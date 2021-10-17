РУС
Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством, - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не увидел ничего нового в расследовании "Слидства. Инфо" по результатам расследования Pandora Papers об оффшорах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в комментарии телеканалу ICTV в воскресенье.

"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко (экс-президента Украины - ИФ), который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, "грязи" никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: "Деньги "Квартал" получал от "ПриватБанка", от Коломойского. Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радует, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего товарищ Петро так и не нашел. Это радует немножечко", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский и Баканов не задекларировали свои офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers, - Арьев

Президент заявил, что ни он, ни один член студии "Квартал 95" не занимался отмыванием денег.

"Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001, и в 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа офшоров, связанная с "Кварталом-95", могла помогать Коломойскому вымывать деньги из "ПриватБанка", - журналистка Бабинец

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Зеленский Владимир (21680) отмывание денег (200) офшор (512)
+120
Творческое воровство
17.10.2021 21:38 Ответить
+110
Творчески тырить деньги.

17.10.2021 21:44 Ответить
+93
"Какой артист умирает"
последние слова Нерона перед смертью

кажется, мы имеем еще один случай по творческому воровству денег у стариков и бюджетников
17.10.2021 21:47 Ответить
18.10.2021 14:34 Ответить
Їм теж Порошенко в штани насрав?
18.10.2021 18:51 Ответить
Имущество Зеленского ждет конфискация | Я занимался творчеством - первая реакция на офшорный скандал

https://www.youtube.com/watch?v=yfzY_vzuhTU

18.10.2021 14:45 Ответить
Наверное отмывание денег это творчество. Ведь фильм "Слуга народа" это тоже творчество. Только с помощью такого творчества вся эта т.н. партия идёт по судьбам людей, т.е. просто по трупам своего народа, убивая его нищетой, безразличием, цинизмом, враньём, грабежом и просто мородерством. Кем же надо быть, чтобы всё время врать, врать и грабить
18.10.2021 15:23 Ответить
18.10.2021 15:40 Ответить
Президент Чилі дурень, міг просто звинуватити Порошенка.
18.10.2021 18:56 Ответить
Тупая отмазка....
18.10.2021 19:17 Ответить
19.10.2021 12:16 Ответить
Олексій Петров

«Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством», - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах

Хм… Хорошая игра! Забавная! Можно продолжить…
✅ Я не косил от мобилизации все шесть волн. Я просто не знал, где находится военкомат.
✅ Мы не сравнивали ВСУ с баранами. Нам просто подсунули не те папиросы.
✅ Я не сравнивал Украину с актрисой немецких фильмов для взрослых. Я просто идиот.
✅ Мы не продаём свои сериалы в россию. У нас просто проблемы с географией.
✅Мы не сливали дело вагнеровцев. Это просто телефон сам набрал номер Лукашенко…
19.10.2021 12:45 Ответить
Подскажите:
А кто тот "оригинал", который за "игру" УЕМ НА РОЯЛЕ заплатил 41 миллионов баксов?
19.10.2021 21:29 Ответить
