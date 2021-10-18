Мы отправим на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона об олигархах, который будет подписан президентом, - Зеленский
Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона о деолигархизации, который будет подписан президентом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV .
"Во-первых, с руководителем Венецианской комиссии, господином Букиккио мы неплохо знакомы. Во-вторых, он был, мне кажется, достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. То есть это не совсем понятный документ, это не окончательный закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он был не подписан президентом Украины. То есть, он хотел бы (и это его прямая речь) увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины, и тогда мы с вами получим от них выводы", - сказал Зеленский.
Президент заверил, что Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии законопроект, который будет подписан президентом Украины.
"Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали второе чтение. Это был политический шаг, считаю, что мелкий и ошибочный. Тем не менее, потому я и позвонил господину Букиккио, я ему сказал: "Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан президентом Украины, чтобы его действительно рассмотрела Венецианская комиссия", - подчеркнул Зеленский.
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії в "законі" влада змінить несуттєві речі, врахувавши лише окремі зауваження комісії.
Вот и мне так кажется, и по моему - это как раз и есть главная причина их спешки. А потом будут рассказывать - смотрите, мы внесли изменения, учли мнение венецианки, но при этом антиконституционная суть закона полностью сохранится. Как же они рыгов напоминают - все эти - "развели , как котят" и пр. Но только, как показывает жизненный опыт, потом с балконов придется прыгать, кто в Ростов не успеет
Во времена Интернета врать невозможно, тем более, Президенту.
Устав Венецианской комиссии : ,,Основная форма работы комиссии - анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права...,,
Разумков сделал верно, послав законопроект ...
Да, лавры Путина, построившего авторитарное государство, Президенту Украины не дают покоя.
Путин провел ,, деолигархизацию,, в начале 2000-х, все спецслужбы, суды, Парламент и СМИ оказались в руках Президента, оппозиции нет.
В Украине, практически, уже, авторитарное правление, осталось малость, забрать независимые СМИ и оппозиционные партии исчезнут...
Очередная порция анализов в глаза.
#Як #складно #бреше #цей #ЗЕ #клоун 🤡🤡🤡
Демонструє вищість забаганок олігархів, ***** та свого самодурства беСпредела, над Законом.