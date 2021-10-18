Житель Николаева напал на сотрудника госохраны, тяжело ранил его и был задержан, - Нацполиция

Правоохранители задержали ранее судимого жителя Николаева, который причинил тяжкие телесные повреждения полицейскому охраны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Событие произошло 16 октября около 22:15 в районе пересечения пр. Центрального и ул. Фрунзе. Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны (находился вне службы) получил ножевые ранения спины и живота, а также ранения из оружия, предположительно, травматического действия ", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские установили и задержали 40-летнего злоумышленника на следующий день после совершенного преступления. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство.

Его следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



