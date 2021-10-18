РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7120 посетителей онлайн
Новости
5 098 31

Житель Николаева напал на сотрудника госохраны, тяжело ранил его и был задержан, - Нацполиция

Житель Николаева напал на сотрудника госохраны, тяжело ранил его и был задержан, - Нацполиция

Правоохранители задержали ранее судимого жителя Николаева, который причинил тяжкие телесные повреждения полицейскому охраны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Событие произошло 16 октября около 22:15 в районе пересечения пр. Центрального и ул. Фрунзе. Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны (находился вне службы) получил ножевые ранения спины и живота, а также ранения из оружия, предположительно, травматического действия ", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские установили и задержали 40-летнего злоумышленника на следующий день после совершенного преступления. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство.

Его следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Житель Николаева напал на сотрудника госохраны, тяжело ранил его и был задержан, - Нацполиция 01
Житель Николаева напал на сотрудника госохраны, тяжело ранил его и был задержан, - Нацполиция 02

Автор: 

нападение (2243) Николаев (2189) Нацполиция (16712)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Мдя... сталіна і леніна не встиг набити на пламєнной груді і пагони з кандалами, купола вже ніде не влізуть. Їбануте створіння.
показать весь комментарий
18.10.2021 00:23 Ответить
+8
32-летний сотрудник управления полиции охраны (находился вне службы/ он когда в не службы , он просто гражданин, нападение на гражданина , а еще точнее конфликт между двумя группами людей, по двое в каждой , может не будете манипулировать, в сторону мусоров как всегда ?
показать весь комментарий
18.10.2021 00:12 Ответить
+7
Ты ещё напиши, что в Германии из него получился бы неплохой абажур.
показать весь комментарий
18.10.2021 00:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ух ты. со звездами
апельсин что ли?
показать весь комментарий
18.10.2021 00:08 Ответить
заводной
показать весь комментарий
18.10.2021 00:18 Ответить
механический..- бо тронь сссцуку, свалитца нахх, того и махал пером, мразь паршивая.....(((
показать весь комментарий
18.10.2021 02:26 Ответить
с антикиллера
показать весь комментарий
18.10.2021 09:04 Ответить
ну не только
апельсины - вполне себе явление. особенно после 1991 года
показать весь комментарий
18.10.2021 09:20 Ответить
Он кто? Инженеришка простой, да и всё! Ну, что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы… Дома жена, дети… Сопливые… Ну, в театрик сходит, ну, летом в санаторий съездит… в Ялту. А ты - вор! Дыжентельмен удачи! Украл, выпил - в тюрьму! Украл, выпил - в тюрьму! Романтика!
показать весь комментарий
18.10.2021 00:11 Ответить
32-летний сотрудник управления полиции охраны (находился вне службы/ он когда в не службы , он просто гражданин, нападение на гражданина , а еще точнее конфликт между двумя группами людей, по двое в каждой , может не будете манипулировать, в сторону мусоров как всегда ?
показать весь комментарий
18.10.2021 00:12 Ответить
так а куда манипулы??- может мент в гражданке пырнул..???- не гони тупаря, - умнее будешь...))
показать весь комментарий
18.10.2021 02:20 Ответить
Руки исколоты наркотой в двух местах. Наркоманов в Германии расстреливали.И где Германия и где мы.
показать весь комментарий
18.10.2021 00:21 Ответить
Проклятые наркоманы!
Отбросили нашу страну на десятки лет...
показать весь комментарий
18.10.2021 00:24 Ответить
Ты ещё напиши, что в Германии из него получился бы неплохой абажур.
показать весь комментарий
18.10.2021 00:28 Ответить
тебе надо ты и пиши
показать весь комментарий
18.10.2021 09:10 Ответить
Понял.
Лечитесь дальше.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:07 Ответить
тебе надо ты и лечись
показать весь комментарий
18.10.2021 14:08 Ответить
И не только Германия: Война с наркотиками на Филиппинах началась с приходом к власти нового https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD президента Филиппин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5 Родриго Дутерте в июле 2016 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85#cite_note-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-16 [16] . Всего за несколько недель с её начала было убито около 2 тысяч человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-17 [17] , за несколько месяцев свыше 3,5 тыс. человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85#cite_note-18 [18] . К августу 2016 года, по заявлениям властей страны, около 600 000 наркоторговцев сдались правоохранительным органам, чтобы не быть убитыми в ходе антинаркотической кампании правительстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85#cite_note-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-16 [16] .
показать весь комментарий
18.10.2021 08:18 Ответить
Мдя... сталіна і леніна не встиг набити на пламєнной груді і пагони з кандалами, купола вже ніде не влізуть. Їбануте створіння.
показать весь комментарий
18.10.2021 00:23 Ответить
Какие-то там святые типа набиты, а заповедь "Не убий" так и не понял.
показать весь комментарий
18.10.2021 00:49 Ответить
Если правильно манипулировать цитатами из Библии, можно оправдать всё, что угодно. Да и заповеди до наших времен дошли далеко не все...
показать весь комментарий
18.10.2021 01:28 Ответить
это раскрашенное распятиями чучуло только на чучело и пригодно..- но не очень, - больно каличное и непригодное к життю...- лучче бы на хавку украденных\выграбленных 300-500уе затратило...
показать весь комментарий
18.10.2021 02:24 Ответить
а его шо, на ренгене взяли, или сами направили?
показать весь комментарий
18.10.2021 06:46 Ответить
Улица называется Шоссейная. Хорошо еще, что проспект Центральным назвали а не ленина
показать весь комментарий
18.10.2021 07:46 Ответить
Цікаво, а що в цього унменша нижче пояса наколото - хомячки, котики з мишками ? Утилізувати н.х.
показать весь комментарий
18.10.2021 07:58 Ответить
я вот совсем не понимал и не понимаю..... зачем зэки и всякого рода авторитеты и другие рецидивисты колят у себя на теле церковную (утварь....) колокола, кресты и распятия, иконы и христа и святых? для чего спрашивается? если они живут как животные грабя, убивая, калечят, тоесть совсем далеки от НЕ УБЕЙ, НЕ УКРАДИ, НЕ ПРИЛЮБОДЕЙСТВУЙ! а всё наоборот!!! что не приступление и не задержание то как правило пишут(ранее судим) какие же только набожные люди..... так боятся ХРИСТА -БОГА И НАКАЗАНИЯ БОЖЬЕГО...
показать весь комментарий
18.10.2021 08:38 Ответить
Это философский вопрос. Власть тоже грабит, убивает, калечит, крадёт. Под соусом веры, царя и отечества.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:24 Ответить
да ясно... но они не ходят с ног до головы в крестах куполах и колоколах с распятием хреста . с таким тату нужно быть наверное ангелом так точно а не гопниками.... просто для зэков это такая дань моды обколоться религиозной тематикой.... так лучше бы чертей и диявола тогда кололи, было бы в тему образу жизни....((
показать весь комментарий
18.10.2021 15:36 Ответить
Каждому своё. И бывает душа ненаколотого гнилее, чем душа с телом наколотым.
Примеры - Гитлер, Путин, Чикатило. Не твоё это дело - судить по внешнему виду, всех рассудят там где нужно и кому нужно.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:53 Ответить
да мне пох....)) а здесь на чате не судят а обговаривают тему все.....а про суды там где то..... где преступление там и суд должен быть... преступление в материальном мире ..здесь же и наказание а не там когда то где то БОГ мол накажет кого то из преступников за содеяное.... нам землянам этого не узнать что там будет... всего хорошего....
показать весь комментарий
18.10.2021 16:25 Ответить
Только идиот может задавать вопросы, получать ответ и потом заявлять что ему пох. Этот момент обыгран в фильме "Криминальное чтиво", там чувака за это назвали дебилом, он сперва задал вопрос, ему ответили, затем он отвечает - "мне пох".И затем Винсент Вега говорит ему " зачем тогда спрашивать, дебил"?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:14 Ответить
теперь посидит в люкс камере..((
показать весь комментарий
18.10.2021 09:05 Ответить
И тот и другой борзые и охреневшие,каждый видать думал,что перед ним простой лох,которого можно припугнуть парой стандартных фраз.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:11 Ответить
 
 