Закон об олигархах должен подписывать я. Будет подан корректный законопроект - сделаю это, - Разумков

Закон об олигархах должен подписывать Дмитрий Разумков.

Об этом заявил сам экс-спикер Верховной Рады в эфире на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Его должен подписывать я. Спикер Верховной Рады, согласно решению Конституционного Суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга. Исходя из этого - да", - сказал он.

При этом Разумков не уверен, что так и произойдет.

"Но мы же видим, как все происходит, как оно голосовалось, с нарушением регламента и так далее. Почему до сих пор не подписан - есть две преграды. Первая: подано 12 постановлений о блокировании, причем на прошлой неделе они были сорваны, потому что комитет должен был их рассмотреть на пленарной неделе и не затягивать процесс, но этого не произошло. Думаю, это будет где-то во вторник. Второе: парламент в том сумбуре и непрофессиональном подходе, который мы видели, когда голосовался этот законопроект, проголосовал одновременно три правки, которые противоречат друг другу. Там есть и СНБО, и НАПК, и комиссия при НАПК. Поэтому когда будет подан корректный законопроект, я его подпишу. Но если комитет, который уже пытался, будет исправлять то, за что голосовала Верховная Рада, то, извините, это уже другая история, причем связанная с уголовной ответственностью", - сказал он.

Читайте также: Мы отправим на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона об олигархах, который будет подписан президентом, - Зеленский

ВР (29395) Разумков Дмитрий (1522) Закон об олигархах (119)
+8
Вообще-то он депутат. При желании может подосрать слугам. Вопрос в том, будет ли он это делать или продастьсяв очередной раз.
Если эти твари будут грызть друг друга, я только "за".
18.10.2021 09:18 Ответить
+8
Зелені наркомани створюють хаос, знищуючи інституції держави.
18.10.2021 09:21 Ответить
+4
Скоро люба кухарка зможе підписувати закони, народовладдя в дії
18.10.2021 09:27 Ответить
Дімон - ти зараз ніхто, і звати тебе ніяк. Твоя гординя все просрала.
18.10.2021 09:09 Ответить
Вообще-то он депутат. При желании может подосрать слугам. Вопрос в том, будет ли он это делать или продастьсяв очередной раз.
Если эти твари будут грызть друг друга, я только "за".
18.10.2021 09:18 Ответить
нет, это вы, зеплесень, все просрали. Димон давно от вас дистанцировался, и правильно сделал
18.10.2021 12:53 Ответить
У цього теж почались фантомні болі після втрати влади )))
18.10.2021 09:18 Ответить
Та ні. На відміну від пАпіного зеленого "юриста" він не катає істерики, а знає Закон.
18.10.2021 10:14 Ответить
Та да.Повинен.За законом,за рішенням КСУ....BLA-BLA-BLA 😝
Вмикаємо турборежим !
https://lb.ua/news/2021/09/30/495181_ruslan_stefanchuk_v_tsiy_vr_ni.html Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
18.10.2021 09:18 Ответить
Тобто сидіти мали б усі!
18.10.2021 09:28 Ответить
Ні.Лише голова ВРУ.
"Стаття 78. Повноваження Голови Верховної Ради України
1. Голова Верховної Ради України на виконання повноважень, визначених Конституцією України:
1) веде засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;
19) порушує перед відповідними органами, посадовими особами питання про відповідальність осіб за невиконання ними вимог, встановлених цим Регламентом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України;
25) звертається до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі невиконання ним вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;,і т.д...."https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text ЗАКОН УКРАЇНИ Про Регламент Верховної Ради України
18.10.2021 10:39 Ответить
Зелені наркомани створюють хаос, знищуючи інституції держави.
18.10.2021 09:21 Ответить
Заблокований клоуном Конституційний суд - це диверсія проти держави, спровокована недієздатність однієї з гілок влади. Конституційна судова юрисдикція припинила свою роботу, у державі панує повний Законотворчий Хаос від шапіто - Квартал95, що більше схоже на спланований правовий тероризм у державі за завданням кремля
18.10.2021 11:33 Ответить
Гібридна війна багатогранна.
18.10.2021 11:38 Ответить
упертый или упоротый - вот в чем вопрос...
18.10.2021 09:24 Ответить
Ха..Чет напомнило
18.10.2021 09:24 Ответить
Скоро люба кухарка зможе підписувати закони, народовладдя в дії
18.10.2021 09:27 Ответить
Не знаете работ Ленина? Фраза вырвана из контекста. Речь шла о образовании.
18.10.2021 09:42 Ответить
Вариант «Любая кухарка может управлять государством», приписываемый В. И. Ленину, ему не принадлежит, но часто используется при критике социализма и советской власти. Используется также вариант «Любая кухарка должна управлять государством». Ленин имел в виду прежде всего, что даже кухарка как представитель широких масс трудящихся должна учиться управлять государством, должна быть вовлечена в государственное управление.
18.10.2021 20:46 Ответить

Вариант «Любая кухарка может управлять государством», приписываемый В. И. Ленину, ему не принадлежит, но часто ...... Ленин имел в виду прежде всего, что даже кухарка........
18.10.2021 21:06 Ответить
Між "повинен" і "насправді" в українському політикуму - різниця на недосяжну дистанцію; особливо - в прислуги уродів наркомана.
18.10.2021 09:28 Ответить
Заскиглив хлопчик - забрали цукерку )
18.10.2021 09:42 Ответить
Фантомные боли, зе-тыпил?
Тебя уже ДВА ГОДА грабит и ипёт Зелена Влада, а ты все думаешь, что то "старые боли от Порошенко".
18.10.2021 09:53 Ответить
Закон має підписувати Беня рукою якогось зеленого Свинарчука. Йому пшієдно чия це буде рука, воно мстить за приватбанк, за укрнафту і те, що його Яценюк, Гройсман і Порошенко відірвали від сіськи України.
18.10.2021 10:04 Ответить
Лізе "Беня" в президенти
Лізе "Беня" в президенти
Щоб забрати банк,
З ним з "кварталу"елементи,
Вова пре, мов танк.

Що робити вони знають,
"Студія" в бою,
Порошенка разом лають
Всі "палюси" в строю.

Ще є дама у запасі
В темі вже й Гордон,
Як "втирати" гарно масі,
Знає цей "Гвідон".

Вовіка "Квартал" побіг
Москалів лякати.
А Ху@ло у трясці зліг?
Щоб Рашу не здати?

Затремтіло враже військо,
Готові втікати.
Криворізьке це хлопчисько
Жарт на них спуткати.

Шиють шапку вже високу,
Щоб було всім видно,
"Гетьмана" і ззаду й збоку
Насправді ж - огидно.

Ви зробили разом браття,
Будете всі слуги...
Заберуть останнє шмаття,
"Беніні" хапуги.
10.01.2019 р.
Анатолій Березенський
18.10.2021 10:38 Ответить
 
 