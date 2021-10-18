В России шестиклассник устроил стрельбу в школе, чтобы "решить вопрос с одноклассницей"
В России шестиклассник устроил стрельбу в школе из охотничьего ружья.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Telegram-канал "112".
Инцидент произошел в поселке Сарс под Пермью, где 12-летний ученик Дмитрий Губаев принес в школу отцовкую "Сайгу" и успел дважды выстрелить.
В результате никто не пострадал, а сам подросток был задержан.
Прибывшим полицейским Губаев сказал, что был зол на одноклассников и учителей и принес карабин, чтобы "решить вопрос с одноклассницей".
"Ночью ему приснился Бог и подсказал, что надо делать", - говорится в сообщении.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кровавая бойня в России: первое нападение Бекмансуров осуществил по пути в вуз - стрелял по проезжающему автомобилю. ВИДЕО
Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в Пермском государственном университете, в результате которой пострадали 27 человек и восемь погибли. Огонь открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров, который при этом тоже пострадал - ему ампутировали ногу. На суде он полностью признал свою вину.
Кроме того, на прошлой неделе в Москве 17-летний Александр Соболев открыл огонь из автомата возле школы. Когда его задержали, оказалось, что оружие было страйкбольным.
Ну, рабам оружие ни к чему.
А в некоторых вещах и хуже.
Ассортимент в магазинах запредельный. Катсапам такое и не снилось.
Единственное, чего нельзя - боевые короткостволы и автоматический режим в карабинах.
Все остальное - только по размеру кошелька.
Или вы из "этих"?
у нас даже луки для спорта полулегальны(!) в то время когда во всех(!) странах европы и даже рф они свободны к ношению(транспортировке) даже на улице.
попробуй купи нож нормальный для леса, или даже оружие для самозащиты. Что, нельзя, только ружье можно? и то только в разобранном виде в сейфе хранить? кучу справок включая военкомат пройти? а потом та же самая ипанина каждые 3 года?
Плюс отсутсвие закона о самом оружии, дающее право мвд выдавать стволы как "награду" своим людям прям кормушка для коорупции. Некоторые депутаты(их и так все знают) являются действующими владельцами "наградных" пулеметов(с автоматическим режимом, т к другого там нет) !
И ЭТО вы называете нормальным законодательством?
1. Не из "мвд".
2. Нет ничего проще, чем собрать бумажки на оформление зеленки. В той же Испании принеси рекомендации минимум от трех стрелков Испанской стрелковой ассоциации.
У нас только 127/о, страховка, курсы на полчаса в Ибисе, рапорт участкового, что сейф видел. Все.
Никаких военкоматов (а что, проблема с военкоматом? Уклонист?)
3. В каком разобранном виде? Как можно быть настолько лузером? Откуда вы такие беретесь?
Сейф - от детей. Все. Держи рядом с собой - кто может запретить?
Нехрен путать право на самооборону с правом на оружие. Это разные вещи.
Случится - положу всех. И бандитов, и ментов, что придут арестовывать за превышение.
Все просто. Судьба.
Для 127/о военкомат не нужен. У меня никогда не требовали.
Местечковые требования психиатра - противозаконны.
Я знаю, зачем так иногда делают. Мол, обосновать, если "ограниченно годен".
Ну да. Ругаться с психиатром - себе дороже ))
И в чем проблема? Военного билета нет?
Отправляйся в любую частную клинику, что на сайте указывает выдачу этих справок. Цена вопроса - 400 грн. и 5 минут времени.
Это дешевле, чем делать два сертификата у психиатра с наркологом (каждая по 140, кажется), а потом ехать менять в поликлинику. Еще 200 грн. И очередь.
И пергидролевые врачихи с дурацкими вопросами ))
Пример
https://www.medspravki.kiev.ua/novosti/10-meditsinskaya-spravka-na-oruzhie-044-575-93-51-044-331-33-30-098-03-948-03-063-181-52-25?gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugowzX8EoKWsad0cBo4XDxn6QmWtk9W_2zq-rIsy9w5rUhU9YxDCcTPhoCJBUQAvD_BwE
===========
Не представляю себя невооруженным. И не понимаю взрослых, адекватных, непьющих, не судимых по тяжким мужчин, не имеющих легального огнестрела. Это примерно как без мобильного телефона. Ну вот как? )))
Що усі?
Ні, тільки двое.
Та, це таке.
