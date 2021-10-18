Члены НВФ заблокировали наблюдателей спецмиссии ОБСЕ на передовой патрульной базе в оккупированной Горловке

Наемники РФ заблокировали наблюдателей спецмиссии ОБСЕ на передовой патрульной базе (ППБ) в оккупированной Горловке. Они окружили гостиницу и запрещали им выходить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ № 20/2021 "Члены вооруженных формирований не выпускали СММ с ее передовой патрульной базы в Горловке".

"В 16:03 17 октября СММ зафиксировала, что автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) в н. п. Горловка неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) были закрыты при помощи цепи и навесного замка, а южнее ворот была припаркована машина (с голубой табличкой "ДНР"), блокирующая выезд. Наблюдатели также видели 2 членов вооруженных формирований, стоявших у машины.

Собственник (60–69 лет) гостиницы, в которой расположена ППБ, сообщил сотрудникам Миссии, что СММ не разрешат покидать помещения гостиницы, сославшись на "приказы от "мера Горловки". Он также сказал, что все выходы были заблокированы членами вооруженных формирований. Используя камеры видеонаблюдения, сотрудники Миссии увидели, что перед гостиницей установлены 3 палатки, вокруг которых собрались по крайней мере 4 человека (неустановленных пола и возраста)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 17:00 2 мужчин (30–39 лет) в гражданской одежде вошли в гостиницу и сообщили сотрудникам СММ, что им разрешается свободно передвигаться по гостинице и парковке за ней, но им нельзя покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, как сообщалось, был задержан Вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября. Данная ситуация продолжилась и после окончания отчетного периода (и все еще продолжается). По наблюдениям СММ, обстановка была спокойной.

Передовая патрульная база в Горловке является офисом СММ/ОБСЕ, на который распространяются соответствующие иммунитеты и привилегии. Ограничение доступа в офис и из него рассматривается как нарушение таких иммунитетов и привилегий, а также соответствующих обязательств теми, кому принадлежит фактический контроль.

Решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату, Миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

В ОРЛО утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

"ЛНР" отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

Перед отелем, в котором проживают члены СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, устроили "акцию протеста". 15 октября там установили 22 палатки и биотуалеты, в течение дня участники организовано сменяли друг друга. Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".