РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9022 посетителя онлайн
Новости
3 255 16

Есть опасность "коллапса": полиция ФРГ требует ввести контроль на границе с Польшей из-за беженцев, следующих по "белорусскому маршруту"

Есть опасность

В связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту германский федеральный профсоюз полицейских выступает за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как пишет газета Bild в понедельник, 18 октября, глава профсоюза Хайко Теггац (Heiko Teggatz) в письме к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer) предупредил об опасности "коллапса" на границе, поскольку число мигрантов, задержанных на границе, "растет почти взрывообразно" уже несколько месяцев.

По данным газеты, Теггац указал в письме министру, что количество обнаруженных нелегальных въездов через границу с Польшей в настоящее время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году. Профсоюзный лидер заявил о "существенной дополнительной нагрузке" на немецких полицейских, а также о "значительный риске для здоровья", так как уровень заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.

Теггац признал в своем послании, пишет Bild, что общая проблема нелегалов не может быть решена даже временным пограничным контролем. По его словам, суть дела в том, что белорусский "диктатор Александр Лукашенко отвечает на санкции ЕС организованной государством контрабандой". Европа не должна ввязываться в подобные "игры", предупреждает глава профсоюза полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Польские спецслужбы: Режим Лукашенко зарабатывает от 2 до 14 тысяч долларов на каждом нелегальном мигранте

В мае белорусский правитель Лукашенко в ответ на ужесточение санкций Евросоюза в отношении Беларуси, объявил, что Минск больше не намерен препятствовать мигрантам, намеревающимся переправляться из Беларуси на территорию Польши и государств Балтии. После этого тысячи мигрантов - в основном из стран Ближнего Востока и Африки - стали пытаться пересечь внешний рубеж ЕС со стороны Беларуси. Польша, Латвия и Литва стали укреплять свои границы.

Согласно сведениям германской полиции, за период с августа нынешнего года на территорию Германии через Беларусь и Польшу нелегально проникли более 4300 человек. Главным образом это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. В основном они прибывают в такие федеральные земли, как Бранденбург, Саксония и Мекленбург - Передняя Померания.

беженцы (1675) Беларусь (7978) нелегалы (454) Польша (8621)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Проблема не в беженцах на границе с Беларусью, а в озабоченности, крайней обеспокоенности Европы от действий ***** в Сирии и в Украине. Через год-два добавиться еще результаты газовой войны от полезного для ЕС газа РФ. И другие проблемы, на которые еще не обратили внимание сегодня. Например коллапс мировой логистики.
показать весь комментарий
18.10.2021 08:56 Ответить
+5
А почему поляки не подвозят эту шоблу от белорусской границы к немецкой на автобусах, "понимающие Путина" обрадовались бы, а полякам меньше головняка 😁😁😁😁
показать весь комментарий
18.10.2021 08:57 Ответить
+4
капець, коли поляки почали жорстко діяти на білорусько-польському кордоні вони перші закукарікали про права людей. А тепер поляки я так розумію винуваті в тому що до німців почали прибувати непрохані гості.
показать весь комментарий
18.10.2021 08:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проблема не в беженцах на границе с Беларусью, а в озабоченности, крайней обеспокоенности Европы от действий ***** в Сирии и в Украине. Через год-два добавиться еще результаты газовой войны от полезного для ЕС газа РФ. И другие проблемы, на которые еще не обратили внимание сегодня. Например коллапс мировой логистики.
показать весь комментарий
18.10.2021 08:56 Ответить
Северный Поток - 3

Guten morgen, Gans-ы !
показать весь комментарий
18.10.2021 15:11 Ответить
А почему поляки не подвозят эту шоблу от белорусской границы к немецкой на автобусах, "понимающие Путина" обрадовались бы, а полякам меньше головняка 😁😁😁😁
показать весь комментарий
18.10.2021 08:57 Ответить
капець, коли поляки почали жорстко діяти на білорусько-польському кордоні вони перші закукарікали про права людей. А тепер поляки я так розумію винуваті в тому що до німців почали прибувати непрохані гості.
показать весь комментарий
18.10.2021 08:58 Ответить
Мавзолейные бараны всегда действуют по шаблону...,гопники все давно проверили еще 2015 году в Сирии...
показать весь комментарий
18.10.2021 09:06 Ответить
https://youtu.be/xEIMiXAKe5w шантажисты путлера
показать весь комментарий
18.10.2021 09:09 Ответить
Не поспішайте...)))
показать весь комментарий
18.10.2021 09:19 Ответить
В субботу был в Дрездене и только одну бабу увидел в платке, что очень не типично для Германии. Может потому что саксонцы самые злые и противные из немцев и там очень сильны неонацистские настроения? В Нюрнберге, когда вылез с автобуса, то было впечатление, что попал на восточный базар, бабы в платках, носатые мужики..Знал бы Алоизыч.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:22 Ответить
бундесьі,..скажите спасибо своей комсомолке шо способствлвала наводнению европьі беженцами
показать весь комментарий
18.10.2021 09:28 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 09:35 Ответить
Пока зелёный дурачок будет жевать сопли и заниматься "творчеством", а министр ВД будет ждать разрешения Арсена Борисовича обратиться по вопросу, в Киеве придётся строить лагеря для других беженцев. А ещё скулить и побираться с протянутой рукой по заграницам по привычной схеме. Это просто какой-то позор...
показать весь комментарий
18.10.2021 09:47 Ответить
Не панікуйте жирні європейці, для повного щастя вам потрібно дати дозвіл на побудову московитами ще однієї газової труби, щоб московити заробили гроші на мотузки і мило, для кожної вашої шиї. Вони потихеньку вас будуть давати і брехати, що ви щось не так робите і будуть носом тикати в те, що ви не пустили бідних терористів в Європу, яких пілготували на московії і при участі московії в Сірії, Авгані та інших "цивілізованих країніх".
показать весь комментарий
18.10.2021 09:54 Ответить
Підлість і дволикість старої європи вже вилазить їй боком.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:55 Ответить
Дайте Меркель ружо, пуская границу охраняет.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:56 Ответить
зі словом "колапс" треба більш акуратно...
показать весь комментарий
18.10.2021 10:14 Ответить
Друг з кремлівської мафії волод"я передає привіт смс (читайте написано на спинах)у нелегалів анжелці!!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 12:49 Ответить
 
 