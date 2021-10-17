Профильный комитет подаст новый закон о столице на второе чтение в Раде через неделю-две, - Стефанчук
Профильный комитет Верховной Рады может через две недели подготовить законопроект №2143-3 о столице к рассмотрению во втором чтении.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал председатель парламента Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.
"Закон о столице был проголосован в первом чтении и сейчас находится в комитете. Насколько я знаю, возможно, неделя-две и он будет подготовлен комитетом ко второму чтению и, возможно, будет вынесен в зал", - сказал спикер.
