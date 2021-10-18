В США выяснили, что вакцина против COVID-19 в 11 раз снижает риск смерти при заражении коронавирусом

У непривитых людей в 11 раз выше риск умереть от более заразного и опасного "Дельта"-штамма коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США (CDC).

Также по статистике, в августе невакцинированные в шесть раз чаще заражались вирусом. Эти показатели справедливы для всех возрастных групп, хотя американцы старше 80 лет, имеют высокий риск умереть в случае заражения, отмечает ABC News.

При этом 90 тыс. смертей в США, которые были вызваны коронавирусом с июня по сентябрь в условиях ослабления пандемических ограничений, можно было бы предотвратить своевременной вакцинацией, сообщает USA Today со ссылкой на исследование Kaiser Family Foundation. Коронавирус стал второй по распространенности причиной смертей в этот период в США после сердечно-сосудистых болезней.

Только 66,5% американцев старше 12 лет, полностью привиты от COVID-19, свидетельствуют данные CDC.

В США эпидемия унесла 724 тыс. жизней, в мире этот показатель достиг почти 4,9 млн, свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса.

Президент США Джо Байден на днях заявил, что страна движется в "правильном направлении" в борьбе с пандемией коронавируса и высказался в защиту требований по вакцинации, которые вводятся по всей стране в государственных учреждениях и крупных корпорациях.

Ранее сообщалось, что в США проведение дополнительной прививки вакциной другого производителя, чем первых вакцинациях, является эффективным и безопасным. Недавно в США одобрили "дозы-усилители" вакцин Pfizer / BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.