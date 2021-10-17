За 16 октября предотвращены 524 попытки незаконного перехода мигрантами границы Польши со стороны Беларуси

Свыше 500 незаконных попыток пересечения польско-белорусской границы мигрантами зафиксировали в Польше 16 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает польская Погранслужба.

"В субботу на границе Польши и Беларуси было совершено 524 попытки незаконного перехода", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

"Офицеры пограничной службы задержали 5 нелегальных мигрантов: четырех иракцев и одного сирийца", - проинформировали польские пограничники.

Согласно их сообщению, за пособничество мигрантам задержаны пять иностранцев: двое граждан Сирии, а также граждане Грузии, Казахстана и Беларуси.

