COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 9 524 новых случая, 177 человек умерли, свыше 3,1 тыс. госпитализированы
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 9 524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 790, медработников - 122).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"За сутки 17 октября 2021 в Украине:
зафиксированы 9 524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 790, медработников - 122);
55 897 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 680 человек, полностью иммунизированы - 22 217 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3 127 человек;
летальных случаев - 177;
выздоровел - 3 421 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 644 694 человека;
летальных случаев - 60 810;
проведено ПЦР-тестов - 13 581 768.
С начала прививочной кампании привиты 7 956 095 человек, из них получили одну дозу - 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 490 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 446 255 прививок.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
Непорядок.
Где тут антиваксеры?
ЗЫ: выходные, аднака, закончились. Ждём новых рекордов.
Наразі на веб -сайті VAERS зареєстровано 16 766 смертей від вакцини від COVID.
Джонсон додав, що понад 5400 цих смертей сталися протягом 2 днів після введення вакцини.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/senator-ron-johnson-no-point-mandate-whatsoever-covid-vaccine-16766-deaths-10-months-video/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/colin-powell-dies-84-covid-complications-fully-vaccinated/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58957273
Нульовий (новоприбьівший "американець" на Цензор.нет), Цензор виклав цю новину тут: https://censor.net/ua/n3294405
"ворпрос в том что вакцина не может быть единственным универсальным средством от ковида"
Центр контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC): вакцина проти COVID-19 в 11 разів знижує ризик смерті під час зараження коронавірусом
Невакциновані люди, які перехворіли на коронавірус, частіше переносять постковідний синдром. Він може тривати до року. Симптомами постковідного синдрому можуть бути:
утруднення дихання,
порушення сну,
задишка,
труднощі при концентрації уваги і т. д.
Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19
Минулого тижня від COVID-19 померли понад 2300 українців. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше
У Херсоні лікарні майже на 100% заповнені COVID-пацієнтами