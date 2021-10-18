Эпидзонирование Украины: пять регионов соответствуют "красному" уровню эпидопасности, 14 - "оранжевому", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 18 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 485 (превышение в 6,5 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (940) и Черновицкой области (856).

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 16,6%. Более того, в восьми областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 17 октября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 72,2 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 15 областях.

Также в Украине заняты 64,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в десяти областях.

По данным Минздрава, показатели в пяти областях Украины соответствуют "красной" зоне карантина, в 14 областях - "оранжевой", в шести - "желтой".