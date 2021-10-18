Закон об олигархах должен подписывать я. Будет подан корректный законопроект - сделаю это, - Разумков

Закон об олигархах должен подписывать Дмитрий Разумков.

Об этом заявил сам экс-спикер Верховной Рады в эфире на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Его должен подписывать я. Спикер Верховной Рады, согласно решению Конституционного Суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга. Исходя из этого - да", - сказал он.

При этом Разумков не уверен, что так и произойдет.

"Но мы же видим, как все происходит, как оно голосовалось, с нарушением регламента и так далее. Почему до сих пор не подписан - есть две преграды. Первая: подано 12 постановлений о блокировании, причем на прошлой неделе они были сорваны, потому что комитет должен был их рассмотреть на пленарной неделе и не затягивать процесс, но этого не произошло. Думаю, это будет где-то во вторник. Второе: парламент в том сумбуре и непрофессиональном подходе, который мы видели, когда голосовался этот законопроект, проголосовал одновременно три правки, которые противоречат друг другу. Там есть и СНБО, и НАПК, и комиссия при НАПК. Поэтому когда будет подан корректный законопроект, я его подпишу. Но если комитет, который уже пытался, будет исправлять то, за что голосовала Верховная Рада, то, извините, это уже другая история, причем связанная с уголовной ответственностью", - сказал он.

