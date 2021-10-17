РУС
Зеленский: Чтобы обменять Медведчука на наших заложников в РФ, нужно подтверждение его российского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность обмена подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука на пленных в России. Однако, по его словам, для этого нужно, чтобы у Медведчука подтвердили российское гражданство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью  "Фактам тижня на ICTV".

"Виктор Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Топ комментарии
+60
А як беркутів, вбивць майдановців міняли на пенсіонерок, російського підданства беркути не потребували?
показать весь комментарий
17.10.2021 22:07 Ответить
+54
Ты его посади сперва (если }{уйло тебе это позволит), а потом менять будешь. Меняла нашёлся.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:08 Ответить
+39
вова, давай тебе поміняємо. наоспздв ти вже всім.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:10 Ответить
https://youtu.be/sbygWTQxkxI https://youtu.be/sbygWTQxkxI Роман Цимбалюк о русских в Украине
показать весь комментарий
18.10.2021 00:15 Ответить
А може заручників поміняти на клонів?
показать весь комментарий
18.10.2021 04:59 Ответить
Хех, добре жилось Медведчуку при попередній владі, не те що при теперішньому агенті кремля
показать весь комментарий
18.10.2021 07:23 Ответить
Міняти потрібно більш масштабно і системно, зверху до низу, один Медведчук "погоди" не зробить.
показать весь комментарий
18.10.2021 07:33 Ответить
Кучмисты Ведмедчуки....вы кого держите за идиотов?
показать весь комментарий
18.10.2021 07:45 Ответить
Что относительно Цемаха?
показать весь комментарий
18.10.2021 07:59 Ответить
С Цемахом другая история, которая должна была быстро доказать оккупацию Донбасса. Там были другие зелёные песни.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:12 Ответить
Меня больше не цемах поразил, а то как по телефонному звонку , без всяких помилований или изменений мер , обменяли четырёх харьковских подрывников осуждённых на пожизненное. Помните такой факт? И после этого этот поц кричит , что он мол не вмешивается и не может вмешиватьс в правосудие?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:17 Ответить
Просто с мая 2019 года кое кого пора на дыбу.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:05 Ответить
там были папик и прочее
показать весь комментарий
18.10.2021 15:41 Ответить






"Чтобы обменять Медведчука на наших заложников в РФ нужно подтверждение его российского гражданства, - Зеленский " Даже лицемерие у Зеленского страдает потерей памяти. Когда Зеленский отдавал главного свидетеля по делу сбитого рейса МН17 Цемаха, когда передавал России, вопреки
показать весь комментарий
18.10.2021 09:15 Ответить
Трепло... разбежалась рашка забирать к себе своего сатрапа Украины.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:41 Ответить
беню отдать Штатам, это малоПИД,,,роское, бенино нарко-Гавно с его "партнером" кремлевской Крысой ермаком поменять на Украинских заложников и дело пойдет, а колю насоса(котлету) с хламидией в зоопарк.....
показать весь комментарий
18.10.2021 09:51 Ответить
Повірили зеленим шахраям? Хід конем і медведчук чистий, бо при обміні потрібно буде закрити всі справи, які розслідувались проти нього. А ви думали Зеля за справедливість? Тоді чому він виступає на каналі "1+1", який є власністю Коломойського і Медведчука?
показать весь комментарий
18.10.2021 09:59 Ответить
мертвяку и тут зашибись, зачем ему кацапия ?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:37 Ответить
Предлагаю и медведева и зеленского обменять. Больше отпустят.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:59 Ответить
Надо всех слуг на наших пацанов обменять. Всеравно от этого кагала толку никакого.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:19 Ответить
Підтримую 👍🏼😊✊
показать весь комментарий
18.10.2021 14:40 Ответить
О,как шоколодная масса забурлила)А никто и не вспомнит,что именно с Медведчуком Гэтьман и начинал свою карьеру)
показать весь комментарий
18.10.2021 13:37 Ответить
Это ты сейчас зелейобик! А раньше ты за Януковощя голосовало!
показать весь комментарий
18.10.2021 15:24 Ответить
Простите,Вы имеете в виду того Януковощя,на которого работал П.А.Порошенко?
показать весь комментарий
19.10.2021 08:31 Ответить
Странно, АТОшники в СИЗО, а Медведчук у себя в хоромах....
показать весь комментарий
18.10.2021 15:06 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго" (с).
показать весь комментарий
18.10.2021 15:24 Ответить
