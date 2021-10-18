531 9
"Слуга народа" на сегодняшнем заседании фракции обсудит проект госбюджета на 2022 год, - Палийчук
Фракция "Слуга народа" обсудит на заседании в понедельник проект госбюджета на 2022 год.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.
"В понедельник, 18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуг народа". Среди вопросов повестки дня - обсуждение проекта государственного бюджета на 2022", - написала Палийчук.
Ранее сообщалось, что Рада планирует в ближайшую среду, 20 октября, рассмотреть в первом чтении проект госбюджета на 2022 год.
Роман с камнем
Роман с камнем
Власов Сергей #321358
Alexey Chernyavsky
Дмитрий Карасев #475427
Стрелок
Стрелок
