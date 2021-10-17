РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11293 посетителя онлайн
Новости
11 637 69

Минздрав хочет рассылать пациентам сообщения о том, сколько государство заплатило за приемы у врача

Минздрав хочет рассылать пациентам сообщения о том, сколько государство заплатило за приемы у врача

Министерство здравоохранения хочет наладить систему оказания медицинской помощи украинцам таким образом, чтобы после приема у врача каждому пациенту поступало сообщение о том, сколько государство за это заплатило.

Об этом заявил в Радіо Свобода министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы была официальная отчетность вся и Национальная служба здоровья осуществила платежи, нужно каждый прием больного внести в электронную систему здравоохранения. Мы сейчас рассматриваем еще систему пост-чеков. То есть, когда человек обратился или к семейному врачу, или в госпиталь, ему в конце месяца придет на телефон смс, что ваше обращение стоило для государства столько-то средств, которые государство оплатило", - сказал Ляшко.

По его словам, так гражданин будет понимать, что государство покрывает и какие страхует риски для здоровья человека, что сознательно платит налоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минздраве хотят доплачивать медикам за переход в больницы, где не хватает специалистов

Автор: 

медицина (2539) Минздрав (4914) лечение (924) Ляшко Виктор (1369)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
встречное предложение - пациенты будут рассылать минздраву во что им обошлось лечение...
показать весь комментарий
17.10.2021 17:32 Ответить
+30
показать весь комментарий
17.10.2021 17:41 Ответить
+30
А при чому тут государство ?
Ніюби Зеля зі свого гаманця нас спонсорує.
Затямте виродки це гроші ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну давайте тогда по аналогии также рассылать родителям сообщения о том, сколько потрачено налогов за один посещенный в школе урок ребенком.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:24 Ответить
вот именно !

сколько государство заплатило за приемы у врача

альо,
"государственных денег нет, есть деньги налогоплательщиков !"
Маргарет Тетчер
показать весь комментарий
17.10.2021 18:19 Ответить
Очередная навязчивая реклама зелных утырков как с Вэлыким будивныцтвом.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:13 Ответить
зеленая падаль все время как жжучччиллла ищут как бы и где скомундзить найти гешефт...
показать весь комментарий
17.10.2021 17:28 Ответить
Вот и придется долго ржать, когда узнает, что за холецистэктомию, государство готово заплатить врачу 375 гривен
показать весь комментарий
17.10.2021 17:29 Ответить
Коли собаці нема що робити ,то він займається більш корисною справою ,опікується власною гігієною !!!)))
показать весь комментарий
17.10.2021 17:29 Ответить
уроды... половина людей по телефлону у семейного проконсультировалась и все, это тоже учитывать? Тогда врачи начнут искусственно очереди к себе создавать... голубчик, я Вас должен пощупать... вот и круг замкнется..врач-очередь -деньги -ковид.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:32 Ответить
Очередь... Тут к семейному по записи нельзя попасть. Пришли за 30 мин до приема, через часа полтора лікар вышел из кабинету и сказал, шо прием окончен. Сервис однако..
показать весь комментарий
17.10.2021 19:03 Ответить
нiмцi учитують кожний рух лiкаря а тeлeфонну консультацiю i подавно
показать весь комментарий
17.10.2021 23:21 Ответить
встречное предложение - пациенты будут рассылать минздраву во что им обошлось лечение...
показать весь комментарий
17.10.2021 17:32 Ответить
На мою думку не вдала зустрічна пропозиція)) тільки на відвідування дантиста йдуть не малі суми я вже не кажу про операції, вони почнуть замислюватись звідки у народа стільки грошей на лікування...
показать весь комментарий
17.10.2021 18:10 Ответить
вдала - вдала...)))) главное про взятки благодарности не сболтнуть ))))
показать весь комментарий
17.10.2021 18:22 Ответить
ляшку треба присилати смски, і нагадувати, скільки для держави обходиться бєсполєзний міністр.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:34 Ответить
два миллиарда за каждого пациента который консультировался у врача 10-15 минут .... и того 20 пациентов в сутки умножаем на два миллиарда х 20 раб. дней в месяц х количесство врачей и получаем 234135246593216498 миллиардов в год.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:40 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 17:41 Ответить
Спасибо большое !

самое лучшее лекарство - СМЕХ !

всему Цензор-комюнити веселья, бодрости и здоровья !
показать весь комментарий
17.10.2021 18:16 Ответить
Одине тільки недолік, не можна застосовувати протягом всього року.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:27 Ответить
Скажи дурному молитись, воно й чоло собі розіб`є...
показать весь комментарий
17.10.2021 17:43 Ответить
А при чому тут государство ?
Ніюби Зеля зі свого гаманця нас спонсорує.
Затямте виродки це гроші ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:44 Ответить
А нафига? Мало того что рассылка не бесплатная так еще и у врача будет уходить время на внесение данных в комп у десятков пациентов в день.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:46 Ответить
"Хороший понт,дороже денег!" !!!)))
показать весь комментарий
17.10.2021 17:49 Ответить
На приеме у одного врача сидят уже две медсестры. Одна в компе пишет другая очередь регулирует и посылает больных по кругам больничного ада.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:49 Ответить
так внeсeння данних лишe в Украiнi обов"язок лiкаря. в нормальних кранах цe робить мeдсeстра лiкаря. а в Украiнi вони як бeсполєзнe прiложeнiє у лiкаря на прийомi.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:25 Ответить
Слушна пропозиція
показать весь комментарий
17.10.2021 18:10 Ответить
А как к примеру поступать в следующей ситуации?
Когда я заболел короной, то банально не смог записаться к своему семейному врачу:я сделал один телефонный звонок и человек "пропал".
Запись через helsi, вдруг стала невозможной, тк все дни заполнены, а телефон неожиданно отключился.
И я думаю что с подобной ситуацией, сталкивался не только я.
В результате, я получил всю необходимую помощь в частной клинике, а за что же получает деньги мой семейный врач?
За то что бегает от своих пациентов как крыса?
показать весь комментарий
17.10.2021 17:48 Ответить
потому шо довбойобний алгоритм бiгти до сiмeйника. сiмeйник повинeн по тeлeфону вислухати i дати команду на виклик мобiльноi бригади узяти мазок на пцр. лишe в Украiнi iнструкцiя бiгать по вулицям а нe сидiти вдома до рeзультату мазка
показать весь комментарий
17.10.2021 23:30 Ответить
А собщения о том, сколько налогов потрачено на идиотские инициативы минздрава, они не хотят рассылать?
показать весь комментарий
17.10.2021 17:55 Ответить
Министерство здравоохранения хочет наладить систему поступлений сообщений о том, сколько государство за это заплатило.
=================
Вот она единственная проблема Украины: Каждый хер пришедший к власти считает бюджет Украины своими бабками, а не государственными и когда эти деньги тратятся на нужды налогоплательщиков у них сердце кровью обливается. Им **** ***, ХРЕНОВО становиться от этого.
Того кто генерировал подобную мысль гнать поганой метлой за нецелевые траты бюджета.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:57 Ответить
Это самая важная информация для пациентов.
Не считая того, сколько км дорог отремонтировано и сколько там украдено.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:06 Ответить
После посещения врача, которому государство за это заплатило, врач выпивает рецепт в аптеку и пациент за свои деньги покупает все лекарства, или пациент может потом государству предъявить чек из аптеки и получить деньги обратно... прекращайте это нае#алово вводите страховую медицину, которая работает во всем мире и реально покрывает ВСЕ РАСХОДЫ пациента на лечение...
показать весь комментарий
17.10.2021 18:06 Ответить
доктор расскажет вам чем вы больны, получит зарплату..., но денег на лекарства государство не даст, как то сомнительна роль государства во всем этом...
показать весь комментарий
17.10.2021 18:21 Ответить
так при страховiй мeдицинi є нeпокриваємi страхвкою рeцeпти i так само лiкар отримуватимe за рeцeпn грошi
показать весь комментарий
17.10.2021 23:33 Ответить
Сколько стоило обращение ? Что это даст?? Лучше сообщите сколько государство заплатило семейному лекарю. По крайней мере будет о чем разговаривать с врачом.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:09 Ответить
так i так повинна бути такса за прийом. вона повинна бути вiдома як базова i бeз смс. стоматологiв є такси на послуги. у частникiв є такси на послуги. повинно бути пeрeраховано що вмiщує в собi базовий прийом. а то так нiколи нe розбeрeшся що було базовим а що приписали а нe було. уся iнфа нe влiзe в смс
показать весь комментарий
17.10.2021 23:38 Ответить
а податки хто платить?
показать весь комментарий
17.10.2021 18:12 Ответить
известно кто:

ЗЕличка, с офшоров....
показать весь комментарий
17.10.2021 18:21 Ответить
"0" гривен за 2014 год и
2000 гривен за 2015 год

и это долларовый миллионер!
"папочку с тесемочками" на эту корейку уже давным давно надо завести

впрочем:
"Я вам ничего не должен!"
из предвыборной программы ЗЕленского

должен почему-то всегда Порошенко:
и налоги платить
и ПВО Киева оплачивать,
и снайперские винтовки,
и на медицину.....
показать весь комментарий
17.10.2021 18:25 Ответить
Да не вопрос. А зепутангам высылать СМС сколько им платит государство и какие ништяки они за эти деньги покупают и где кутят.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:31 Ответить
это глупо делать и не интересно.... к тому же у меня есть рабочий стол от семейного врача и моей комунальной больнице на компе .где запись к врачам и история посещения и запись к ним. так я заметил как то что врачи к которым семейный даёт направление после моего посещения ЧОРТА МОЕГО - ЛОР! ВИЖУ ОН МЕНЯ САМ К СЕБЕ ЗАПИСАЛ НА ПРИЁМ, И Я НЕ РАЗ У НЕГО БЫЛ А ТРИ РАЗА!!!! ПОТОМ СМОТРЮ У ДРУГОГО ЛОР БЫЛ РАЗ ВИЖУ ,ЧТО ОКАЗЫВАЕТСЯ Я ТОЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ К НЕМУ ХОДИЛ НА ПРИЁМ.... а за каждый приём помимо зарплаты им насчитываются денежка за пациэнта! вот так чем они там эти врачишки многие корупционеры занимаются... и потихоньку доят пациентов за манипуляции бесплатные. так как по направлению и по записи к врачу этот приём бесплатный!
показать весь комментарий
17.10.2021 18:34 Ответить
Аналогічно. Чиста правда.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:13 Ответить
тому смс то о жопи двeрцi. в смс усe нe влiзe. чeк повинeн видаватись пiсля прийому у руки
показать весь комментарий
17.10.2021 23:48 Ответить
ЛОР это вторичное звено и их реформа не коснулась.их зарплата от посещений не зависит аж никак.зп врача 6000 если что.с семейниками не путай
показать весь комментарий
18.10.2021 23:20 Ответить
да нет уж, у нас два лора .я к одному пошел по направлению а потом ещё к нему записаться нужно, и это всё у меня и внего в программе (хэлси отображается вся инфа посещений) он промыл ухо пробку и говорит у вас 50 грн найдётся? я говорю за что , за перекись каплю в ухо? а зачем же тогда я по направлению и записи пришол? а где на стене графа с ценами за услуги? и чем тогда отличается прохожий мимо больници без договора с больницей и договором с семейным врачём, тем более больница КОМУНАЛЬНАЯ! ДРУГОЙ ЛОСЬ МУДИЛО СОВСЕХ ДЕНЕЖКУ БЕРЁТ В КАБИНЕТЕ СОВСЕХ МРАЗЬ! Я ПРОКОЛ ГАЙМОРИТА СДЕЛАЛ ТАКЖЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ. ЛЕКАРСТВ НА 300 ГРН КУПИЛ. ОН ПРОКОЛОЛ И ГОВОРИТ ГРИВЕН 150 ДАДИТЕ .Я ДАЛ(ПОТОМ ПОЖАЛЕЛ) он сказал спасибо вам.... хахахаха потом дома смотрю оба меня подряд записали на приём по 3 раза .... так что не нужно мне рассказывать про бедных лоров которые за смену только каждый день я так думаю без 500-1000 грн не уходят.... ну и + их зарплата . работают в гос больнице а не в частном кабинете .
показать весь комментарий
19.10.2021 07:54 Ответить
Хз.у меня другая информация,хер хто что даёт сейчас и ещё и права качают.люди не делают различия врача узкой специализации и семейника, решили что все врачи поголовно получают по 20000 и выше и должны пациента в очко расцеловались.нет.узкие специалисты получают 6000.признайся себе сам,ты с такой зарплатой канючил бы бабки с пациентов?
показать весь комментарий
20.10.2021 00:45 Ответить
люди просят всегда ....всем повышали зарплаты и что? это человеческая натура такая кроме в целом евростран цивилизованных .у них менталитет другой . у нас же пофиг на всё . сколько получают дипутаты. прокуроры судьи и люди в управлениях почт . железной дороги, таможня и другие ? += 50 тысяч гривен! а бабки как брали тысячами десятками а то и сотнями тысяч долларами так и берут, вы простите с луны ....? мне 65 и минимака пенсия.... (( а 6.000 это на сегодня ничего...както так.
показать весь комментарий
20.10.2021 10:43 Ответить
6.000 это на сегодня ничего... ничего хорошего
показать весь комментарий
20.10.2021 20:45 Ответить
https://covid.obozrevatel.com/koronavirusnaya-propast-dlya-ukrainyi-gospodin-kradutskij-kto-sdelal-eto-vmeste.htm https://covid.obozrevatel.com/koronavirusnaya-propast-dlya-ukrainyi-gospodin-kradutskij-kto-sdelal-eto-vmeste.htm

показать весь комментарий
20.10.2021 20:46 Ответить
Даже интересно будет узнать сколько сколько обошлось посещение врача лично своему карману и сколько еще на это ушло в виде налогов из этого же кармана.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:36 Ответить
В чём проявило себя МОЗ Украины, так это в способности бездумно расшвыривать деньги налогоплательщика.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:37 Ответить
Вот нахрена эта показуха? Тут смс с номерами электронных направлений доходят часто с большим опозданием, система для ввода результатов обследований и приема доктора регулярно висит и ничего ввести нельзя. В "исключительных" случаях разрешили вводить больничный задним числом в течение 5 дней, потому что часто хрен что введешь. Даже из дому вводить можно, а раньше только с рабочего IP адреса. Это доктору больше нечем дома заняться. Нет чтобы отдохнуть от этого гребаного здравозахоронения. А им хочется за деньги налогоплательщиков к этой, не справляющейся с нагрузкой, системе прикрутить еще и рассылку смс с какими виртуальными отчетами. Семейный врач получает не за прием, а за приписанного к нему человека. Деньги одинаковые, хоть каждый день к этому доктору ходи. К узкому специалисту прием тоже оплачивается не поштучно, а по по некой сложной формуле (на сколько денег есть) рассчитанной глобальной ставке, оптом, так сказать. Лучше на оплату персоналу потратьте эти деньги, которые под реализацию этой фичи спишут.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:41 Ответить
А если я НИКОГДА не обращаюсь к врачам мне положено что-то вернуть? Хотя бы половину, на лекарства. Конечно, знаю и ответ - хрен тебе, раньше подохнешь - меньше будет расходов...
показать весь комментарий
17.10.2021 19:06 Ответить
А где государство берет эти деньги? Кто устанавливает цены?
А выделить в чеках на продукты и лекарства совокупный налог не собираются?
показать весь комментарий
17.10.2021 19:09 Ответить
Зустрічна пропозиція: закидати МОЗ смскасками - скіки людина витратила на різні аналізи і лікування.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:14 Ответить
Сімейна медицина у великих містах - нонсенс. І надто висока плата за телефонні консультації стосовно чаю з медом та лимоном...
показать весь комментарий
17.10.2021 19:16 Ответить
И НАХР.НА ЭТИ СМС,БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ЛЕГЧЕ СТАНЕТ ИЛИ ДЕШЕВЛЕ ЛИЧИТСЯ?
показать весь комментарий
17.10.2021 19:28 Ответить
Лучше б квартальные клоуны рассылали быдлу смс с обьяснительным текстом почему уже 2 года минздравом не руководит "доктор смерть", а медицина у нас еще не догнала швейцарскую.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:39 Ответить
Але який вумний, який вумний! Маубть і сам Голохвостий цьому Ляшку заздрить!!
показать весь комментарий
17.10.2021 19:39 Ответить
Аж страшно!!!)))
показать весь комментарий
17.10.2021 20:01 Ответить
Как убедительно!) Я почти поверил!))
показать весь комментарий
17.10.2021 19:41 Ответить
Мне несколько раз приходили смски от моего врача шо я записан на приём хотя я не записывался. Я ещё хотел пойти выяснить шо это за херня но было лом.
Теперь понятно шо он просто так зарабатывает . А теперь мне ещё будут приходить смски от ляшка сколько ему бабулей за это отбашляли. Чувствуется шо скоро я буду в неоплатном долгу перед нашей медициной.)
показать весь комментарий
17.10.2021 19:51 Ответить
А може для того и делается, чтоб каждый узнал, куда его записывали и лечили заочно, без его ведома?
показать весь комментарий
17.10.2021 20:27 Ответить
Государство?мрази,это наши налоги и наши недоплаченные зарплаты,только сокращенные наполовину вороватыми чинушками и процентами банковского обслуживания.
показать весь комментарий
17.10.2021 20:34 Ответить
дуже смішно, бл* ... давай навпаки: будемо присилати фотки чеків з аптек/клінік і номер картки. А ви кошти на неї зарахуєте?
показать весь комментарий
17.10.2021 21:25 Ответить
дурня.. варто присилати опитування про якість обслуговування, як то робиться на розетке чи promua..
для кожного лікаря і лікарні показувати рейтинг..
показать весь комментарий
17.10.2021 21:54 Ответить
також сюди включити міністра, щоб теж було видно його рейтинг
показать весь комментарий
17.10.2021 21:56 Ответить
Конченые, тогда давайте например одинокая мама каждый день будет отсылать отчет, сколько денег она потратила на детей, которые чмо зеленое у нее забрало. Чтобы слуги уродов понимали , какую гадость они сделали, и сколько украли у одинокой мамы денег , денег ребенка. Конченые бабуины.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:13 Ответить
уже начали увольняться медсестры семейных врачей массово... нагрузка критическая, просто не вылазишь из диджетализации))) за компом день и ночь, это без выполнения своих прямых обязанностей... там не хочет никто работать... мы получим коллапс..
показать весь комментарий
17.10.2021 22:20 Ответить
Государство должно просто делать свою работу а не рассылать об этом сообщения или вешать транспаранты вдоль дорог о будивныцтве
показать весь комментарий
18.10.2021 07:33 Ответить
 
 