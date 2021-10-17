РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11058 посетителей онлайн
Новости
16 652 62

Экс-исполнительный директор "Нафтогаза" Ватерландер ответил на обвинения Витренко в том, что он продавал газ, когда на него была низкая цена

Экс-исполнительный директор

Экс-член исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер ответил на претензии главы правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в том, что он якобы продавал газ тогда, когда цена на него была низкой.

Как передает Цензор.НЕТ, обэтом Ватерландер написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Председатель Правления "Нафтогаза" дал интервью И поскольку он тратит свое драгоценное время отвечая на отдельные комментарии в Facebook, я чувствую себя обязанным дать собственные пояснения по его очередной попытки найти козла отпущения для объяснения его собственной ошибки".

Ватерландер продожил: "Как всегда, его взгляд на "Нафтогаз" и рынок газа является субъективным и основывается на ложных утверждениях и манипуляциях. И, как всегда, когда он попадает под давление, то обвиняет всех остальных, кроме себя. Я воздержусь от комментирования каждого его обвинения, однако вопрос закупки газа и бесперебойности поставок требует ответа, поскольку важно, чтобы он и, что важнее, народ Украины четко понимали его личную ответственность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко: Мы понимаем, как даже в самых худших обстоятельствах пройти отопительный сезон

Идея о том, что за бесперебойность поставок отвечает один человек, уполномоченный на это в организации, в данном случае - это я, является смехотворной. В любой национальной нефтегазовой компании, имеющей такое же стратегическое значение, как и Нафтогаз, конечно, вопросы обеспечения бесперебойности поставок будут основной, если не главной, обязанностью Председателя Правления".

"Председатель Правления как руководитель компании управляет всеми основными аспектами ее деятельности. Он определяет приоритеты, координирует тактические и стратегические цели всех членов команды руководителей высшего звена. На самом деле, он это знает и время от времени использовал свои полномочия, но, к сожалению для всех нас, в совершенно другом направлении.

В случае действующего Председателя Правления, он был одержим тем, чтобы начать максимальное количество внутренних расследований, и значительная часть организации занималась, собственно, этими расследованиями, а не сосредотачивалась на бизнесе. Это парализовало компанию, так как многие люди в организации избрали тактику "ждать инструкций, но не подставляться", и это регулярно обсуждался с членами Наблюдательного совета", - написал Ватерландер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко: Газа на зиму хватит, цена расти не будет

Он подчеркнул: "Любые указания Председателя Правления выполнялись, за исключением случаев, когда он блокировал выполнение своих собственных указаний, прячась за фразами "это не то, что я имел в виду" или "мы изменим операционную модель", которые уже стали притчей во языцех в компании".

"Газ хранился в соответствии с указаниями, и премьер-министр регулярно информировал об удовлетворительном накопления газа в хранилищах. Наша команда досрочно достигла целевого объема хранения газа. Мы даже закачали в газохранилища больший объем газа собственной добычи, чем планировали и хотели отразить это в обновленном Финансовом плане. Однако, Председатель Правления не смог вовремя подать его на рассмотрение Наблюдательного совета и Акционера", - резюмировал экс-исполнительный директор.

Также Ватерландер заявил, что не чувствует себя оскорбленным, однако,если Витренко чувствует, что его действия могли оскорбить Ватерландера, то он готов  "с радостью" принять его извинения.

Также читайте: "Нафтогаз" предлагает бюджетным учреждениям контракты на газ по 16,8 грн

Ранее, в одном из интервью Юрий Витренко обвинил экс-исполнительного директора Нафтогаза Отто Ватерландера в том, что он продавал газ, когда цена на него была низкой. 

Как пишет Фейсбук-сообщество "Український газовий хаб" 12 октября, что Юрий Витренко взял под личный контроль все платежи "Нафтогаза".

По закону "контроль за финансовыми потоками Нафтогаза осуществляет внутренняя служба, и Наблюдательный совет с Кабмином, и Держаудитслужба с аудиторами PwC ... Однако председатель правления Нафтогаз выдает новый приказ на отопительный сезон 2021/2022, по которому ежедневно в 9.00 утра на эл.почту Витренко будет приходить на согласование все платежи, которые планирует сделать "Нафтогаз" в течение дня. Также предусмотрен контроль правления по прогнозной и финальной отчетности", - говорится в сообщении. .

Также в сообществе опубликовали текст приказа

Экс-исполнительный директор Нафтогаза Ватерландер ответил на обвинения Витренко в том, что он продавал газ, когда на него была низкая цена 01
 

Автор: 

Газ (10253) Нафтогаз (3119) уголь (1002) отопительный сезон (532) Теплокоммунэнерго (91) Витренко Юрий (378)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
16.‎10.‎2021


Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:35 Ответить
+29
Еще отопительный сезон не начали, а стрелки переводят уже в полный рост Значит пипец будет, а не отопительный сезон...
показать весь комментарий
17.10.2021 19:28 Ответить
+15
Ну так глупость 73% должна чего-то стоить! И никто не обещал, что эту цену будут платить только 73%.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не ну идея вихревого бульбулятора у неё была хороша! Ржали все!
показать весь комментарий
17.10.2021 19:29 Ответить
Проблема, втому, що разом з ЗеЛохами "булькати" будемо всі
показать весь комментарий
18.10.2021 07:53 Ответить
Еще отопительный сезон не начали, а стрелки переводят уже в полный рост Значит пипец будет, а не отопительный сезон...
показать весь комментарий
17.10.2021 19:28 Ответить
фишка в том, что отопления не будет, но счета будут приходить такие, как будто отопление было, причем 60 суток в месяц.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:32 Ответить
Ну так глупость 73% должна чего-то стоить! И никто не обещал, что эту цену будут платить только 73%.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:35 Ответить
угадай кого виноватым назначат
показать весь комментарий
17.10.2021 21:39 Ответить
Уже два года назначают и облом.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:40 Ответить
Для приколу - ахмєтов почав вимагати оплату за спожиту ЕЕ плюс додатково за 2 місяці вперед. СМС прийшла така. Раніше за місяць вперед хотів.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:43 Ответить
Ну так недарма ж ;Слуґі; в його готелі в Трускавці відпочивають.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:56 Ответить
Мабуть "покращення вже близько", тому і поспішає
показать весь комментарий
18.10.2021 07:57 Ответить
Та пох...
показать весь комментарий
18.10.2021 19:56 Ответить
У Юрика Витрянкина истерика.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:37 Ответить
Відкрив перший пакет: винуваті папєрєднікі...
показать весь комментарий
17.10.2021 20:04 Ответить
Боюсь предположить, сколько пакетов уже вынюхал потерпевший вислюк...
показать весь комментарий
17.10.2021 20:21 Ответить
Кто кого?
показать весь комментарий
17.10.2021 19:30 Ответить
16.‎10.‎2021


Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:35 Ответить
Так насєлєніє цього і хотіло, чи не так?
показать весь комментарий
17.10.2021 19:58 Ответить
Якщо з 17 млрд 40 відсотків чужого, то нам не стає. Докерувались зелені уроди.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:58 Ответить
Так проблема еще и в том ,что далеко не весь газ из хранилищ можно поднять. Вроде как что-то около 5 млрд кубов использовать нельзя.
показать весь комментарий
17.10.2021 20:34 Ответить
Шо за бред? 29 млрд. в принципе никогда не закачивали. А в конце отопительного сезона если и было 9 млрд. и то хорошо. Публика тут вообще критически мыслить разучилась...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:35 Ответить
Бред - это ты. То что газ разворован зебелью тебя не волнует? Где вас. Таких на зедиджитал набирают ?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:37 Ответить
Подтверждения 29 млрд. есть? Тогда иди лесом.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:25 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1

О. Троль. Ты все тошнишь за гундосую пониженку

показать весь комментарий
19.10.2021 12:49 Ответить
Красивый художественный вымысел. А хоть чуть-чуть официальные источники есть?
У нас перед отопительным сезоном 20 млрд. за счастье, а 29 в конце сезона - бред чистейшей воды. Поэтому не распространяй хню...
показать весь комментарий
19.10.2021 13:33 Ответить
Ватерландер майстер художньго слова. От кремлівска зозуля поставить свого міністра екології і навчить всіх торгувати російським газом.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:37 Ответить
Ще один "не наш" намалювався.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:39 Ответить
Щось мутить конотопський виродок !!!)))
показать весь комментарий
17.10.2021 19:40 Ответить
Это всё вина кацапов. Это они подняли цену на газ в то время как американцы вынуждены отправлять свой газ китайцам. Но если мы попросим наших партнёров, то они и нам привезут газ.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:44 Ответить
То зріджений газ, хто винен кацапам, що Сила Сибіру всралась.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:53 Ответить
Америка экспортирует около 100 млрд. кубов. Если даже американцы весь экспорт направят в Европу это будет только 15% того что нужно ЕС.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:58 Ответить
Газпром експортує 170 млрд.
показать весь комментарий
17.10.2021 20:03 Ответить
чувак, ты из Рязанского Мухосранска пишешь?
От тебя ж кацапсиной за километр несёт...
показать весь комментарий
17.10.2021 20:12 Ответить
Нормально так "демпінгонув"😁. Нє, ну канєшно ж СП-2 будувався для того, щоб завалити Європу халявним газом, авона, Європа, мнеться як цнотлива дівка, ціну собі набиває... Думає, чи дать, чи взять...
показать весь комментарий
17.10.2021 20:19 Ответить
Ватерландер, Мецгер... Агов, мудрийнарід, вас кажись роблять разом, так як ви і хотіли! )))
показать весь комментарий
17.10.2021 19:56 Ответить
Да, ще обов'язково треба прийняти закон, по якому "антісємітізм" буде каратись згідно УК. Шото чюйствують слуги... 🙂
показать весь комментарий
17.10.2021 20:00 Ответить
Це нідерландець.
показать весь комментарий
17.10.2021 20:00 Ответить
А шо нидерландец не может быть евреем? Смешной вы буков. Как говорил Жванецкий - « нет в мире такого предмета название которого не может стать еврейской фамилией». Фатерланлд с немецкого Родина, ватерланд - водяная земля
показать весь комментарий
17.10.2021 21:08 Ответить
Або "ватяна земля" - українською.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:48 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 07:58 Ответить
Опять етой зимой будут крутить флешмоб, ПРЫКРУТЫ?
показать весь комментарий
17.10.2021 19:59 Ответить
Зебіли постійно брешуть, в надії, що ніхто не буде звертати увагу на таку "дрібницю" і не спростує їх брехні.
показать весь комментарий
17.10.2021 20:03 Ответить
Платите по ценам с потолка и будет вам счастье. Если платите - значит можно еще больше нарисовать. Лет через 20-30 дойдет может, что были лохами...
показать весь комментарий
17.10.2021 20:23 Ответить
Так не пользуйтесь)
показать весь комментарий
17.10.2021 20:57 Ответить
А я пользуюсь и не плачу. Когда установят справедливую цену - максимум 3 грн. 1 куб тогда и буду платить. Своего газа для народа достаточно и это его цена со всем накрутками. А вы пользуйтесь и платите, если вас устраивает. И дальше не забывайте принимать лапшу на уши....
показать весь комментарий
17.10.2021 21:23 Ответить
У меня сосед тоже такой умный был. А ему взяли и газ отрезали.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:27 Ответить
Так я и не сомневался, что вы обыкновенный ВОР... У меня нет газа и никогда не было, но почему то я ВСЕГДА платил за ваш гребанный газ из своих налогов... На интернет у вас есть, а за газ заплатить нету???
показать весь комментарий
18.10.2021 08:54 Ответить
Ви про що? ціна на ринку в ЄС піднялася за 1000 дол. Знаєте де взяти дешевше - розкажіть. Тільки не треба безкоштовного газу із рашки
показать весь комментарий
17.10.2021 21:00 Ответить
С вами все ясно - платите и радуйтесь.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:16 Ответить
Ну,якщо в"Нафтогазі" пішов такий тир-пир,значить газу в Україні немає в необхідних кількостях. Гртуймося отримувати "золоті" платіжки. Свинюки.Хтось гарно підзаробив на високих цінах у Європі.
показать весь комментарий
17.10.2021 20:45 Ответить
при порохе с нафтогазом все было норм, как только зебики поменяли руководство все стало плохо
показать весь комментарий
17.10.2021 21:10 Ответить
ух ты, какой-то Ватерландер. неужели не нашлось каких то безработных Гольдманов и Мейзеров?
показать весь комментарий
17.10.2021 21:46 Ответить
"Идея о том, что за бесперебойность поставок отвечает один человек, уполномоченный на это в организации, в данном случае - это я, является смехотворной." Еще раз! Идея о том, что отвечает один человек - смехотворна! Личная ответственность СМЕХОТВОРНАЯ! А коллективная безответственность - норма! Колхоз!?
показать весь комментарий
18.10.2021 08:21 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 09:14 Ответить
 
 