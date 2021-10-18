В России шестиклассник устроил стрельбу в школе, чтобы "решить вопрос с одноклассницей"

В России шестиклассник устроил стрельбу в школе из охотничьего ружья.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Telegram-канал "112".

Инцидент произошел в поселке Сарс под Пермью, где 12-летний ученик Дмитрий Губаев принес в школу отцовкую "Сайгу" и успел дважды выстрелить.

В результате никто не пострадал, а сам подросток был задержан.

Прибывшим полицейским Губаев сказал, что был зол на одноклассников и учителей и принес карабин, чтобы "решить вопрос с одноклассницей".

"Ночью ему приснился Бог и подсказал, что надо делать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в Пермском государственном университете, в результате которой пострадали 27 человек и восемь погибли. Огонь открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров, который при этом тоже пострадал - ему ампутировали ногу. На суде он полностью признал свою вину.

Кроме того, на прошлой неделе в Москве 17-летний Александр Соболев открыл огонь из автомата возле школы. Когда его задержали, оказалось, что оружие было страйкбольным.