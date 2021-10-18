COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 9 524 новых случая, 177 человек умерли, свыше 3,1 тыс. госпитализированы

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 9 524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 790, медработников - 122).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"За сутки 17 октября 2021 в Украине:

зафиксированы 9 524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 790, медработников - 122);

55 897 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 680 человек, полностью иммунизированы - 22 217 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 127 человек;

летальных случаев - 177;

выздоровел - 3 421 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 644 694 человека;

летальных случаев - 60 810;

проведено ПЦР-тестов - 13 581 768.

С начала прививочной кампании привиты 7 956 095 человек, из них получили одну дозу - 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 490 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 446 255 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.










