РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10485 посетителей онлайн
Новости
6 288 39

Это попытка заведующего "политическим кладбищем" напомнить о себе, - Никифоров про статью Медведева

Это попытка заведующего

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров назвал заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева заведующим политическим "кладбищем" и считает его статью с выпадами в сторону Украины попыткой напомнить о себе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Никифоров заявил в интервью телеканалу "Дом"

Он отметил: "Главный вопрос, который я сам себе задаю: не как мы можем отреагировать, а надо ли реагировать вообще? Поскольку, кто такой Медведев сейчас? В российской политике вся его роль сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между двумя его президентскими сроками. Сейчас он - заведующий политическим "кладбищем", Советом безопасности Российской Федерации, абсолютно ни на что не влияет.

Поэтому его статья, может, это как раз попытка как-то напомнить о себе, о том, что он вообще есть, этот Дмитрий Медведев. Иначе, как кроме таких выпадов, о нем уже никто не помнит, а в самой России над ним откровенно издеваются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона обращает внимание только на позицию Путина, - в ОП отреагировали на статью Медведева об Украине

 По словам Никифорова, если текст Медведева санкционировала власти РФ, "тогда это печальная и плачевная ситуация по уровню политической дискуссии в России".

"Если это не санкционировано высшим руководством России, тогда это просто хамство, это какой-то бред", - считает он.

Пресс-секретарь президента выразил удовлетворение тем, что публично никто из украинских лидеров не отреагировал на статью, "потому что это означало бы какую-то субъективизация Медведева".

"Его уже все забыли, это его попытка напомнить о себе, но она провалилась, потому что официально ее никто не отреагировал. И это хорошо, мне кажется, это правильно", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев о Зеленском: По сути он отказался от своей идентичности... Вывернутый наизнанку человек

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об отсутствии смысла в переговорах с нынешним руководством Украины. Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" договариваться не будут.

Автор: 

Медведев Дмитрий (4132) Сергей Никифоров (157)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Справа навіть не в медведєву ,а в рашиській ідеологіі печерного шовінізму ,послухайте що говорить всяка наволоч як віце спікер толстой який взагалі на кожному ефірі рос. тв закликає до знищення Украіни і таких там багато,виходить це державна політика рф.Ось на цих злочинців повині подані позови в міжнародні суди за розпалювання ненависті і ворожнечі, такого навіть гебельс не дозволяв ,а ще показати євродепутатам що являє собою рашиська расея ,це міжнародне зло.А в нас все як би не образити ворога.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:08 Ответить
+5
показать весь комментарий
17.10.2021 22:42 Ответить
+4
Шо той п"яниця там накарябав?
показать весь комментарий
17.10.2021 22:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чегой то все принялись обсуждать статью Медведева? Она вроде недели 2 назад вышла?
показать весь комментарий
17.10.2021 22:37 Ответить
Тавой.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:39 Ответить
знову пил в очі..а що Зе відповів мєдвєдєву...?!) це вся реакція ОП...?!!!
показать весь комментарий
17.10.2021 22:38 Ответить
Клоун про клоуна.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:42 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 22:42 Ответить
Мендель такой же клоун в параше как твой патрон в Украине. Или пистон? А какая разница?
показать весь комментарий
17.10.2021 22:45 Ответить
Уже всенародно изучаем статьи парашных вождей...
Обсуждаем, анализируем, возмущаемся...
А я её не читал и читать не собираюсь.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:47 Ответить
Цілком вірне рішення ,не слід брати дурне в голову !!)))
показать весь комментарий
17.10.2021 22:51 Ответить
Никифоров - тупой дегенерат. И это не оскорбление.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:47 Ответить
Це констатація факта!!!)))
показать весь комментарий
17.10.2021 22:49 Ответить
А ця потвора з якого смітника виповзла???)))
показать весь комментарий
17.10.2021 22:48 Ответить
Офшорного !
показать весь комментарий
17.10.2021 22:56 Ответить
..та хоч ляпнула потрибне...)))
показать весь комментарий
18.10.2021 03:06 Ответить
Заведущий политическим кладбищем, Медведев? Ну это слишком большая честь для него--он всего лишь рядовой покойник...Никифоров не может судить об этом--так как не политик,а всего лишь пресс-говорун...
показать весь комментарий
17.10.2021 22:49 Ответить
Цікаво почути думку гниди про вшу !!!)))
показать весь комментарий
17.10.2021 22:54 Ответить
Шо той п"яниця там накарябав?
показать весь комментарий
17.10.2021 22:55 Ответить
на троих!))..клоуны при постах президентских, пьянь и рвань...
показать весь комментарий
17.10.2021 23:36 Ответить
красиво сказано - "заведующий политкладбища", еще не покойник, но с амбициями трупа(политического)
показать весь комментарий
17.10.2021 22:56 Ответить
Ещё у одного кокошник кацапского вяличия на голове вырос: сам себе вопросы задаёт, сам себе отвечает...
Прессекретарь президента должен озвучивать позицию президента, а не выпендриваться со своим мнением.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:02 Ответить
Мнение этого дебила мы уже видели на фотках из Вашингтона. Там мозгов - шо у воблы сушеной.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:09 Ответить
медведев нічого не писав
він просто не приходячи у свідомість від алкогольної інтоксикації,, підписав статтю, яку йому принесли
показать весь комментарий
17.10.2021 23:07 Ответить
Слышь Медведимка, ты там статью про Украину напиши, все подумают что ты такой важный весь...

показать весь комментарий
17.10.2021 23:07 Ответить
Справа навіть не в медведєву ,а в рашиській ідеологіі печерного шовінізму ,послухайте що говорить всяка наволоч як віце спікер толстой який взагалі на кожному ефірі рос. тв закликає до знищення Украіни і таких там багато,виходить це державна політика рф.Ось на цих злочинців повині подані позови в міжнародні суди за розпалювання ненависті і ворожнечі, такого навіть гебельс не дозволяв ,а ще показати євродепутатам що являє собою рашиська расея ,це міжнародне зло.А в нас все як би не образити ворога.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:08 Ответить
100 баллов
показать весь комментарий
17.10.2021 23:24 Ответить
Пора в суд подавать на всякие выпады в сторону Украины , а потом в Интерпол . Чтобы были НЕВЫЕЗДНЫМИ
показать весь комментарий
17.10.2021 23:26 Ответить
Споконвічна панівна ідеологія Московіі,це параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма ,це вже ментальна відмінність росєян,на генному рівні !!!)))
показать весь комментарий
17.10.2021 23:28 Ответить
Тяжко быть в Мире РАБссиянцем,рюсским и вяликароссом.... три дурака в одной ипостаси.....
показать весь комментарий
17.10.2021 23:09 Ответить
«С президентом Украины Владимиром Зеленским, который упорно называет Россию участником конфликта в Донбассе, очень сложно говорить, отметил Дмитрий Песков.
Он добавил, что особых перспектив для разговора президентов России и Украины пока не просматривается»
показать весь комментарий
17.10.2021 23:17 Ответить
Петр Андреевич Вяземский,18 апреля 1828 года в письме Тургеневу...

Бог голодных,бог холодных,нищих вдоль и поперек,вот он вот он рюсский бог,бог грудей и жоп отвислых,бог лаптей и пухлых ног,горьких лиц и сливок кислых,вот он рюсских бог....
показать весь комментарий
17.10.2021 23:20 Ответить
А самую Фишку поймал Василий Макарыч Шукшин....вся РАБссия полкрылась ложью во спасение нации...всюду ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ во спасение..., Шариковых....
показать весь комментарий
17.10.2021 23:30 Ответить
Когда эти ЗЕдурачки наконец поймут, это ваши долбодятлы мелят , что попало, в кацапии такого нет, там каждый высер заранее согласован в Кремле. Тут не поймёшь что оскорбительней, бред кацапов, или попытки наших дегенератов отдбелитьс…
показать весь комментарий
17.10.2021 23:33 Ответить
Отбелиться
показать весь комментарий
17.10.2021 23:33 Ответить
Ну да....вялика РАБссия от Камчатки до Кенигсберга,а посрать по человечески негде.... ни в стихах Пушкина ни в опере Чайковского...,а тепм борлее в анекдоте про тамошнее быдло...,что в принципе и сделал Димон ВечноДенегНЕТович....
показать весь комментарий
17.10.2021 23:45 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 23:55 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 00:27 Ответить
у них ряды разные на кладбище но что то орут друг другу
показать весь комментарий
18.10.2021 01:42 Ответить
Браво! Молодец!
показать весь комментарий
18.10.2021 05:22 Ответить
аналіз ідіота для презедента імбецила.
показать весь комментарий
18.10.2021 06:54 Ответить
 
 