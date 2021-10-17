За 16 октября предотвращены 524 попытки незаконного перехода мигрантами границы Польши со стороны Беларуси
Свыше 500 незаконных попыток пересечения польско-белорусской границы мигрантами зафиксировали в Польше 16 октября.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает польская Погранслужба.
"В субботу на границе Польши и Беларуси было совершено 524 попытки незаконного перехода", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.
"Офицеры пограничной службы задержали 5 нелегальных мигрантов: четырех иракцев и одного сирийца", - проинформировали польские пограничники.
Согласно их сообщению, за пособничество мигрантам задержаны пять иностранцев: двое граждан Сирии, а также граждане Грузии, Казахстана и Беларуси.
Мервель и прочие предъявляют Польше по именно восточным мигрантам.
А использование украинцев как щита в общем-то не катит. Так как Польша не исполняет решение именно относительно восточных беженцев.
Но с общей точки зрения, да, Вы правы - Польша может и дальше пытаться объяснить это именно так.
https://24tv.ua/ru/migranty-belarusi-razrushajut-zabor-polskoj-granice-novosti-belarus_n1771482
Ті і в Україні непогано проживуть , а при бажанні - і на Захід законно приїдуть
А чи не пора спитати у Білорусії - звідки на її території - стільки "мігрантів"
Чи так само як з креветками та крабами - по території неможливо - але є і у великій кількості
Європу і бере з тих "туристів" серйозне бабло... потім омоном виштовхує ту одурманену масу в Європу, створює проблеми євросоюзу і звичайно, тим обдуреним людям...