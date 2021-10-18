РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8752 посетителя онлайн
Новости Дело Медведчука
2 274 17

Задача Банковой создать все условия для объективного и беспристрастного судопроизводства, - Никифоров о деле Медведчука

Задача Банковой создать все условия для объективного и беспристрастного судопроизводства, - Никифоров о деле Медведчука

В "угольном" деле в отношении народного депутата Виктора Медведчука должны разбираться следователи и суд, а задача власти - создавать условия для объективного судопроизводства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.

"К сожалению, ничего не могу сказать, потому что это, пожалуй, будет расценено как давление на суд. Пусть разбираются суд и следователи", - отметил Никифоров по поводу подозрения в государственной измене, недавно выдвинутой Медведчуку.

Он отметил, что задачей главы государства является создание условий для того, чтобы такие дела рассматривались объективно, быстро и открыто.

"Позиция Банковой, среди прочего, - создавать все условия для объективного и беспристрастного судопроизводства, и затем в эти судебные дела никак не влезать и никак не влиять на суд", - резюмировал Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы обменять Медведчука на наших заложников в РФ нужно подтверждение его российского гражданства, - Зеленский

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Бортницкая, отправившая Медведчука под домашний арест, ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Антоненко, - адвокат Маслов

Автор: 

Медведчук Виктор (1793) уголь (1002) Сергей Никифоров (157)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
На кого тиск? У нас немає суду. Є купа ужратих покидьків, які вважають що вони безсмерні, але це не заважає їм хряцати в три рила, неначе завтра кінець світу.
показать весь комментарий
18.10.2021 02:21 Ответить
+6
Люди на трон возвели дурачка,
Клоуна злого, почти что торчка,
Ждали, глупцы, что начнется потеха, -
Только теперь им уже не до смеха.

показать весь комментарий
18.10.2021 04:20 Ответить
+6
Отнюдь не сторонник Медведчука, то это воспоминание Никифорова об "объективном и беспристрастном судопроизводстве" просто вызывает гомерический хохот.
показать весь комментарий
18.10.2021 06:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если наше правосудие вдруг станет объективным и беспристрастным, то можно и присесть самой власти, так ненавязчиво и всерьёз. Поэтому 30 лет уже реформируем, а воно всэ як ото пороблэнно, одни рассказы
показать весь комментарий
18.10.2021 02:14 Ответить
На кого тиск? У нас немає суду. Є купа ужратих покидьків, які вважають що вони безсмерні, але це не заважає їм хряцати в три рила, неначе завтра кінець світу.
показать весь комментарий
18.10.2021 02:21 Ответить
Все верно, нужно доказать, что Медведчук ,, государственнный изменник,, , вроде, он не госслужащий ..... только хайп, для рейтинга.
Парадокс, Медведчука обвиняют в измене и он дома, а защитник Украины, боевой генерал Павловский, в тюрьме , видимо, по политическим мотивам.
показать весь комментарий
18.10.2021 03:17 Ответить
Всё зависит от наличия или отсутствия доказательств.
Мне тоже кто-то нравится, а кто-то нет, но решение принимает суд.
Других вариантов нет, нравится вам это или нет.
показать весь комментарий
18.10.2021 07:36 Ответить
Судді вирішують по дзвінку, лукавий, -- кого без доказів до сізо, і тримати роками без суду і слідства, а кого за конкретні злочини проти держави -- на домашній арешт, поки вщухне розголос, а потім закрити справу.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:00 Ответить
Ваши предложения.
Может референдумом будем решать?
Или всех амнистируем?
Или всех посадим?
Или у вас будем спрашивать - кого куда?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:05 Ответить
Люди на трон возвели дурачка,
Клоуна злого, почти что торчка,
Ждали, глупцы, что начнется потеха, -
Только теперь им уже не до смеха.

показать весь комментарий
18.10.2021 04:20 Ответить
Отнюдь не сторонник Медведчука, то это воспоминание Никифорова об "объективном и беспристрастном судопроизводстве" просто вызывает гомерический хохот.
показать весь комментарий
18.10.2021 06:01 Ответить
...кручу, верчу запутать хочу
кручу, верчу обмануть хочу
кручу, верчу на второй срок хочу
показать весь комментарий
18.10.2021 06:01 Ответить
А не ліпше би запросити іноземних юристів-спостерігачів?Як що суд та слідство не справедливо звинувачує Медведчука то найліпшими адвокатами для нього стануть спостерігачі та і суду прийдеться винести справедливий вирок а не туфту.
показать весь комментарий
18.10.2021 07:08 Ответить
Задача Банковой пыль в глаза пускать!!
показать весь комментарий
18.10.2021 07:27 Ответить
Если вы будете его судить объективно и беспристрастно, вы проиграете все суды.
Прошлая власть это показала на многих примерах.
Всё рассыпалось.
показать весь комментарий
18.10.2021 07:31 Ответить
Слухаючи подібні заяви, складається враження, що і ця справа "лопне" як мильна бульбашка. Коли вже Трухіна не бачать за кермом, то що вже говорити про такого "зубра" як Медведчук.
показать весь комментарий
18.10.2021 08:27 Ответить
Ось як))) з медведчуком влада має створювати об'єктивне і не упереджене судочинство а з рештою судді можуть робити усе що дозволяють фінансові можливості решти...
показать весь комментарий
18.10.2021 08:49 Ответить
А какое вообще отношение к этому имеет Банковая? Есть органы, которые должны этим заниматься, что вы во все корыта свой нос засовываете.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:12 Ответить
Єдине, що може створити і створила ваша ОПа, це хаос і колапс усіх гілок влади, безпеки, політики та економіки.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:19 Ответить
верно.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:53 Ответить
 
 