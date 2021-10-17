Экс-исполнительный директор "Нафтогаза" Ватерландер ответил на обвинения Витренко в том, что он продавал газ, когда на него была низкая цена

Экс-член исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер ответил на претензии главы правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в том, что он якобы продавал газ тогда, когда цена на него была низкой.

Как передает Цензор.НЕТ, обэтом Ватерландер написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Председатель Правления "Нафтогаза" дал интервью И поскольку он тратит свое драгоценное время отвечая на отдельные комментарии в Facebook, я чувствую себя обязанным дать собственные пояснения по его очередной попытки найти козла отпущения для объяснения его собственной ошибки".

Ватерландер продожил: "Как всегда, его взгляд на "Нафтогаз" и рынок газа является субъективным и основывается на ложных утверждениях и манипуляциях. И, как всегда, когда он попадает под давление, то обвиняет всех остальных, кроме себя. Я воздержусь от комментирования каждого его обвинения, однако вопрос закупки газа и бесперебойности поставок требует ответа, поскольку важно, чтобы он и, что важнее, народ Украины четко понимали его личную ответственность.

Идея о том, что за бесперебойность поставок отвечает один человек, уполномоченный на это в организации, в данном случае - это я, является смехотворной. В любой национальной нефтегазовой компании, имеющей такое же стратегическое значение, как и Нафтогаз, конечно, вопросы обеспечения бесперебойности поставок будут основной, если не главной, обязанностью Председателя Правления".

"Председатель Правления как руководитель компании управляет всеми основными аспектами ее деятельности. Он определяет приоритеты, координирует тактические и стратегические цели всех членов команды руководителей высшего звена. На самом деле, он это знает и время от времени использовал свои полномочия, но, к сожалению для всех нас, в совершенно другом направлении.

В случае действующего Председателя Правления, он был одержим тем, чтобы начать максимальное количество внутренних расследований, и значительная часть организации занималась, собственно, этими расследованиями, а не сосредотачивалась на бизнесе. Это парализовало компанию, так как многие люди в организации избрали тактику "ждать инструкций, но не подставляться", и это регулярно обсуждался с членами Наблюдательного совета", - написал Ватерландер.

Он подчеркнул: "Любые указания Председателя Правления выполнялись, за исключением случаев, когда он блокировал выполнение своих собственных указаний, прячась за фразами "это не то, что я имел в виду" или "мы изменим операционную модель", которые уже стали притчей во языцех в компании".

"Газ хранился в соответствии с указаниями, и премьер-министр регулярно информировал об удовлетворительном накопления газа в хранилищах. Наша команда досрочно достигла целевого объема хранения газа. Мы даже закачали в газохранилища больший объем газа собственной добычи, чем планировали и хотели отразить это в обновленном Финансовом плане. Однако, Председатель Правления не смог вовремя подать его на рассмотрение Наблюдательного совета и Акционера", - резюмировал экс-исполнительный директор.

Также Ватерландер заявил, что не чувствует себя оскорбленным, однако,если Витренко чувствует, что его действия могли оскорбить Ватерландера, то он готов "с радостью" принять его извинения.

Ранее, в одном из интервью Юрий Витренко обвинил экс-исполнительного директора Нафтогаза Отто Ватерландера в том, что он продавал газ, когда цена на него была низкой.

Как пишет Фейсбук-сообщество "Український газовий хаб" 12 октября, что Юрий Витренко взял под личный контроль все платежи "Нафтогаза".

По закону "контроль за финансовыми потоками Нафтогаза осуществляет внутренняя служба, и Наблюдательный совет с Кабмином, и Держаудитслужба с аудиторами PwC ... Однако председатель правления Нафтогаз выдает новый приказ на отопительный сезон 2021/2022, по которому ежедневно в 9.00 утра на эл.почту Витренко будет приходить на согласование все платежи, которые планирует сделать "Нафтогаз" в течение дня. Также предусмотрен контроль правления по прогнозной и финальной отчетности", - говорится в сообщении. .

