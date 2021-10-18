COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 9 524 новых случая, 177 человек умерли, свыше 3,1 тыс. госпитализированы

РУС
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 9 524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 790, медработников - 122).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"За сутки 17 октября 2021 в Украине:

Также за минувшие сутки:

За все время пандемии в Украине:

С начала прививочной кампании привиты 7 956 095 человек, из них получили одну дозу - 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 490 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 446 255 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4914) статистика (2312) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Народ мре від грипу, а медики лікувати людей не хочуть; якось все це дивно виглядає...
А у нас профилактика и лечение добровольные. Если среди госпитализированных 98% НЕ вакцинированы, то кто им доктор?
почему в ветке про вакцинацию море троллей-антиваксеров, а в новости про количество заболевших и умерших - только тролли, рассказывающие что у нас нет медицины.
Непорядок.
Где тут антиваксеры?
Народ мре від грипу, а медики лікувати людей не хочуть; якось все це дивно виглядає...
А у нас профилактика и лечение добровольные. Если среди госпитализированных 98% НЕ вакцинированы, то кто им доктор?
Зауважу, що не тільки від грипу, а й від звичайної, але часто смертельної пневмонії, яка була і раніше. Але зараз - тільки ковід! Ну що, Цензор - видаляй і далі коментарі, які не подобаються "політиці партії'!
почему в ветке про вакцинацию море троллей-антиваксеров, а в новости про количество заболевших и умерших - только тролли, рассказывающие что у нас нет медицины.
Непорядок.
Где тут антиваксеры?
А они ваще бывают? Можэт вас просто плющит?

Вот, что значит праздник! Никакая вакцинация не действует на вирус, как водка и шашлык! Может вместо прививок делать ПРИПИВКИ и ПРИКУСКИ?
Сенатор Рон Джонсон: "Немає жодного сенсу робити вакцинацію обов'язковою для всіх- з вакциною від COVID у нас за 10 місяців було 16 766 смертей"
Наразі на веб -сайті VAERS зареєстровано 16 766 смертей від вакцини від COVID.

Джонсон додав, що понад 5400 цих смертей сталися протягом 2 днів після введення вакцини.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/senator-ron-johnson-no-point-mandate-whatsoever-covid-vaccine-16766-deaths-10-months-video/
ТИСЯЧІ італійців протестують проти вимоги уряду щодо обов'язкової вакцинації для роботи

А где новость что в Америке умер Колин Паувелл от короновируса будучи полностью вакцинированным ?

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/colin-powell-dies-84-covid-complications-fully-vaccinated/
Колін Пауелл помер від ускладнень Covid-19 у віці 84 років
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58957273

все умирают от осложнений . и молодые и старые . ворпрос в том что вакцина не может быть единственным универсальным средством от ковида , а ее сделали таковой .
"А где новость что в Америке умер Колин Паувелл от короновируса будучи полностью вакцинированным ?"

Нульовий (новоприбьівший "американець" на Цензор.нет), Цензор виклав цю новину тут: https://censor.net/ua/n3294405

"ворпрос в том что вакцина не может быть единственным универсальным средством от ковида"

Центр контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC): вакцина проти COVID-19 в 11 разів знижує ризик смерті під час зараження коронавірусом
Невакциновані люди, які перехворіли на коронавірус, частіше переносять постковідний синдром. Він може тривати до року. Симптомами постковідного синдрому можуть бути:
утруднення дихання,
порушення сну,
задишка,
труднощі при концентрації уваги і т. д.

Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19
Минулого тижня від COVID-19 померли понад 2300 українців. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше

У Херсоні лікарні майже на 100% заповнені COVID-пацієнтами
