РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8634 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 191 4

Войска РФ за сутки четыре раза срывали режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ за сутки четыре раза срывали режим

За прошедшие сутки, 17 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в направлении Луганского наемники РФ осуществили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку от Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новозвановки позиции украинских воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тайник с патронами и взрывчаткой выявлен на окраине Светлодарска, - ООС. ФОТО

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь,
заставив его прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.

Войска РФ за сутки четыре раза срывали режим тишины на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС 01

обстрел (29135) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За те й не мають втрат,що негайно відкривали вогонь у відповідь."Піджарили" трохи москалям п"ти, то ті,сциканувши, й заспокоїлись.
показать весь комментарий
18.10.2021 07:50 Ответить
Дожились с этой зе-комндой. Открыли ответный огонь - праздник. Нет потерь - праздник вдвойне. И за ДВА с Половиной года ни одного метра освобожденной территории Украины. Такого президента в мире еще поискать надо
показать весь комментарий
18.10.2021 07:58 Ответить
Куди там "освобождьонного"! Лише б не розводило знову, черговий раз в очі ***** зазірнувши!
показать весь комментарий
18.10.2021 08:15 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 13:39 Ответить
 
 