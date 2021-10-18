Задача Банковой создать все условия для объективного и беспристрастного судопроизводства, - Никифоров о деле Медведчука
В "угольном" деле в отношении народного депутата Виктора Медведчука должны разбираться следователи и суд, а задача власти - создавать условия для объективного судопроизводства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.
"К сожалению, ничего не могу сказать, потому что это, пожалуй, будет расценено как давление на суд. Пусть разбираются суд и следователи", - отметил Никифоров по поводу подозрения в государственной измене, недавно выдвинутой Медведчуку.
Он отметил, что задачей главы государства является создание условий для того, чтобы такие дела рассматривались объективно, быстро и открыто.
"Позиция Банковой, среди прочего, - создавать все условия для объективного и беспристрастного судопроизводства, и затем в эти судебные дела никак не влезать и никак не влиять на суд", - резюмировал Никифоров.
Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.
12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
Парадокс, Медведчука обвиняют в измене и он дома, а защитник Украины, боевой генерал Павловский, в тюрьме , видимо, по политическим мотивам.
Мне тоже кто-то нравится, а кто-то нет, но решение принимает суд.
Других вариантов нет, нравится вам это или нет.
Может референдумом будем решать?
Или всех амнистируем?
Или всех посадим?
Или у вас будем спрашивать - кого куда?
Клоуна злого, почти что торчка,
Ждали, глупцы, что начнется потеха, -
Только теперь им уже не до смеха.
кручу, верчу обмануть хочу
кручу, верчу на второй срок хочу
Прошлая власть это показала на многих примерах.
Всё рассыпалось.