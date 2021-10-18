Войска РФ за сутки четыре раза срывали режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 17 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в направлении Луганского наемники РФ осуществили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку от Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новозвановки позиции украинских воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь,

заставив его прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.





