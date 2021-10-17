РУС
За 16 октября предотвращены 524 попытки незаконного перехода мигрантами границы Польши со стороны Беларуси

Свыше 500 незаконных попыток пересечения польско-белорусской границы мигрантами зафиксировали в Польше 16 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает польская Погранслужба.

"В субботу на границе Польши и Беларуси было совершено 524 попытки незаконного перехода", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

"Офицеры пограничной службы задержали 5 нелегальных мигрантов: четырех иракцев и одного сирийца", - проинформировали польские пограничники.

Согласно их сообщению, за пособничество мигрантам задержаны пять иностранцев: двое граждан Сирии, а также граждане Грузии, Казахстана и Беларуси.

+8
Отгораживайтесь быстрее, ипанутым нет покоя, будут гадить до конца, что раша, что белораша…
17.10.2021 18:44
+5
Поляки и ,кстати,чехи молодцы!! Они отказались принимать этих ,а принимают украинцев, белорусов .На возмущение Меркель и остальных говорят,что они выполняют ,так называемые,квоты по мигрантам!!! Молодцы!
17.10.2021 19:08
+4
Стройте стену, глупцы. И как можно быстрей. Хотя вы и не такие уж и глупцы, т.к. уже строите вовсю. Вы ж не немцы. Эти бы впускали всех желающих- параграфы, понимаете ли, такие имеются в законодательстве. А для немца- закон это превыше всего на свете.
17.10.2021 18:31
Стройте стену, глупцы. И как можно быстрей. Хотя вы и не такие уж и глупцы, т.к. уже строите вовсю. Вы ж не немцы. Эти бы впускали всех желающих- параграфы, понимаете ли, такие имеются в законодательстве. А для немца- закон это превыше всего на свете.
17.10.2021 18:31
Только законы у них дебильные!!!!Как впрочем и во всей Европе
17.10.2021 18:56
Женевская конвенция. Мощная пропаганда про "все мы братья", после ВМВ, сделало своё дело. У поляков теж тот самый закон, но они по другому на него смотрят. Только одним прищуренным глазом, да и то закрытом))
17.10.2021 19:01
Поляки и ,кстати,чехи молодцы!! Они отказались принимать этих ,а принимают украинцев, белорусов .На возмущение Меркель и остальных говорят,что они выполняют ,так называемые,квоты по мигрантам!!! Молодцы!
17.10.2021 19:08
Нет.

Мервель и прочие предъявляют Польше по именно восточным мигрантам.
А использование украинцев как щита в общем-то не катит. Так как Польша не исполняет решение именно относительно восточных беженцев.
Но с общей точки зрения, да, Вы правы - Польша может и дальше пытаться объяснить это именно так.
17.10.2021 21:16
Bolsinstve tex nelegalov so vremenem okazutsia v Germaniji.Im ne Polsa nuzna a Germanija.
17.10.2021 19:41
Эти нелегалы уже и заборы из проволоки разрушают.
https://24tv.ua/ru/migranty-belarusi-razrushajut-zabor-polskoj-granice-novosti-belarus_n1771482
17.10.2021 21:14
Togo i nado bylo ozidat.U nas tak poka tolko 50 kilomtrov koliucku prolozili mogut i tak idti gde netu takoj.No posledni moment im Polsa ponravilas,k nam toze idut no ne tak mnogo.Neznaju kak Polse no u nas jesli pojmajet i resit priniat tak pol goda kak tiurme derzit nikde nemozet ujti.Latviji tak tam ix pod razpisku derzit,pocti vse sbezali dalse v Germaniju
показать весь комментарий
17.10.2021 23:26
Отгораживайтесь быстрее, ипанутым нет покоя, будут гадить до конца, что раша, что белораша…
17.10.2021 18:44
Пусть спасибо скажут Меркельше и Макрона,двум особям без потомков,которым на все плевать
17.10.2021 18:57
Слід як щільніше ізолюватись від московської орди !!!! Гібридна війна орди з євроцивілізацією триває !!!)))
17.10.2021 18:49
Такими темпами, сирійців, іракців і пуштунів в Біларусі буде більше білорусів.
17.10.2021 18:54
Буде Беларуський халіфат чи емірат !!!)))
17.10.2021 19:07
А на границе Белоруси и Украины? Или только мне кажется, что на улице прибавилось чёрненьких?
17.10.2021 18:55
прибавилось, таксистами работают
17.10.2021 18:59
За тих не турбуйся - там 99% не бідних афганців - зважаючи на деякі нюанси доставки
Ті і в Україні непогано проживуть , а при бажанні - і на Захід законно приїдуть
А чи не пора спитати у Білорусії - звідки на її території - стільки "мігрантів"
Чи так само як з креветками та крабами - по території неможливо - але є і у великій кількості
17.10.2021 22:14
це давно всим відомо, вусатий, лукавий передаст возить їх спеціально з Іраку з обіцянками переправить в

Європу і бере з тих "туристів" серйозне бабло... потім омоном виштовхує ту одурманену масу в Європу, створює проблеми євросоюзу і звичайно, тим обдуреним людям...
