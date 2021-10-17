РУС
США предлагает Турции самолеты F-16 как компенсацию за проект F-35, из которого Анкару исключили из-за покупки российских С-400

США предлагает Турции самолеты F-16 как компенсацию за проект F-35, из которого Анкару исключили из-за покупки российских С-400

Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы произвели оплату в размере $1,4 млрд за самолеты F-35. И у США есть предложение в обмен на эту оплату", - приводят СМИ слова Эрдогана.

По словам Эрдогана, в настоящее время с Вашингтоном идут соответствующие переговоры.

Он отметил, что Турция работает над дальнейшим развитием своего флота "от модернизации имеющихся F-16 до новых дополнительных закупок F-16".

Ранее Эрдоган заявлял, что, несмотря на выплату $1,4 млрд, Анкара так и не получила американские истребители-бомбардировщики F-35.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в ответ на то, что Турция приобрела российские ЗРК С-400.

Напомним, 29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

12 июля 2019 года Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В целом Турция подписала контракт на заказ четырех систем на сумму 2,5 млрд долларов и стала первой страной альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.

В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.

В апреле 2021 года Госдепартамент США ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех высокопоставленных турецких чиновников.

Ограничения подразумевают запрет на ввоз в страну технологий из США и на кредиты свыше 10 млн долларов (8,4 млн евро). Четыре турецких физических лица лишились возможности въезда в США. Их активы в американской юрисдикции заморозили, а гражданам США запретили любые операции с ними.

Автор: 

+14
Це в яких роках так ф-16 збивали? За всю історію їх збили 8 штук, і кожен збитий розписан.
17.10.2021 18:38 Ответить
+12
Восток - дело тонкое. Это точно. Ну вот Зачем Эрдогану понадобились кацапские С-400 ведомо только ему и Аллаху
17.10.2021 18:04 Ответить
+11
Єгипет воював з Ізраілем в 73 році, а F16 США прийняли на озброєння в 78 році. Киздять ті льотчики. Крім того спільне в F16 78 року і ********* - лише планер.
17.10.2021 18:41 Ответить
Восток - дело тонкое. Это точно. Ну вот Зачем Эрдогану понадобились кацапские С-400 ведомо только ему и Аллаху
17.10.2021 18:04 Ответить
ну подзаработал падишах....
17.10.2021 18:51 Ответить
Эрдоган- бери. F-16 будут валить парашное говно типа С-400 не хуже, чем F-35.
Скоро для Ирана с армяшками они вам очень и очень пригодятся.
17.10.2021 18:04 Ответить
Я думаю, що російські С-400 файно будуть і Байрактари їхтамнетити.
17.10.2021 18:10 Ответить
Особливо для вірмен вони потрібні.
17.10.2021 18:10 Ответить
модернизованного Ф-16 хватит больше чем за глаза против супер-пупер Су-57 4+
17.10.2021 18:12 Ответить
зря султан с нехаляльными свино-собаками путается.

С-400, да еще АЭС прямо в Анталье

Зря все это !
17.10.2021 18:11 Ответить
Він робить за принципом "Тримай друзів поруч, а ворогів ще ближче!".
17.10.2021 18:15 Ответить
АЭС прямо в Анталье под управлением кацапов ?

бред !
17.10.2021 18:30 Ответить
Ой, та поки її побудують, поки запустять, може вже і Московії не буде!
17.10.2021 18:43 Ответить
Естественно её передадут под управление Турции, когда достроят.

Строят весьма шустро. уже заложено 3 энергоблока.

17.10.2021 21:26 Ответить
Не передадут, по контракту она будет полной собственностью кацапов.
17.10.2021 21:57 Ответить
Приходить такий собі Суворов до імператриці, а вона йому каже " завтра три батареї шуваловських єдинорогів поставити султану".
17.10.2021 18:14 Ответить
ну, судя по статье, Эрдоган согласен и на F16- только намекает, шо этих побольше пусть дадут.
17.10.2021 18:26 Ответить
F-16 ровесник нашему ''Руслану,,
Зачем Турции метлом
Когда СССР поддерживал Египет
Летчики подразделения где я служил
Работали'' инструкторами ''
За месяц один вернулся героем советского союза сбил / 7 F-16 /
17.10.2021 18:29 Ответить
Це в яких роках так ф-16 збивали? За всю історію їх збили 8 штук, і кожен збитий розписан.
17.10.2021 18:38 Ответить
За радянськими і російськими даними, в ході Ліванської війни в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%B9 повітряних боях було збито не менше 6 літаків F-16, точних цифр їх перемог не наводиться. При цьому стверджується, що 5 F-16 були збиті винищувачами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-23 МіГ-23МФ , однак деякі обставини не дозволяють переконливо підтвердити знищення ізраїльських літаків. Як випливає зі статті В. Бабича (служив військовим радником в єдиній сирійської ескадрильї МіГ-23МФ) «МіГ-23МФ у ліванській війні»,https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon#cite_note-airwar.ru-34 [34] всі ці перемоги були зараховані сирійським пілотам на основі їх власних доповідей («За доповідями льотчиків, збито 5 літаків супротивника…»). Ймовірно, інших підтверджень здобутих перемог (уламки літаків, полонені пілоти, записи фотокулемету) у сирійської сторони не було
17.10.2021 18:42 Ответить
Єгипет воював з Ізраілем в 73 році, а F16 США прийняли на озброєння в 78 році. Киздять ті льотчики. Крім того спільне в F16 78 року і ********* - лише планер.
17.10.2021 18:41 Ответить
Була ще ліванська війна 1981, але Влад стверджує що один пілот збив більше, ніж нарахувала радянська пропаганда, віримо звісно.
17.10.2021 18:43 Ответить
В ліванській війні Єгипет участі не брав, бо в 73-му сепаратно замирився з Ізраілем, кинувши Сирію.
17.10.2021 19:13 Ответить
Ще до початку війни в Лівані Єгипет вже дружив із США і підписав мирну угоду з Ізраїлем... А совкових інструкторів і КГБістів вигнали сцяними тряпками!
18.10.2021 00:19 Ответить
а ничего что с Египта советские инструктора ушли в 1976 а F-16 начал использоваться в США только с 1978 года ?
звездун ты однако
17.10.2021 18:44 Ответить
московитські ЗРК С-300 є ще у Греції, яка також є членом НАТО. Крім того, в Європі С-300 стоять на озброєнні Кіпру. Якби американці не вперлися би, а продали ЗРК Петріот, то Туреччина не купувала би С-300.
17.10.2021 18:30 Ответить
17.10.2021 18:35 Ответить
Султан слишком гордый чтобы такие подачки брать.
17.10.2021 19:38 Ответить
Для Украины вывод- F 16 брать против пво рашки уже не стоит
17.10.2021 20:22 Ответить
Ердоган постійно якусь свою геополітику мутить
17.10.2021 20:34 Ответить
По соотношению цена/качество F-16 может и покруче F-35 будут. Хотя султан скорее всего подпишется на Су-35/Су-57.
17.10.2021 21:59 Ответить
Скажем честно, Су 57 куда поближе к пятому поколению чем F-35 (у последнего от пятого поколения - только малозаметность).
17.10.2021 23:00 Ответить
Скажем честно - ты лишнехромосомный набутылочник!
17.10.2021 23:41 Ответить
пятое поколение и есть малозаметность,
как-то так

без стелса ты Су хоть десять крестов лепи, а он в четвертом будет
18.10.2021 01:58 Ответить
пятое поколение и есть малозаметность

....а в течении 3 - 5 лет появятся действующие прототипы радиофотонных РЛС (макеты и демонстраторы - уже есть), которые видят в ОПТИЧЕСКОМ диапазоне, и которые этой малозаметности просто не заметят. А ещё лет через 15 - 25 - квантовые. На основе квантовой запутанности (которые вообще различают плотность материи в пространстве). И всё пятое поколение по вашей логике станет четвёртым...

F-16 уже 43 года, и он до сих пор конкурентоспособен. F-35 к 2055, даже на мишень для тренировки ПВО не будет годиться. Если убрать у него малозаметность, он УЖЕ проигрывает четвёртому поколению.
18.10.2021 03:46 Ответить
 
 