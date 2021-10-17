РУС
Новости Агрессия России против Украины
С начала суток враг трижды нарушил "тишину" на Донбассе, потерь среди военнослужащих ОС нет, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток трижды нарушали режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"В направлении Луганского наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку от Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воины ОС открывали огонь, "чем заставили противника прекратить огневую активность".

обстрел (29119) Донбасс (26961) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)
Три рази порушив "режим тиші", тому "режим тиші" залишився незайманим.
Коли ж там настала та "тишина", що ворог її порушив, її там не було з початку війни.
коли ворог прийшов у твою хату, якась продажна **** придумала "режим тішини" . мабуть для того, щоб ворог почував себе комфортніше і нахабніше.
тихої вам ночки, котики і синочки !!!

Какая в ж*пу "тишина"? Враг провел обстрелы наших позиций. Кто придумал этот дебильный термин?
