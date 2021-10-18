Задача Банковой создать все условия для объективного и беспристрастного судопроизводства, - Никифоров о деле Медведчука

В "угольном" деле в отношении народного депутата Виктора Медведчука должны разбираться следователи и суд, а задача власти - создавать условия для объективного судопроизводства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.

"К сожалению, ничего не могу сказать, потому что это, пожалуй, будет расценено как давление на суд. Пусть разбираются суд и следователи", - отметил Никифоров по поводу подозрения в государственной измене, недавно выдвинутой Медведчуку.

Он отметил, что задачей главы государства является создание условий для того, чтобы такие дела рассматривались объективно, быстро и открыто.

"Позиция Банковой, среди прочего, - создавать все условия для объективного и беспристрастного судопроизводства, и затем в эти судебные дела никак не влезать и никак не влиять на суд", - резюмировал Никифоров.

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

