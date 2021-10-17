С начала суток враг трижды нарушил "тишину" на Донбассе, потерь среди военнослужащих ОС нет, - пресс-центр
Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток трижды нарушали режим прекращения огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"В направлении Луганского наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку от Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воины ОС открывали огонь, "чем заставили противника прекратить огневую активность".
