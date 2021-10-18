РУС
В России шестиклассник устроил стрельбу в школе, чтобы "решить вопрос с одноклассницей"

В России шестиклассник устроил стрельбу в школе, чтобы

В России шестиклассник устроил стрельбу в школе из охотничьего ружья.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Telegram-канал "112".

Инцидент произошел в поселке Сарс под Пермью, где 12-летний ученик Дмитрий Губаев принес в школу отцовкую "Сайгу" и успел дважды выстрелить.

В результате никто не пострадал, а сам подросток был задержан.

Прибывшим полицейским Губаев сказал, что был зол на одноклассников и учителей и принес карабин, чтобы "решить вопрос с одноклассницей".

"Ночью ему приснился Бог и подсказал, что надо делать", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кровавая бойня в России: первое нападение Бекмансуров осуществил по пути в вуз - стрелял по проезжающему автомобилю. ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в Пермском государственном университете, в результате которой пострадали 27 человек и восемь погибли. Огонь открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров, который при этом тоже пострадал - ему ампутировали ногу. На суде он полностью признал свою вину.

Кроме того, на прошлой неделе в Москве 17-летний Александр Соболев открыл огонь из автомата возле школы. Когда его задержали, оказалось, что оружие было страйкбольным.

+15
К сожалению у "Юноармейца" плохо со стрельбой. Два выстрела в молоко
показать весь комментарий
18.10.2021 09:09 Ответить
+14
У рабсиян один бог и это тупин. РосТВ так мозг промыло, что уже по ночам им тупин снится и приказывает убивать.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:10 Ответить
+13
А бог не підказав йому йти до резиденції губернатора?
показать весь комментарий
18.10.2021 09:07 Ответить
А бог не підказав йому йти до резиденції губернатора?
показать весь комментарий
18.10.2021 09:07 Ответить
"мирний нарід"🤐🤬
показать весь комментарий
18.10.2021 09:08 Ответить
Это издержки забивания мозгов. Многие кацапы видя в школе человека с ружьём думают что он ищет Владимира Ильича, кипяточку разжиться. И воспитанные пионеры берутся показать дорогу.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:37 Ответить
К сожалению у "Юноармейца" плохо со стрельбой. Два выстрела в молоко
показать весь комментарий
18.10.2021 09:09 Ответить
Ну и постоянная маструбация на однокласниц дала о себе знать.Перманентный тремор рук мешал прицелиться.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:19 Ответить
Ничё, подрастёт, поедет в какую-нить горячую точку "родину защищать", там и поднатаскается. Правда, может вскорости вернуться в гробике, но то такое...
показать весь комментарий
18.10.2021 09:42 Ответить
У рабсиян один бог и это тупин. РосТВ так мозг промыло, что уже по ночам им тупин снится и приказывает убивать.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:10 Ответить
Катсапам скоро вообще запретят охотничье оружие (с нарезным у них и сейчас весело - после 5 лет владения гладким).

Ну, рабам оружие ни к чему.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:12 Ответить
у нас не лучше.
А в некоторых вещах и хуже.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:37 Ответить
Что не лучше? У нас оружейное законодательство (которого толком нет, правда) лояльней, чем во многих штатах США.

Ассортимент в магазинах запредельный. Катсапам такое и не снилось.

Единственное, чего нельзя - боевые короткостволы и автоматический режим в карабинах.

Все остальное - только по размеру кошелька.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:13 Ответить
вы в той стране живете?
Или вы из "этих"?
у нас даже луки для спорта полулегальны(!) в то время когда во всех(!) странах европы и даже рф они свободны к ношению(транспортировке) даже на улице.
попробуй купи нож нормальный для леса, или даже оружие для самозащиты. Что, нельзя, только ружье можно? и то только в разобранном виде в сейфе хранить? кучу справок включая военкомат пройти? а потом та же самая ипанина каждые 3 года?
Плюс отсутсвие закона о самом оружии, дающее право мвд выдавать стволы как "награду" своим людям прям кормушка для коорупции. Некоторые депутаты(их и так все знают) являются действующими владельцами "наградных" пулеметов(с автоматическим режимом, т к другого там нет) !

И ЭТО вы называете нормальным законодательством?
показать весь комментарий
18.10.2021 15:33 Ответить
а может вы сами из мвд?
показать весь комментарий
18.10.2021 15:35 Ответить
плюс попробуй примени его даже дома когда к тебе ломятся с топорами и ножами(а может и с огнестрелом). будут дело шить как Стерненко пытались.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:36 Ответить
Нет времени писать много.

1. Не из "мвд".

2. Нет ничего проще, чем собрать бумажки на оформление зеленки. В той же Испании принеси рекомендации минимум от трех стрелков Испанской стрелковой ассоциации.

У нас только 127/о, страховка, курсы на полчаса в Ибисе, рапорт участкового, что сейф видел. Все.

Никаких военкоматов (а что, проблема с военкоматом? Уклонист?)

3. В каком разобранном виде? Как можно быть настолько лузером? Откуда вы такие беретесь?

Сейф - от детей. Все. Держи рядом с собой - кто может запретить?

Нехрен путать право на самооборону с правом на оружие. Это разные вещи.

Случится - положу всех. И бандитов, и ментов, что придут арестовывать за превышение.

Все просто. Судьба.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:24 Ответить
Видно что ты не проходил форму 127/о, потому что её не выдадут без посещения военкомата.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:30 Ответить
Кстати рта же хрень и с правами водительскими.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:32 Ответить
Раз 5 уже как. В следующем году будет шестой.

Для 127/о военкомат не нужен. У меня никогда не требовали.

Местечковые требования психиатра - противозаконны.

Я знаю, зачем так иногда делают. Мол, обосновать, если "ограниченно годен".

Ну да. Ругаться с психиатром - себе дороже ))

И в чем проблема? Военного билета нет?

Отправляйся в любую частную клинику, что на сайте указывает выдачу этих справок. Цена вопроса - 400 грн. и 5 минут времени.

Это дешевле, чем делать два сертификата у психиатра с наркологом (каждая по 140, кажется), а потом ехать менять в поликлинику. Еще 200 грн. И очередь.

И пергидролевые врачихи с дурацкими вопросами ))
показать весь комментарий
18.10.2021 21:56 Ответить
это не совсем законно, если что, то что вы описываете.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:18 Ответить
Все, что не запрещено - разрешено.

Пример

https://www.medspravki.kiev.ua/novosti/10-meditsinskaya-spravka-na-oruzhie-044-575-93-51-044-331-33-30-098-03-948-03-063-181-52-25?gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugowzX8EoKWsad0cBo4XDxn6QmWtk9W_2zq-rIsy9w5rUhU9YxDCcTPhoCJBUQAvD_BwE
показать весь комментарий
19.10.2021 10:41 Ответить
Но в целом согласен. Никто не смотрит на адекватность. Любой может сойти с ума. Или спиться. Как проверить? Ну, это жизнь.

===========

Не представляю себя невооруженным. И не понимаю взрослых, адекватных, непьющих, не судимых по тяжким мужчин, не имеющих легального огнестрела. Это примерно как без мобильного телефона. Ну вот как? )))
показать весь комментарий
19.10.2021 10:45 Ответить
Это не решение. Вы имеете право его хранить а не носить, по факту. к тому же требования для него слышком жесткие и давным давно устарели и потеряли актуальность.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:04 Ответить
В США не надо собирать бумажки в таком количестве.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:31 Ответить
Заблудился, кацапчик?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:03 Ответить
Ничего, зато не рабы весьма умело арбалетами пользуются.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:39 Ответить
В жопу себе засунь тот арбалет, кацапеныш.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:14 Ответить
Ну, який там арбалет у "руSSкоговорящей челюсти"?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:00 Ответить
"Решить вопрос с одноклассницей"... Не дала ему выстрелить из его кожаного "ствола",так он охотничьий притаранил.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:13 Ответить
Всё по Фрейду. У кого длиннее "ствол", тот и самый главный самец.)
показать весь комментарий
18.10.2021 09:44 Ответить
Бог приснився після Вечірніх новин зі скобєєвою.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:13 Ответить
Для них путин бох, видимо он и приснился
показать весь комментарий
18.10.2021 09:46 Ответить
"Скрепный" сон.Надеюсь он не забыл перед тем как зарядить ружжо "Отче наш" прочитать?
показать весь комментарий
18.10.2021 09:14 Ответить
Это у них наследственное, от потомственных ихтамнетов.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:20 Ответить
Куме, а ви чули що москалі у космос полетіли?
Що усі?
Ні, тільки двое.
Та, це таке.
Не надо ЦензорНет выискивать мелкие блошки в жизни великой России.
С такой надеждой открвывал новость. И, на тебе, как тряпкой в рожу. В результате никто не пострадал, а сам подросток Источник:
Для таких новостей нужно установить барьер. Хотя бы 10 ...... личностей.
За меньшее и не отвлекать нас.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:25 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 09:33 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 09:38 Ответить
Само существованеие мавзолейного Дерьма,уже опасно для всей планеты Земля...
показать весь комментарий
18.10.2021 09:39 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 09:41 Ответить
И ещё...Сегодня на кремлёвского Фюрера в Кремле было совершено покушение, Рагозин оступился и пролил на Фюрера горячий кофе, сейчас его охрана пытает о причине покушения
показать весь комментарий
18.10.2021 09:41 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 09:45 Ответить
https://youtu.be/LY3tyG0f_q0 https://youtu.be/LY3tyG0f_q0
показать весь комментарий
18.10.2021 09:47 Ответить
Милитаризация общества -один из признаков фашизма ,благодатно легла на гниловатый малограмотный народец ,дальше будет...
показать весь комментарий
18.10.2021 09:48 Ответить
Ну что за лошара, ни в кого не попал
показать весь комментарий
18.10.2021 09:49 Ответить
Яка невдала спроба. Жодного кацапа не підстрелив
показать весь комментарий
18.10.2021 09:58 Ответить
это наверное шаман работает, практикуется. потом личная охранка как увидит Бога и захочет вместе с руководством прямо в рай, как обещано.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:09 Ответить
"Ночью ему приснился Бог и подсказал, что надо делать"© - з кацапами таке часто трапляється. Містична, блеть, нація.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:15 Ответить
Ну, це вже прогрес. Років через 30 дойдуть до губернаторів, а там і вище піде.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:07 Ответить
в 12 лет приснился бог - для шизофрении рано. надо проверить семью на религиозное мракобесие.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:40 Ответить
 
 