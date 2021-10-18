РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9680 посетителей онлайн
Новости Отставка Разумкова
3 883 18

Разумков о своей отставке: Со "слугами народа" велись жесткие дискуссии, в частности, в Офисе Президента

Разумков о своей отставке: Со

До голосования за снятие спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с депутатами от монобольшинства велись жесткие разговоры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в эфире "Украина 24".

"На следующий день после того, как состоялось голосование, ко мне подошло большое количество коллег из монобольшинства и, скажем так, просили прощения за ту "зеленую" кнопку, которую они нажали. А до этого с ними велись "дискуссии" достаточно жесткие - в разных институтах, в частности, в Офисе Президента. Это же не секрет - об этом и в кулуарах все говорят, и не только в кулуарах. Я себе никогда не позволял вызвать кого-то из депутатов в кабинет и как-то убеждать таким, мягко говоря, ненормальным, на мой взгляд, способом", - сказал экс-спикер.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Читайте: Закон об олигархах должен подписывать я. Будет подан корректный законопроект - сделаю это, - Разумков

Автор: 

ВР (29395) отставка (3173) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2659)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Дима , не надо скулить, ты знал в какую крысиную помойку лезешь.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:37 Ответить
+15
Ну і обрали владу ідіоти під час війни.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:40 Ответить
+10
Одно и тоже скулит которую неделю, все равно забудут о нем если денег у Ахметова не выпросит.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дима , не надо скулить, ты знал в какую крысиную помойку лезешь.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:37 Ответить
"ЖАБОГАДЮКІНГ " - як він є !!!
показать весь комментарий
18.10.2021 09:46 Ответить
И не говори.
Коломойский? Не, не слышал. Поверил в клоуна - президента. Не, ну а че? В сериале вон как он их ... одной левой!
показать весь комментарий
18.10.2021 10:30 Ответить
Одно и тоже скулит которую неделю, все равно забудут о нем если денег у Ахметова не выпросит.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:39 Ответить
Ну і обрали владу ідіоти під час війни.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:40 Ответить
Ти за Порошенка?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:11 Ответить
Не вгадав.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:16 Ответить
не ображайте ідіотів порівнюючи їх з тою тупоголовими пропі.даросійськими імбецилами що голосували за зелупу та його презекоМанду
показать весь комментарий
18.10.2021 11:41 Ответить
Кто-то видел хоть в одном ток-шоу, или интервью нормально дискутирующего моносбродовца? А это самые "умные" из них. О какой дискуссии Разумков вообще говорит?
показать весь комментарий
18.10.2021 09:40 Ответить
Все кто долез до корыта власти, так не хочется от него отрываться.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:40 Ответить
Таки да, от корыта власти не шибко хоцццца Димону отрывать рыльце, хотя у его выводка и свое имеется, но властное побольшее будя, аднакось 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
18.10.2021 09:52 Ответить
Вони прийшли "прибарахлиться", їх шеф привів на велику сцену.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:10 Ответить
Дали підсрачника засланому козачку - шо ж ти зробиш
показать весь комментарий
18.10.2021 09:57 Ответить
Да конечно святоша,пропихнул закон против малого бизнеса переписанный у путина наверное папа римский,а не ты.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:07 Ответить
боже, как жалко ломбардщика... был с охраной и на иждивении у государства а теперь все за свой счет....печалька у димона
показать весь комментарий
18.10.2021 10:29 Ответить
С "баранами" никто не дискутирует.Немного денег на пиво и жратву и "бараны" довольно блеют то,что нужно пастуху из ОП.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:06 Ответить
Дмирик -тобі свідомому ригу і не знати про це? - не вірю!!!

Закатай вату і бігом з Ляшко,Смешко, Яценюком і Гройсманом корчити розумні пики у Ахметова.

показать весь комментарий
18.10.2021 11:21 Ответить
Якщо дійсно такі депутати вибачалися за результат свого голосування, то їх поведінка схожа на поведінку насравшого під чужими дверима і попрохавшого у господаря бумажку, підтерти зад.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:35 Ответить
 
 