Зеленский: Чтобы обменять Медведчука на наших заложников в РФ, нужно подтверждение его российского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность обмена подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука на пленных в России. Однако, по его словам, для этого нужно, чтобы у Медведчука подтвердили российское гражданство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью "Фактам тижня на ICTV".

"Виктор Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.