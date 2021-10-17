Несмотря на блокирование в Донецке, работа на оккупированной части Луганщины продолжается, - ОБСЕ

РУС
Несмотря на приостановку работы в оккупированном Донецке, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе пресс-службы ОБСЕ на запрос телеканала "Дом".

"В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены Миссии, СММ не имеет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату Миссии", — говорится в ответе.

ОБСЕ призывает стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии.

В организации напомнили, что СММ ОБСЕ в Украине, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, поручено устанавливать факты и информировать о них.

"Миссия не дает оценок, все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой общественности на вебсайте ОБСЕ", — резюмировали в пресс-службе.

Нахер вы там вперлись глухие и слепые
17.10.2021 23:31 Ответить
От такоє вам спасібо, бєзгранічне... Тварюки продажні.
17.10.2021 23:36 Ответить
Зарплата от ЕС капает на карточку где-то в Европе. Значит, слепые и озабоченные работают.
17.10.2021 23:39 Ответить
Ну да. В Донецке отдыхать стало некомфортно, шумят подлецы возле жилья.
17.10.2021 23:52 Ответить
Глазят и глазят. Но ничего не видят. Идите наблюдать туда, где Украину сдают рашистам: в ОПУ зеледента.
18.10.2021 00:44 Ответить
Жаль. Пока в Азербайджане эти паразиты работали, оккупанты себя очень хорошо чувствовали.
18.10.2021 06:15 Ответить
 
 