж зелений Кулєба. Пушков правий в одному - зелена влада не виграла у кацапів нічого. Зате гарно розтринькчла виграні попередньою владою 4 лярди баксів на "бальшую стірку(від слова "стирити")" , вибачте, стройку.
17.10.2021 16:37 Ответить
уж больно выкладка этих "стальных доводов" смахивает на потехи в парке престарелого эксбициониста...
17.10.2021 16:46 Ответить
сорри, похоже, глаза подвели, недоглядел, к кому применим был эфремизм... приберите, плиз, этот мусор...
17.10.2021 19:00 Ответить
кулебе не надо было бравировать до итогов и выигрышных результатов...
но и рашке тем более не надо зазнаваться и выхваляться преступной брехней и шантажом ...
17.10.2021 16:49 Ответить
бачу-бачу твій пушок
я крізь драний лопушок
17.10.2021 17:38 Ответить
В данном случае согласен с москалем Пушковым .Шановний міністр Кулеба. Зробіть їх в Гаазі, а потім хваліться! А мы Вам поаплодируем)))
17.10.2021 19:03 Ответить
Давай результат суда и все станет понятно, как мы их.
17.10.2021 19:06 Ответить
В одному це чмо праве: "Не хвалися на рать ідучи",- казали наші пращури.
17.10.2021 23:05 Ответить
 
 