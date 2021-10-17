Это попытка заведующего "политическим кладбищем" напомнить о себе, - Никифоров про статью Медведева

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров назвал заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева заведующим политическим "кладбищем" и считает его статью с выпадами в сторону Украины попыткой напомнить о себе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Никифоров заявил в интервью телеканалу "Дом"

Он отметил: "Главный вопрос, который я сам себе задаю: не как мы можем отреагировать, а надо ли реагировать вообще? Поскольку, кто такой Медведев сейчас? В российской политике вся его роль сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между двумя его президентскими сроками. Сейчас он - заведующий политическим "кладбищем", Советом безопасности Российской Федерации, абсолютно ни на что не влияет.

Поэтому его статья, может, это как раз попытка как-то напомнить о себе, о том, что он вообще есть, этот Дмитрий Медведев. Иначе, как кроме таких выпадов, о нем уже никто не помнит, а в самой России над ним откровенно издеваются".

По словам Никифорова, если текст Медведева санкционировала власти РФ, "тогда это печальная и плачевная ситуация по уровню политической дискуссии в России".

"Если это не санкционировано высшим руководством России, тогда это просто хамство, это какой-то бред", - считает он.

Пресс-секретарь президента выразил удовлетворение тем, что публично никто из украинских лидеров не отреагировал на статью, "потому что это означало бы какую-то субъективизация Медведева".

"Его уже все забыли, это его попытка напомнить о себе, но она провалилась, потому что официально ее никто не отреагировал. И это хорошо, мне кажется, это правильно", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об отсутствии смысла в переговорах с нынешним руководством Украины. Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" договариваться не будут.