Суд в Гааге по захвату украинских кораблей в Азовском море: В России напомнили, как им успешно удается шантажировать Запад
В РФ напомнили, что "железные аргументы" Украины в ПАСЕ "оказались отброшены, когда речь зашла о возможности выхода России из Совета Европы".
Один из сенаторов, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков в Telegram назвал забавными слова министра о том, что Украина "задавит" Россию в суде "красиво и согласно международному праву", передает Цензор.НЕТ.
"Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему. А что касается "железных аргументов", то тут Киев уже выложил свои "стальные доводы" против контракта Венгрии и Газпрома, но эта "железная логика" никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе. "Железные аргументы" Украины в ПАСЕ против России, чем лично занимался нынешний глава МИД Украины, тоже оказались отброшены, когда речь зашла о возможности выхода России из Совета Европы. Неземная "красота" украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они", - написал Пушков.
Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).
Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.
7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.
18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.
Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.
Лайна вони не прізнают!
но и рашке тем более не надо зазнаваться и выхваляться преступной брехней и шантажом ...
я крізь драний лопушок