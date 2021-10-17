Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством, - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не увидел ничего нового в расследовании "Слидства. Инфо" по результатам расследования Pandora Papers об оффшорах.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в комментарии телеканалу ICTV в воскресенье.
"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко (экс-президента Украины - ИФ), который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, "грязи" никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: "Деньги "Квартал" получал от "ПриватБанка", от Коломойского. Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радует, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего товарищ Петро так и не нашел. Это радует немножечко", - сказал Зеленский.
Президент заявил, что ни он, ни один член студии "Квартал 95" не занимался отмыванием денег.
"Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001, и в 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - добавил он.
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Хм… Хорошая игра! Забавная! Можно продолжить…
✅ Я не косил от мобилизации все шесть волн. Я просто не знал, где находится военкомат.
✅ Мы не сравнивали ВСУ с баранами. Нам просто подсунули не те папиросы.
✅ Я не сравнивал Украину с актрисой немецких фильмов для взрослых. Я просто идиот.
✅ Мы не продаём свои сериалы в россию. У нас просто проблемы с географией.
✅Мы не сливали дело вагнеровцев. Это просто телефон сам набрал номер Лукашенко…
А кто тот "оригинал", который за "игру" УЕМ НА РОЯЛЕ заплатил 41 миллионов баксов?