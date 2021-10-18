"Слуга народа" на сегодняшнем заседании фракции обсудит проект госбюджета на 2022 год, - Палийчук

Фракция "Слуга народа" обсудит на заседании в понедельник проект госбюджета на 2022 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"В понедельник, 18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуг народа". Среди вопросов повестки дня - обсуждение проекта государственного бюджета на 2022", - написала Палийчук.

Ранее сообщалось, что Рада планирует в ближайшую среду, 20 октября, рассмотреть в первом чтении проект госбюджета на 2022 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект бюджета-2022 не предусматривает роста денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, - Таран