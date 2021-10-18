Мы отправим на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона об олигархах, который будет подписан президентом, - Зеленский

Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона о деолигархизации, который будет подписан президентом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV .

"Во-первых, с руководителем Венецианской комиссии, господином Букиккио мы неплохо знакомы. Во-вторых, он был, мне кажется, достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. То есть это не совсем понятный документ, это не окончательный закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он был не подписан президентом Украины. То есть, он хотел бы (и это его прямая речь) увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины, и тогда мы с вами получим от них выводы", - сказал Зеленский.

Президент заверил, что Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии законопроект, который будет подписан президентом Украины.

"Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали второе чтение. Это был политический шаг, считаю, что мелкий и ошибочный. Тем не менее, потому я и позвонил господину Букиккио, я ему сказал: "Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан президентом Украины, чтобы его действительно рассмотрела Венецианская комиссия", - подчеркнул Зеленский.

