Мы отправим на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона об олигархах, который будет подписан президентом, - Зеленский

Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона о деолигархизации, который будет подписан президентом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV .

"Во-первых, с руководителем Венецианской комиссии, господином Букиккио мы неплохо знакомы. Во-вторых, он был, мне кажется, достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. То есть это не совсем понятный документ, это не окончательный закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он был не подписан президентом Украины. То есть, он хотел бы (и это его прямая речь) увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины, и тогда мы с вами получим от них выводы", - сказал Зеленский.

Президент заверил, что Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии законопроект, который будет подписан президентом Украины.

"Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали второе чтение. Это был политический шаг, считаю, что мелкий и ошибочный. Тем не менее, потому я и позвонил господину Букиккио, я ему сказал: "Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан президентом Украины, чтобы его действительно рассмотрела Венецианская комиссия", - подчеркнул Зеленский.

+49
идиот!
если ты ставишь подпись то это не проект а уже принятый закон
мало того, сразу после второго голосования проект перестает быть проектом
что ты собрался отправлять?
18.10.2021 01:37 Ответить
+31
Тобто, фактично після його прийняття, коли нічого вже змінити не можливо. І нахіба те рішення тоді? Лапшу вішає, аж гай шумить.
18.10.2021 01:37 Ответить
+19
18.10.2021 02:59 Ответить
Т.е., вероятно, не тот, который проголосовала ВР? Интересненько...
18.10.2021 01:30 Ответить
Зеля:
- Я не зрозумів Вашого питання, але я Вам на нього відповім ..
18.10.2021 07:30 Ответить
Воно реально йо@нуте,та ще і вважає себе хитрови@баним!!!
18.10.2021 08:53 Ответить
идиот!
если ты ставишь подпись то это не проект а уже принятый закон
мало того, сразу после второго голосования проект перестает быть проектом
что ты собрался отправлять?
18.10.2021 01:37 Ответить
ну чего ты хочешь от владельца 80 осикаров за творчество вылепленных якутским скульптором
18.10.2021 01:40 Ответить
Зе Рабинович йде по вулиці, раптом бачить - аварія: машини розбиті, люди поранені ... Зе Рабинович підходить до одного з лежачих поранених і питає:
- Страховий агент вже приходив?
Той відповідає:
- Немає ще...
Зе Рабинович:
- Ну, тоді я з вами ляжу ...
18.10.2021 07:31 Ответить
Он не идиот, он - юрист з Кривого Рога, аха-ха. Диплом папа подарил.Шоб було.
18.10.2021 09:05 Ответить
Тобто, фактично після його прийняття, коли нічого вже змінити не можливо. І нахіба те рішення тоді? Лапшу вішає, аж гай шумить.
18.10.2021 01:37 Ответить
Мдя.. Ото, що поза всякими регламентами було голосовано - проїски вражеского разумкова. Ню-ню...
18.10.2021 01:56 Ответить
https://prm.ua/vlada-pryyniala-antyoliharkhichnyy-zakon-pospikhom-do-vysnovkiv-venetsiyskoi-komisii-chornovil-nazvav-prychynu/ Є вагома причина, чому влада прийняла "антиолігархічний" закон з таким поспіхом, до винесення висновків Венеційської комісії про нього *
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії в "законі" влада змінить несуттєві речі, врахувавши лише окремі зауваження комісії.
18.10.2021 02:02 Ответить
Посилатись на тарасика, якого прикормили риги, як на авторитетного іксперда, - моветон. Це як ківа - науковець. І без таких вчоних видно, що зашквар.
18.10.2021 02:10 Ответить
розбирався би ти ще, зебільний, хто кого прикормив. Але у вас у всіх Г+Г в черепках.
18.10.2021 02:23 Ответить
- Здрастуйте, пане Кац! У вас з балкона лижна гонка на Олімпіаді буде видно?
- Так, буде діляночку видно.
- Тоді з вас 500 рублів за квиток.
18.10.2021 07:32 Ответить
" А вже після висновків Венеційської комісії в "законі" влада змінить несуттєві речі, врахувавши лише окремі зауваження комісії."

Вот и мне так кажется, и по моему - это как раз и есть главная причина их спешки. А потом будут рассказывать - смотрите, мы внесли изменения, учли мнение венецианки, но при этом антиконституционная суть закона полностью сохранится. Как же они рыгов напоминают - все эти - "развели , как котят" и пр. Но только, как показывает жизненный опыт, потом с балконов придется прыгать, кто в Ростов не успеет
18.10.2021 02:29 Ответить
таки слушок про його сьогодншній рейтинг вови у 23 відсотка, котрий різко йде в піке пониження,це правда.... Бо таку кількість виправдальногівенного тексту вивчити для каналу соратника БЄні по Дніпровській мафіїї-це просто супер (по)ДВИГ для наркоші

https://www.youtube.com/watch?v=wm92OX5pXAI&t=3159s
ВЕЛИКІ НОВИНИ Березовець -Чекалнін двитись з 23 хвилини
18.10.2021 02:27 Ответить
И что интересно, он почти каждым словом соврал, я имею в виду - зечмо.
18.10.2021 02:32 Ответить
18.10.2021 02:59 Ответить
Зеленский: "..... Во-вторых, он (руководитель Венецианской комиссии) , мне кажется, достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение ....,,
...............................................................................
Во времена Интернета врать невозможно, тем более, Президенту.
Устав Венецианской комиссии : ,,Основная форма работы комиссии - анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права...,,
Разумков сделал верно, послав законопроект ...
Да, лавры Путина, построившего авторитарное государство, Президенту Украины не дают покоя.
Путин провел ,, деолигархизацию,, в начале 2000-х, все спецслужбы, суды, Парламент и СМИ оказались в руках Президента, оппозиции нет.
В Украине, практически, уже, авторитарное правление, осталось малость, забрать независимые СМИ и оппозиционные партии исчезнут...
18.10.2021 04:12 Ответить
Вова , ти не президент , а брехливе чудовисько і злобний виродок 😡
18.10.2021 04:27 Ответить
Навіщо так ускладнювати. "Чудовисько, виродок" ? Просто шахрай, який глазує з лохів, що його обрали
18.10.2021 07:11 Ответить
- Розочка, ніж це від тебе так чудово пахне?
- Парфумами, які ти мені вчора подарував.
- Я тобі не дарував духи!
- Дарував, дарував !!! Подивися в гаманці !!
18.10.2021 07:35 Ответить
правильно.
18.10.2021 05:20 Ответить
Що?
18.10.2021 10:23 Ответить
то самоє.
18.10.2021 20:09 Ответить
Маленький хлопчик Зе Мойша заходить в магазин, простягає банку продавщиці і серйозно так каже:
- Тітонько, три літри меду.
Та наливає в банку мёд.Мальчік забирає банку і каже:
- Спасибі. Папа завтра прийде і заплатить.
Продавщиця відбирає банку і виливає мед назад в бочонок. Повертає банку зі словами:
- Ну вже немає, фигушки, дружок.
Зе Мойша, вийшовши на вулицю, заглядає в банку і задоволений вимовляє:
- Папа прав. На пару бутербродів вистачить.
18.10.2021 07:38 Ответить
Во заливает клоун!
18.10.2021 07:52 Ответить
Какой в этом будет уже смысл?
Очередная порция анализов в глаза.
18.10.2021 08:04 Ответить
А навіщо закон, який в дії направляти на Вінеційську комісію? Тільки одна мета - показати дебілам 73%, що він прислухається до висновків спеціалістів та інших думок, а мета -витіснити з виборів одного Порошекнко. Наступний президент має внести в Раду проект закону, в якому чітко приписано, що хто був у "95 кварталі" має сидіти в тюразі 20 років.
18.10.2021 08:08 Ответить
Наркоман робить все щоб відштовхнути нас від Європи. Це завдання від *****.
18.10.2021 08:10 Ответить
Тянет время, это уже третий проэкт вроде.
18.10.2021 08:17 Ответить
Таки Янукович виглядав більш інтеллектуальніше. І не дивно, бо "проффесор", а не "юрист".
18.10.2021 08:18 Ответить
Вислюк Оманский уже не то зеленое чепушило, что было в начале срока, загнедивает - как сказал бы Арестович, если бы не был Люськой))
18.10.2021 08:22 Ответить
Якщо проект закону підписаний головою ВР і президентом, то це вже не проект, а закон, який повинен вступити в дію в установленному порядку, не чекаючи висновку Венеціанської комісії.
18.10.2021 08:32 Ответить
#*******, #забув #ЗЕ #написати #під #першим #номером - #я #олігарх, #это #другое.

#Як #складно #бреше #цей #ЗЕ #клоун 🤡🤡🤡
18.10.2021 08:40 Ответить
Сначала заключение Вен. коммисии, а потом подпись минипрезидента. Там зеленые накосячили...
18.10.2021 09:01 Ответить
Сколько ещё этот тупарь будет ссать в глаза?!
18.10.2021 09:06 Ответить
Тупарь не тупарь, а счетик в оманском банке растет
18.10.2021 09:42 Ответить
Ця пліснява вражина свідомо нищить зв"язки України з Заходом.
Демонструє вищість забаганок олігархів, ***** та свого самодурства беСпредела, над Законом.
18.10.2021 10:29 Ответить
 
 