"Слуга народа" на сегодняшнем заседании фракции обсудит проект госбюджета на 2022 год, - Палийчук

Фракция "Слуга народа" обсудит на заседании в понедельник проект госбюджета на 2022 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"В понедельник, 18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуг народа". Среди вопросов повестки дня - обсуждение проекта государственного бюджета на 2022", - написала Палийчук.

Ранее сообщалось, что Рада планирует в ближайшую среду, 20 октября, рассмотреть в первом чтении проект госбюджета на 2022 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект бюджета-2022 не предусматривает роста денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, - Таран

бюджет (4858) госбюджет (1193) Слуга народа (2659)
18.10.2021 09:25
18.10.2021 09:28
это очень страшно когда эти Сн что то обсуждают и делают они как их лидер бедоносцы не ждите ничего хорошего
18.10.2021 09:29
Для вас это не бюджет, а общак.
18.10.2021 09:35
А бюджет за что, он же ничего плохого вам не сделал ?!
18.10.2021 09:45
18.10.2021 09:46
18.10.2021 09:51
 
 