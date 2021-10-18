РУС
В США выяснили, что вакцина против COVID-19 в 11 раз снижает риск смерти при заражении коронавирусом

У непривитых людей в 11 раз выше риск умереть от более заразного и опасного "Дельта"-штамма коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США (CDC).

Также по статистике, в августе невакцинированные в шесть раз чаще заражались вирусом. Эти показатели справедливы для всех возрастных групп, хотя американцы старше 80 лет, имеют высокий риск умереть в случае заражения, отмечает ABC News.

При этом 90 тыс. смертей в США, которые были вызваны коронавирусом с июня по сентябрь в условиях ослабления пандемических ограничений, можно было бы предотвратить своевременной вакцинацией, сообщает USA Today со ссылкой на исследование Kaiser Family Foundation. Коронавирус стал второй по распространенности причиной смертей в этот период в США после сердечно-сосудистых болезней.

Только 66,5% американцев старше 12 лет, полностью привиты от COVID-19, свидетельствуют данные CDC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября, - мэр Труханов

В США эпидемия унесла 724 тыс. жизней, в мире этот показатель достиг почти 4,9 млн, свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса.

Президент США Джо Байден на днях заявил, что страна движется в "правильном направлении" в борьбе с пандемией коронавируса и высказался в защиту требований по вакцинации, которые вводятся по всей стране в государственных учреждениях и крупных корпорациях.

Ранее сообщалось, что в США проведение дополнительной прививки вакциной другого производителя, чем первых вакцинациях, является эффективным и безопасным. Недавно в США одобрили "дозы-усилители" вакцин Pfizer / BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Зараз диванні вірусологи у коментарях авторитетно спростують цю новину.
18.10.2021 07:54 Ответить
Это говорит о том, что надо читать первоисточник.

Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом.
https://ukrainian.voanews.com/a/covid-shansy-pomerty-vaktsyna/6274151.html
18.10.2021 08:29 Ответить
Также по статистике, в августе вакцинированные в шесть раз чаще заражались вирусом Источник:
именно поэтому вакцинированным дают сертификат и им усё мона а не ширнутым низя!!!
18.10.2021 07:57 Ответить
От дельта-штамма, или вызванного им обострения заболеваний (в т.ч. возрастных и хронических)?
18.10.2021 07:38 Ответить
Читай. Там ответы на все твои вопросы.

https://www.cdc.gov/
18.10.2021 08:33 Ответить
18.10.2021 07:54 Ответить
после того как ты авторитетно подтвердил, вряд ли кто рискнёт опровергать
18.10.2021 08:03 Ответить
18.10.2021 07:57 Ответить
Одни идиоты перепечатали с ошибкой, другие идиоты комментируют. Вот так фейки и появляются.
Почитайте оригинал:

Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом. Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження https://ukrainian.voanews.com/a/covid-shansy-pomerty-vaktsyna/6274151.html

In August, unvaccinated people had an over-six times greater risk of testing positive for COVID-19 and over 11 times greater risk of dying from the virus, compared to the vaccinated, according to federal data pulled from 16 states and jurisdictions. https://ukrainian.voanews.com/a/covid-shansy-pomerty-vaktsyna/6274151.html

Но мы, конечно, будем ссылаться на то, что вакцина зло.
18.10.2021 10:11 Ответить
* Вторая ссылка должна быть https://abcnews.go.com/Health/live-updates/covid-delta-surge/?id=80516253
18.10.2021 11:41 Ответить
Это говорит о том что вирус продолжает мутировать и вакцины становятся все менее эффективными.
18.10.2021 08:04 Ответить
Цензор жжет.

Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом. Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження, https://abcnews.go.com/Health/live-updates/covid-delta-surge/?id=80516253 зауважує ABC News.

https://ukrainian.voanews.com/a/covid-shansy-pomerty-vaktsyna/6274151.html
18.10.2021 08:25 Ответить
Это говорит о том, что надо читать первоисточник.

Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом.
https://ukrainian.voanews.com/a/covid-shansy-pomerty-vaktsyna/6274151.html
18.10.2021 08:29 Ответить
Точно горить?
18.10.2021 08:38 Ответить
Нас в ерефію просто ***********, це вже очевидно.
18.10.2021 09:37 Ответить
Було б теж саме, достатньо подивитись на нашу армію зсередини. Подмарафетили ззовні - на тому й все. Країна трималася і тримається майже виключно на ентузіазмі.
18.10.2021 10:56 Ответить
Отож бо.
18.10.2021 11:00 Ответить
Модераторы, с этим надо что то делать.

https://ukrainian.voanews.com/a/covid-shansy-pomerty-vaktsyna/6274151.html
18.10.2021 08:27 Ответить
"В 11 разів ризик померти нижчий(!)" А, насправді - ближні і віддалені результати лікування відсутні (порахуємо весною після другої хвилі - скільки реально померло з щеплених і не щеплених, скільки і в якій формі перехворіли). Уважно вчитуйтесь в злочинну белеберду від фармацевтичних компаній і проплачених медиків!
18.10.2021 08:32 Ответить
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

https://www.cdc.gov/

Лучше читать их, чем тебя. У них хоть медицина одна из лучших в мире с хорошими зарплатами. Не то, что у антиквакеров-нищебродов, которые ставят знак равенства между фармкомпаниями и Центром з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC)
18.10.2021 08:48 Ответить
Розкажи це родичам померлого учора від КОВІДа колишнього Держсекретаря США Коліна Пауелла. ДВІЧІ ВАКЦИНОВАНОГО.
18.10.2021 19:20 Ответить
Я тебе ссылочку уже кинул. Там есть все про тех кому 80+. Так, что за родычей не переживай. Они давно в курсе. В отличие от некоторых.

Возможность заражения COVID-19 после вакцинации: прорывные инфекции

Обновлено 7 сентября 2021 г.

Люди с https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html ослабленным иммунитетом не всегда могут достичь адекватного уровня защиты после серии первоначальных двух доз первичной вакцины против мРНК COVID-19. Им следует продолжать принимать все меры предосторожности, рекомендованные для непривитых людей, до тех пор, пока их лечащий врач не посоветует иное. Кроме того, CDC рекомендует https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/immunocompromised-patients.html людям с умеренным и тяжелым https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/immunocompromised-patients.html ослабленным иммунитетом получить дополнительную дозу вакцины.

Вакцины COVID-19 эффективны для предотвращения инфекций, серьезных заболеваний и смерти. Большинство людей, заболевших COVID-19, не вакцинированы. Однако, поскольку вакцины не на 100% эффективны в предотвращении инфекции, некоторые https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html полностью вакцинированные люди все равно будут заразиться COVID-19. Инфекция полностью вакцинированного человека называется «прорывной инфекцией вакцины».

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/why-measure-effectiveness/breakthrough-cases.html
18.10.2021 19:37 Ответить
На Тайвані після вакцинації помирає більше, ніж від COVID-19
https://www.ntd.com/more-die-after-vaccination-than-from-covid-19-in-taiwan_688004.html
18.10.2021 09:04 Ответить
Так от вакцины, или после вакцинации? После вакцинации инфаркты, инсульты , и т.п. и т. д. ни кто не отменял. Как выяснишь, приходи.
18.10.2021 09:17 Ответить
18.10.2021 09:21 Ответить
І Колін Пауелл (померлий учора від КОВІДа колишній Держсекретар США) теж двічі НЕВАКЦИНОВАНИЙ?
18.10.2021 19:24 Ответить
Эффективность вакцин COVID-19 против инфекции SARS-CoV-2 с вариантом Delta (B.1.617.2): вторые промежуточные результаты живого систематического обзора и метаанализа, с 1 января по 25 августа 2021 г.

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.41.2100920
18.10.2021 09:27 Ответить
18.10.2021 09:20 Ответить
бредни ковидо-аферистов
18.10.2021 09:24 Ответить
Хм. А у нас 99% выздоравливают. Сам шляшко сказал. Слабаки они там в этой омерике
18.10.2021 09:46 Ответить
А ще CDC розповідає, як підготуватись до зомбі-апокаліпсису
https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2011/05/preparedness-101-zombie-apocalypse/
18.10.2021 12:30 Ответить
 
 