Разумков о своей отставке: Со "слугами народа" велись жесткие дискуссии, в частности, в Офисе Президента

До голосования за снятие спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с депутатами от монобольшинства велись жесткие разговоры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в эфире "Украина 24".

"На следующий день после того, как состоялось голосование, ко мне подошло большое количество коллег из монобольшинства и, скажем так, просили прощения за ту "зеленую" кнопку, которую они нажали. А до этого с ними велись "дискуссии" достаточно жесткие - в разных институтах, в частности, в Офисе Президента. Это же не секрет - об этом и в кулуарах все говорят, и не только в кулуарах. Я себе никогда не позволял вызвать кого-то из депутатов в кабинет и как-то убеждать таким, мягко говоря, ненормальным, на мой взгляд, способом", - сказал экс-спикер.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Читайте: Закон об олигархах должен подписывать я. Будет подан корректный законопроект - сделаю это, - Разумков