В частном доме под Киевом обнаружено тело мужчины. СМИ пишут, что погибший был дипломатом

17 октября в дежурную часть столичного главка позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой (район Киева Осокорки) обнаружила тело мужчины без признаков жизни. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции, криминалистическая лаборатория и оперативные сотрудники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  пресс-службу полиции Киева.

Как рассказал начальник Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский, правоохранители опросили соседей и работницу которая помогала мужчине по дому:

"Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы".

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.

По предварительным данным, мужчина умер после падения с лестницы в собственном доме.

В то же время источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что погибший был дипломатом. По словам источника  предварительно установлено, что это был  дипломатВиктор Крыжановский.

Виктор Крыжановский работал в дипломатической службе с 1992 года. С 2010 года был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года - специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.

До назначения в Эстонию дипломат также был специальным представителем Украины в Приднестровье.

+11
Ти диви... як багата Україна чудернацькими історіями. Одного поліцейські мертвим знайшли у таксиста, цей упав... отримав смертельні травми... і спокійно пішов помирати у ліжко, стріляли в Шефіра, а попали в ногу водія.
17.10.2021 20:25 Ответить
17.10.2021 20:25 Ответить
+6
Уж не из тех ли, что Чауса по Молдове гоняли?..
17.10.2021 20:13 Ответить
17.10.2021 20:13 Ответить
+6
"установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже"

По пути на второй этаж мужчина сам себе набил хлебало, потерял бумажник и ключи от машины, а также переписал дом на некоего Васгена Петросяна...
17.10.2021 23:33 Ответить
17.10.2021 23:33 Ответить
17.10.2021 20:13 Ответить
17.10.2021 20:13 Ответить
Вже відомо, що це колишній дипломат Віктор Крижановський.
17.10.2021 20:15 Ответить
17.10.2021 20:15 Ответить
Як розповідають інсайдери в правоохоронних органах, Віктор Крижанівський помер в результаті нещасного випадку в своєму будинку на Осокорках.
За даними журналістів, загиблий дипломат Віктор Крижанівський працював у дипломатичній службі з 1992 року. З 2010 року обіймав посаду посла України в Естонії, а з 2017 року став спеціальним представником України з врегулювання конфлікту в Придністров'ї.
Більш того, Віктор Крижанівський до призначення на посаду посла України в Естонії був українським спецпредставником з невизнаного Придністров'я.
17.10.2021 20:40 Ответить
17.10.2021 20:40 Ответить
17.10.2021 20:25 Ответить
Раньше, конечно, было поспокойнее.
Никто с лестниц не падал и по машинам не стрелял...
И в голову себе по два раза не стрелял...
17.10.2021 20:29 Ответить
17.10.2021 20:29 Ответить
Ну да, и взрывчатки под машины не подкладывались, и военные склады не взрывались...
17.10.2021 21:43 Ответить
17.10.2021 21:43 Ответить
Для чого одразу шукати всесвітній заговір? Сходи у приватному будинку -- це доволі небезпечна річ і вимагає обережності. Статистика безжалісна.
17.10.2021 22:09 Ответить
17.10.2021 22:09 Ответить
На тех же Осокорках Виктор Чанов навернулся со ступенек по пьяни.
17.10.2021 20:28 Ответить
17.10.2021 20:28 Ответить
Блохин тоже на Осокорках в дупель пьяным, пребывая за рулем уе..врезался в таврию и потом в забор. но выжил старый коммунист)
18.10.2021 05:01 Ответить
18.10.2021 05:01 Ответить
