Минздрав хочет рассылать пациентам сообщения о том, сколько государство заплатило за приемы у врача

Министерство здравоохранения хочет наладить систему оказания медицинской помощи украинцам таким образом, чтобы после приема у врача каждому пациенту поступало сообщение о том, сколько государство за это заплатило.

Об этом заявил в Радіо Свобода министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы была официальная отчетность вся и Национальная служба здоровья осуществила платежи, нужно каждый прием больного внести в электронную систему здравоохранения. Мы сейчас рассматриваем еще систему пост-чеков. То есть, когда человек обратился или к семейному врачу, или в госпиталь, ему в конце месяца придет на телефон смс, что ваше обращение стоило для государства столько-то средств, которые государство оплатило", - сказал Ляшко.

По его словам, так гражданин будет понимать, что государство покрывает и какие страхует риски для здоровья человека, что сознательно платит налоги.

