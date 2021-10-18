РУС
В следующем году мы выйдем из пандемии, но коронавирус не закончится, - ВОЗ

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что пандемия коронавирус может закончиться в мире уже в следующем году. Однако при этом болезнь продолжит существовать.

"Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но вы знаете, это, как и с гриппом. Есть вакцины от гриппа. Каждый год они слегка адаптируются под новые штаммы, и люди вакцинируются - и все нормально", - рассказал Клюге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина .

По его словам, в каждой стране система здравоохранения должна играть первоочередную роль, чтобы пандемия не повторилась.

"Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального покоя. Нужно инвестировать в здравоохранение", - призвал Клюге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 9 524 новых случая, 177 человек умерли, свыше 3,1 тыс. госпитализированы

Он пояснил, что сейчас миру необходимо, чтобы 80-85% его населения было вакцинировано от COVID-19.

"В 35 из 53 стран Европейского региона ВОЗ наблюдается плато по вакцинации, то есть количество вакцинированных людей больше не растет", - отметил глава европейского бюро ВОЗ.

Он добавил, что ВОЗ провела исследование поведенческих моделей населения, чтобы понять, кто не хочет прививаться и по какой причине.

"Мы выяснили, что люди не обязательно категорически против вакцинации. Скорее, у людей есть вопросы, на которые они хотят получить ответы. Например, раньше вакцина разрабатывалась годами, а эта вакцина была разработана очень быстро, действительно ли она безопасна? Да, вакцины прошли все процедуры проверок, и они безопасны", - резюмировал Клюге.

ВОЗ (781) карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+3
то есть ходить в наморднике и колоться шмурдяком надо будет и через 10 лет и через 20

что ж, это было ожидаемо
показать весь комментарий
18.10.2021 11:47 Ответить
+2
Сча антиваксеры взвоют, что не хотят умирать
показать весь комментарий
18.10.2021 09:27 Ответить
+2
Не отвлекайтесь!Не качайте мультики!Колитесь!До конца дней своих!
показать весь комментарий
18.10.2021 12:12 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 09:03 Ответить
Сча антиваксеры взвоют, что не хотят умирать
показать весь комментарий
18.10.2021 09:27 Ответить
Вони вийдуть з пандемії, а нас так і залишать з лохдауном і Віктором Ляшко - другим Степашкою тільки вже в квадраті?...
показать весь комментарий
18.10.2021 09:33 Ответить
Они не дают оленям вакцинироваться?
показать весь комментарий
18.10.2021 09:43 Ответить
держат за руки не пускают вакцинироваться и носить маски.
Мыло попрятали, чтобы никто не смел мыть руки!
показать весь комментарий
18.10.2021 10:12 Ответить
Навпаки! Це ви "олені" вже, я так розумію "вакцинувались". Яке щастя?! Нехай допомагає! Але! Яке вам діло, до розумних людей, що це - робити не хочуть!??
показать весь комментарий
18.10.2021 14:05 Ответить
Век антиваксера не долог! Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:11 Ответить
Нешановний, може вже зміните цю свою мантру, задовбали! Чи ви думаєте, що ніхто крім вас не спілкувався, з так званими "інфікованими ковідом"? Та вже у всіх був досвід, спостереження та аналіз всіх ціх маніпуляцій! Скільки б ви, не лили бруд, та не ображали противників цього експерименту, все більше людей "розплющують очі",та думать! А ви своїм ядом скоро захлинетесь!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:25 Ответить
А никто тебя не заставляет ни вакцинироваться, ни читать мои посты. Клеить ласты - личный выбор каждого антиваксера
показать весь комментарий
18.10.2021 14:35 Ответить
Также можно и наоборот сказать 😉
показать весь комментарий
21.10.2021 10:01 Ответить
Скажи наоборот...
показать весь комментарий
23.10.2021 11:31 Ответить
Говорю,ты ж читай
показать весь комментарий
01.11.2021 09:02 Ответить
Не кажіть "гоп"...
показать весь комментарий
18.10.2021 09:41 Ответить
то есть ходить в наморднике и колоться шмурдяком надо будет и через 10 лет и через 20

что ж, это было ожидаемо
показать весь комментарий
18.10.2021 11:47 Ответить
Не отвлекайтесь!Не качайте мультики!Колитесь!До конца дней своих!
показать весь комментарий
18.10.2021 12:12 Ответить
 
 