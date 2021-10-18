Есть опасность "коллапса": полиция ФРГ требует ввести контроль на границе с Польшей из-за беженцев, следующих по "белорусскому маршруту"

В связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту германский федеральный профсоюз полицейских выступает за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как пишет газета Bild в понедельник, 18 октября, глава профсоюза Хайко Теггац (Heiko Teggatz) в письме к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer) предупредил об опасности "коллапса" на границе, поскольку число мигрантов, задержанных на границе, "растет почти взрывообразно" уже несколько месяцев.

По данным газеты, Теггац указал в письме министру, что количество обнаруженных нелегальных въездов через границу с Польшей в настоящее время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году. Профсоюзный лидер заявил о "существенной дополнительной нагрузке" на немецких полицейских, а также о "значительный риске для здоровья", так как уровень заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.

Теггац признал в своем послании, пишет Bild, что общая проблема нелегалов не может быть решена даже временным пограничным контролем. По его словам, суть дела в том, что белорусский "диктатор Александр Лукашенко отвечает на санкции ЕС организованной государством контрабандой". Европа не должна ввязываться в подобные "игры", предупреждает глава профсоюза полиции.

В мае белорусский правитель Лукашенко в ответ на ужесточение санкций Евросоюза в отношении Беларуси, объявил, что Минск больше не намерен препятствовать мигрантам, намеревающимся переправляться из Беларуси на территорию Польши и государств Балтии. После этого тысячи мигрантов - в основном из стран Ближнего Востока и Африки - стали пытаться пересечь внешний рубеж ЕС со стороны Беларуси. Польша, Латвия и Литва стали укреплять свои границы.

Согласно сведениям германской полиции, за период с августа нынешнего года на территорию Германии через Беларусь и Польшу нелегально проникли более 4300 человек. Главным образом это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. В основном они прибывают в такие федеральные земли, как Бранденбург, Саксония и Мекленбург - Передняя Померания.