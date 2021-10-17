РУС
Фракция "Слуга народа" на своем заседании 18 октября планирует рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабмине, - Стефанчук

Депутатская фракция "Слуга народа" планирует на своем заседании в понедельник, 18 октября, рассмотреть вопрос о возможных кадровых ротациях в Кабинете министров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылко на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер" 

"Безусловно, завтра (18 октября - ред) будет заседание фракции партии "Слуга народа", и будут решаться, в том числе, и кадровые вопросы. Но мы понимаем, что для того, чтобы они попали в зал (пленарных заседаний - ред), должно пройти время. Я просто могу сказать, что на этой неделе (речь идёт о предстоящей пленарной неделе 19-22 октября - ред) кадровых вопросов не будет, а уже по результатам проведения фракции мы будем решать, какие кадровые вопросы будут вноситься в зал и какой относительно них будет позиция парламента", - сказал спикер

Вместе с тем он не стал называть фамилий министров, которые могут уйти в отставку. "Это большая, наверное, и проблема, и радость украинского народа, потому что как только назначают нового министра, сразу же ему предрекают, что через пару дней его будут увольнять. Я, всё-таки, рекомендовал бы дождаться политического решения", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не планирует принимать участие в заседании фракции "Слуга народа" в понедельник.

Кроме этого, он отметил, что фракция планирует рассмотреть вопросы, предусматриваемые повесткой дня на ближайшую пленарную неделю, в том числе касательно законопроекта о приведении деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с Конституцией и касательно Национального банка Украины.

Также читайте: "Слуга народа" Василевская-Смаглюк об отставках в Кабмине: Если вы кого-то "уходите", то скажите хотя бы, кого видите на замену

Кабмин (14099) отставка (3173) Стефанчук Руслан (677)
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
17.10.2021 21:22 Ответить
+5
показать весь комментарий
17.10.2021 21:30 Ответить
+5
при взгляде на щеки этого тещиного захребетника... слово "ротация" приобретает какой-то другой смыл

показать весь комментарий
17.10.2021 21:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
показать весь комментарий
17.10.2021 21:22 Ответить
Стефанчук, ты вроде спикер, а не шнырь СН?Должен быть независим, а не только помойный моносброд обслуживать.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:23 Ответить
Хе-хе. И этих в утиль. Но, если профессионалы, по заявлению хламидии, не хотят об них шквариться, кого они туда теперь запрут? "Лучших из худших" (c) ?
показать весь комментарий
17.10.2021 21:28 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 21:30 Ответить
Это та, муж которой 18 февраля 2014 года в составе "Альфы" жёг Дом Профсоюзов в Киеве?
показать весь комментарий
17.10.2021 21:34 Ответить
Зедебіли, просто занотуйте собі хто керує урядом, і на ком повна відповідальність за все що коїться в країні.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:29 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 21:30 Ответить
"Я, всё-таки, рекомендовал бы дождаться политического решения", - подчеркнул Стефанчук Источник:
То есть, не целесообразного а политического !! Пусть она дура но она наша дура.
Тупые ублюдки.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:32 Ответить
при взгляде на щеки этого тещиного захребетника... слово "ротация" приобретает какой-то другой смыл

показать весь комментарий
17.10.2021 21:44 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))))
показать весь комментарий
17.10.2021 21:55 Ответить
"А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь" Два с половиной года одни перестановки и ожиревшо-охамевшие "слуги". Зебиратели? Ау, напишите про хорошего мальчика из хорошей семьи.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:05 Ответить
Рабумкова сняли при помощи Кремлевской зозули и Бени, за єто получат своего на 100% министра Екологии (лицензии на газ)
показать весь комментарий
17.10.2021 22:05 Ответить
 
 