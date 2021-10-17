РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10483 посетителя онлайн
Новости
2 691 16

Профильный комитет подаст новый закон о столице на второе чтение в Раде через неделю-две, - Стефанчук

Профильный комитет подаст новый закон о столице на второе чтение в Раде через неделю-две, - Стефанчук

Профильный комитет Верховной Рады может через две недели подготовить законопроект №2143-3 о столице к рассмотрению во втором чтении.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал председатель парламента Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.

"Закон о столице был проголосован в первом чтении и сейчас находится в комитете. Насколько я знаю, возможно, неделя-две и он будет подготовлен комитетом ко второму чтению и, возможно, будет вынесен в зал", - сказал спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство Подольского моста в Киеве подорожало почти вдвое - до 20 млрд гривен

Автор: 

закон (3197) Киев (26010) Стефанчук Руслан (677)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
бо бюджет Нафтогазу вони вже "оприходовали"...
показать весь комментарий
17.10.2021 22:13 Ответить
+9
Закон о століце!!! 🧐 Так вон оно што мєшало нормальним слугам служить!
показать весь комментарий
17.10.2021 22:11 Ответить
+7
Напоминаю кнуру, что
показать весь комментарий
17.10.2021 22:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бюджет Києва в 70 млрд потребує дбайливої уваги та міцної руки зєйлюстанців.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:05 Ответить
бо бюджет Нафтогазу вони вже "оприходовали"...
показать весь комментарий
17.10.2021 22:13 Ответить
Там не тока профильный комитет передаст. Там весь моносброд передаст... в плохом смысле
показать весь комментарий
17.10.2021 22:06 Ответить
Они там все передасты!!!
показать весь комментарий
17.10.2021 22:32 Ответить
Вы ущербные твари, думаете что назначив на должность главы КМДА какую то свою зеленую крысу, выиграете?
Только еще жменю гвоздей в свой гроб забьете!
показать весь комментарий
17.10.2021 22:10 Ответить
Помниться страусовод нам в мэры Сашу Жопова определил. С этого всё и началось. Каштаны - йолка - Ростов.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:22 Ответить
Закон о століце!!! 🧐 Так вон оно што мєшало нормальним слугам служить!
показать весь комментарий
17.10.2021 22:11 Ответить
як слугам хочеться взяти Київ в своє управління...надіюсь Кияни пошлють слуг подалі...
показать весь комментарий
17.10.2021 22:14 Ответить
Все за сценарієм Януковощча...
показать весь комментарий
17.10.2021 22:15 Ответить
Напоминаю кнуру, что
показать весь комментарий
17.10.2021 22:20 Ответить
Столицею стане Кривий Ріг?
показать весь комментарий
17.10.2021 22:28 Ответить
"Столиця" не "сідниця" - спимо спокійно - не стане.
показать весь комментарий
18.10.2021 00:50 Ответить
Да им нету дела до Киева, им нужно убрать Кличко как главного конкурента.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:18 Ответить
я лично не поклонник вороватого педалика с отбитыми мозгами, но опыт попова подсказывает, что до добра эта затея не доведет... за педаликом ведь тоже серьезные дяди стоят, привыкшие кормиться от бюджета Киева, но живущие с семьями или телками в европах....
показать весь комментарий
18.10.2021 00:04 Ответить
Узурпаторы, Ростов не резиновый!
показать весь комментарий
18.10.2021 05:30 Ответить
Стефанчук-а что слышно о переводе часов?
показать весь комментарий
18.10.2021 06:44 Ответить
 
 