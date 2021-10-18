Закон об олигархах должен подписывать я. Будет подан корректный законопроект - сделаю это, - Разумков
Закон об олигархах должен подписывать Дмитрий Разумков.
Об этом заявил сам экс-спикер Верховной Рады в эфире на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Его должен подписывать я. Спикер Верховной Рады, согласно решению Конституционного Суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга. Исходя из этого - да", - сказал он.
При этом Разумков не уверен, что так и произойдет.
"Но мы же видим, как все происходит, как оно голосовалось, с нарушением регламента и так далее. Почему до сих пор не подписан - есть две преграды. Первая: подано 12 постановлений о блокировании, причем на прошлой неделе они были сорваны, потому что комитет должен был их рассмотреть на пленарной неделе и не затягивать процесс, но этого не произошло. Думаю, это будет где-то во вторник. Второе: парламент в том сумбуре и непрофессиональном подходе, который мы видели, когда голосовался этот законопроект, проголосовал одновременно три правки, которые противоречат друг другу. Там есть и СНБО, и НАПК, и комиссия при НАПК. Поэтому когда будет подан корректный законопроект, я его подпишу. Но если комитет, который уже пытался, будет исправлять то, за что голосовала Верховная Рада, то, извините, это уже другая история, причем связанная с уголовной ответственностью", - сказал он.
Если эти твари будут грызть друг друга, я только "за".
Вмикаємо турборежим !
https://lb.ua/news/2021/09/30/495181_ruslan_stefanchuk_v_tsiy_vr_ni.html Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
"Стаття 78. Повноваження Голови Верховної Ради України
1. Голова Верховної Ради України на виконання повноважень, визначених Конституцією України:
1) веде засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;
19) порушує перед відповідними органами, посадовими особами питання про відповідальність осіб за невиконання ними вимог, встановлених цим Регламентом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України;
25) звертається до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі невиконання ним вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;,і т.д...."https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text ЗАКОН УКРАЇНИ Про Регламент Верховної Ради України
Вариант «Любая кухарка может управлять государством», приписываемый В. И. Ленину, ему не принадлежит, но часто ...... Ленин имел в виду прежде всего, что даже кухарка........
Тебя уже ДВА ГОДА грабит и ипёт Зелена Влада, а ты все думаешь, что то "старые боли от Порошенко".
Лізе "Беня" в президенти
Щоб забрати банк,
З ним з "кварталу"елементи,
Вова пре, мов танк.
Що робити вони знають,
"Студія" в бою,
Порошенка разом лають
Всі "палюси" в строю.
Ще є дама у запасі
В темі вже й Гордон,
Як "втирати" гарно масі,
Знає цей "Гвідон".
Вовіка "Квартал" побіг
Москалів лякати.
А Ху@ло у трясці зліг?
Щоб Рашу не здати?
Затремтіло враже військо,
Готові втікати.
Криворізьке це хлопчисько
Жарт на них спуткати.
Шиють шапку вже високу,
Щоб було всім видно,
"Гетьмана" і ззаду й збоку
Насправді ж - огидно.
Ви зробили разом браття,
Будете всі слуги...
Заберуть останнє шмаття,
"Беніні" хапуги.
10.01.2019 р.
Анатолій Березенський