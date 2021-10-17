Фракция "Слуга народа" на своем заседании 18 октября планирует рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабмине, - Стефанчук

Депутатская фракция "Слуга народа" планирует на своем заседании в понедельник, 18 октября, рассмотреть вопрос о возможных кадровых ротациях в Кабинете министров Украины.

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылко на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер"

"Безусловно, завтра (18 октября - ред) будет заседание фракции партии "Слуга народа", и будут решаться, в том числе, и кадровые вопросы. Но мы понимаем, что для того, чтобы они попали в зал (пленарных заседаний - ред), должно пройти время. Я просто могу сказать, что на этой неделе (речь идёт о предстоящей пленарной неделе 19-22 октября - ред) кадровых вопросов не будет, а уже по результатам проведения фракции мы будем решать, какие кадровые вопросы будут вноситься в зал и какой относительно них будет позиция парламента", - сказал спикер

Вместе с тем он не стал называть фамилий министров, которые могут уйти в отставку. "Это большая, наверное, и проблема, и радость украинского народа, потому что как только назначают нового министра, сразу же ему предрекают, что через пару дней его будут увольнять. Я, всё-таки, рекомендовал бы дождаться политического решения", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не планирует принимать участие в заседании фракции "Слуга народа" в понедельник.

Кроме этого, он отметил, что фракция планирует рассмотреть вопросы, предусматриваемые повесткой дня на ближайшую пленарную неделю, в том числе касательно законопроекта о приведении деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с Конституцией и касательно Национального банка Украины.

