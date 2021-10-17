США предлагает Турции самолеты F-16 как компенсацию за проект F-35, из которого Анкару исключили из-за покупки российских С-400
Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы произвели оплату в размере $1,4 млрд за самолеты F-35. И у США есть предложение в обмен на эту оплату", - приводят СМИ слова Эрдогана.
По словам Эрдогана, в настоящее время с Вашингтоном идут соответствующие переговоры.
Он отметил, что Турция работает над дальнейшим развитием своего флота "от модернизации имеющихся F-16 до новых дополнительных закупок F-16".
Ранее Эрдоган заявлял, что, несмотря на выплату $1,4 млрд, Анкара так и не получила американские истребители-бомбардировщики F-35.
Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в ответ на то, что Турция приобрела российские ЗРК С-400.
Напомним, 29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.
Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.
12 июля 2019 года Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В целом Турция подписала контракт на заказ четырех систем на сумму 2,5 млрд долларов и стала первой страной альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.
В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.
В апреле 2021 года Госдепартамент США ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех высокопоставленных турецких чиновников.
Ограничения подразумевают запрет на ввоз в страну технологий из США и на кредиты свыше 10 млн долларов (8,4 млн евро). Четыре турецких физических лица лишились возможности въезда в США. Их активы в американской юрисдикции заморозили, а гражданам США запретили любые операции с ними.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скоро для Ирана с армяшками они вам очень и очень пригодятся.
С-400, да еще АЭС прямо в Анталье
Зря все это !
бред !
Строят весьма шустро. уже заложено 3 энергоблока.
Зачем Турции метлом
Когда СССР поддерживал Египет
Летчики подразделения где я служил
Работали'' инструкторами ''
За месяц один вернулся героем советского союза сбил / 7 F-16 /
звездун ты однако
как-то так
без стелса ты Су хоть десять крестов лепи, а он в четвертом будет
....а в течении 3 - 5 лет появятся действующие прототипы радиофотонных РЛС (макеты и демонстраторы - уже есть), которые видят в ОПТИЧЕСКОМ диапазоне, и которые этой малозаметности просто не заметят. А ещё лет через 15 - 25 - квантовые. На основе квантовой запутанности (которые вообще различают плотность материи в пространстве). И всё пятое поколение по вашей логике станет четвёртым...
F-16 уже 43 года, и он до сих пор конкурентоспособен. F-35 к 2055, даже на мишень для тренировки ПВО не будет годиться. Если убрать у него малозаметность, он УЖЕ проигрывает четвёртому поколению.