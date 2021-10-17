В частном доме под Киевом обнаружено тело мужчины. СМИ пишут, что погибший был дипломатом

17 октября в дежурную часть столичного главка позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой (район Киева Осокорки) обнаружила тело мужчины без признаков жизни. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции, криминалистическая лаборатория и оперативные сотрудники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу полиции Киева.

Как рассказал начальник Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский, правоохранители опросили соседей и работницу которая помогала мужчине по дому:

"Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы".

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.

По предварительным данным, мужчина умер после падения с лестницы в собственном доме.

В то же время источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что погибший был дипломатом. По словам источника предварительно установлено, что это был дипломатВиктор Крыжановский.

Виктор Крыжановский работал в дипломатической службе с 1992 года. С 2010 года был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года - специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.

До назначения в Эстонию дипломат также был специальным представителем Украины в Приднестровье.

