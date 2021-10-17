Минздрав хочет рассылать пациентам сообщения о том, сколько государство заплатило за приемы у врача
Министерство здравоохранения хочет наладить систему оказания медицинской помощи украинцам таким образом, чтобы после приема у врача каждому пациенту поступало сообщение о том, сколько государство за это заплатило.
Об этом заявил в Радіо Свобода министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Для того, чтобы была официальная отчетность вся и Национальная служба здоровья осуществила платежи, нужно каждый прием больного внести в электронную систему здравоохранения. Мы сейчас рассматриваем еще систему пост-чеков. То есть, когда человек обратился или к семейному врачу, или в госпиталь, ему в конце месяца придет на телефон смс, что ваше обращение стоило для государства столько-то средств, которые государство оплатило", - сказал Ляшко.
По его словам, так гражданин будет понимать, что государство покрывает и какие страхует риски для здоровья человека, что сознательно платит налоги.
альо,
"государственных денег нет, есть деньги налогоплательщиков !"
Маргарет Тетчер
взяткиблагодарности не сболтнуть ))))
самое лучшее лекарство - СМЕХ !
всему Цензор-комюнити веселья, бодрости и здоровья !
Ніюби Зеля зі свого гаманця нас спонсорує.
Затямте виродки це гроші ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
Когда я заболел короной, то банально не смог записаться к своему семейному врачу:я сделал один телефонный звонок и человек "пропал".
Запись через helsi, вдруг стала невозможной, тк все дни заполнены, а телефон неожиданно отключился.
И я думаю что с подобной ситуацией, сталкивался не только я.
В результате, я получил всю необходимую помощь в частной клинике, а за что же получает деньги мой семейный врач?
За то что бегает от своих пациентов как крыса?
=================
Вот она единственная проблема Украины: Каждый хер пришедший к власти считает бюджет Украины своими бабками, а не государственными и когда эти деньги тратятся на нужды налогоплательщиков у них сердце кровью обливается. Им **** ***, ХРЕНОВО становиться от этого.
Того кто генерировал подобную мысль гнать поганой метлой за нецелевые траты бюджета.
Не считая того, сколько км дорог отремонтировано и сколько там украдено.
ЗЕличка, с офшоров....
2000 гривен за 2015 год
и это долларовый миллионер!
"папочку с тесемочками" на эту корейку уже давным давно надо завести
впрочем:
"Я вам ничего не должен!"
из предвыборной программы ЗЕленского
должен почему-то всегда Порошенко:
и налоги платить
и ПВО Киева оплачивать,
и снайперские винтовки,
и на медицину.....
А выделить в чеках на продукты и лекарства совокупный налог не собираются?
Теперь понятно шо он просто так зарабатывает . А теперь мне ещё будут приходить смски от ляшка сколько ему бабулей за это отбашляли. Чувствуется шо скоро я буду в неоплатном долгу перед нашей медициной.)
для кожного лікаря і лікарні показувати рейтинг..