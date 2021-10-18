РУС
3 112 9

Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 октября в мире зарегистрировали 301 992 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 236 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 241 475 527 случаев инфицирования, из них 301 992 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 914 142 человек, из них 4 236 за минувшие сутки.

Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 218,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 8-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 3-ю позицию соответственно.

Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 04

Догоним и перегоним!
18.10.2021 08:03 Ответить
нехай Зе Довбні і наздоганяють і перемагають
18.10.2021 08:21 Ответить
"Что помирают? Ну наделаем заново! Так что, в жопу Степанова и в жопу куртку Степанова!" (с)
18.10.2021 08:06 Ответить
Ляшкові не дають спокою лаври Степанова? 🤔 Виявляється, не має значення прізвище міністра, коли загалом в Україні рулить зелена влада. Треба міняти не таблички на міністерських дверях, а владу загалом.
18.10.2021 08:20 Ответить
Завтра будет в абсолютных лидерах. Просто у паталогоанатомов вчера был не приёмный день
18.10.2021 08:23 Ответить
зато антивакси біснуються і з піною з рота доводять про шкоду, про чіпи і таке інше.
18.10.2021 08:33 Ответить
Опять мутняк со статистикой, у нас на паскоте пенсионер больной короной выпрыгнул с окна, а запишут что умер от короны
18.10.2021 08:37 Ответить
Захотите быть чемпионами, это перестанет быть сказкой
18.10.2021 08:54 Ответить
Где, где, а тут мы скоро будем впереди планеты всей! И что начнём делать? Правильно, СКАВЧАТЬ и ПРОСИТЬ. ПРОСИТЬ и СКАВЧАТЬ. Тьфу, ***, держава...
18.10.2021 11:00 Ответить
 
 