7 431 51

Кум Путина Медведчук - Зеленскому: Я гражданин Украины, обмен в Россию не интересует

Подозреваемый в госизмене нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что у него только украинское гражданство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политика на сайте ОПЗЖ.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я - гражданин Украины и буду им", – заявил он.

Медведчук считает, что на него оказывается "незаконное давление", а Зеленский в своем заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.

"Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением мне незаконных обвинений.

То, что Президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство.

Кроме того, считаю, что Президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Чтобы обменять Медведчука на наших заложников в РФ нужно подтверждение его российского гражданства

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

гражданство (1327) Зеленский Владимир (21690) Медведчук Виктор (1793) обмен (1490)
Топ комментарии
+7
Если бы это падло реально знало, что ему светят нары у параши,то не выделывалось бы. Ну а так конечно герой. Узник совести всратый.
18.10.2021 09:46 Ответить
18.10.2021 09:46 Ответить
+6
Жаба гадюку
18.10.2021 09:43 Ответить
18.10.2021 09:43 Ответить
+6
Сепар ты, а не украинец.
18.10.2021 09:50 Ответить
18.10.2021 09:50 Ответить
Жаба гадюку
18.10.2021 09:43 Ответить
18.10.2021 09:43 Ответить
Едала
18.10.2021 09:51 Ответить
18.10.2021 09:51 Ответить
Яка там жаба ы гадюка, вони жаби одного болота, обоє вороги України. Нарколига все робить по завданню *****, просто сциться і виконує його побажання поволі, тому що 25% можуть око на сраку натягнути, 73% хера його будуть захищати
18.10.2021 12:26 Ответить
18.10.2021 12:26 Ответить
Только конченное быдло считает что власть не "крутит кино"
18.10.2021 09:44 Ответить
18.10.2021 09:44 Ответить

Можете только расстрелять по закону военного времени и не более.
18.10.2021 09:45 Ответить
18.10.2021 09:45 Ответить
Если бы это падло реально знало, что ему светят нары у параши,то не выделывалось бы. Ну а так конечно герой. Узник совести всратый.
18.10.2021 09:46 Ответить
18.10.2021 09:46 Ответить
это договорняк
18.10.2021 09:47 Ответить
18.10.2021 09:47 Ответить
Серых, злобных волков берут такие же ужасные собаки волкодавы. А не диванные мопсы.
Против юриста Медведчука должна выступать беззубая (зубы протёрли) команда юристов. Где она? А кого мы видим министр МВД, Генпрокурор? Президент, который надеется на обмен. Типа само рассосалось.
Всё правильно Медведчук говорит - нет на него управы.
18.10.2021 09:53 Ответить
18.10.2021 09:53 Ответить
Не хвилюйся Зеля віддавав за паребрік і громадян України.
18.10.2021 09:46 Ответить
18.10.2021 09:46 Ответить
Цемах тому підтвердження!
18.10.2021 11:54 Ответить
18.10.2021 11:54 Ответить
умыл нелоха)
18.10.2021 09:47 Ответить
18.10.2021 09:47 Ответить
не України а Малоросії...
18.10.2021 09:49 Ответить
18.10.2021 09:49 Ответить
Сепар ты, а не украинец.
18.10.2021 09:50 Ответить
18.10.2021 09:50 Ответить
Он кусок говна.
18.10.2021 12:23 Ответить
18.10.2021 12:23 Ответить
По доку ментам и Кива гражданин Украины, а по факту недоработка спецслужб или нет команды сверху.
18.10.2021 09:51 Ответить
18.10.2021 09:51 Ответить
Кащей "кристально честнейший человек и украинец до глубины кости"... закройте его в погреб и пусть не вякает.
18.10.2021 09:53 Ответить
18.10.2021 09:53 Ответить
Ага, тіпа не хоче )))
18.10.2021 09:53 Ответить
18.10.2021 09:53 Ответить
Та сажайте этого фраерка на пожизненное! А то сидит на домашнем аресте ещё и куражится ****!
18.10.2021 09:55 Ответить
18.10.2021 09:55 Ответить
на пожизненное в домашнем особняке ? вы что изверг, нельзя же так ?
18.10.2021 10:00 Ответить
18.10.2021 10:00 Ответить
Пусть сидит в украинской тюрьме, патриот.
18.10.2021 09:55 Ответить
18.10.2021 09:55 Ответить
Чому проти громадян України Медведчука, Коломойського, Зеленського не порушуються справи по суті злочинів, які вони здійснили. Приводів більш ніж вдосталь.
18.10.2021 09:55 Ответить
18.10.2021 09:55 Ответить
хоть он и враг, но тут он формально прав. Необходимо соблюдать закон, даже в отношении такое субъекта как медведчук
18.10.2021 09:58 Ответить
18.10.2021 09:58 Ответить
Мертвечука не для того сюда засылали...

18.10.2021 10:13 Ответить
18.10.2021 10:13 Ответить
просто Мертвечук козломордым в Москве не нужен) Поэтому никто его обменивать не будет
18.10.2021 10:15 Ответить
18.10.2021 10:15 Ответить
Это первый облом украинской власти с Медведчуком. И в конечном итоге ничего не будет. У этого дела нет судебной перспективы.
18.10.2021 10:21 Ответить
18.10.2021 10:21 Ответить
Ну, те, що, мовляв, в нього "не было и нет другого гражданства, кроме украинского" - це він бреше...
Але головна проблема полягає в іншому: він - касапське падло. Втім, Зе-клоун - не менше падло.
18.10.2021 10:25 Ответить
18.10.2021 10:25 Ответить
1 Для того чтобы освобождать наших заложников, необходимо иметь "обменный фонд"
2 Для того чтобы иметь обменный фонд необходимо вести активную разведывательную и диверсионную деятельность. Причем не только на фронте и в ОРДЛО, но и ловить шпионов в Украине.
3 Для того чтобы выполнить п.2 необходимо быть патриотом, президентом, главнокомандующим, приоритетно заниматься Армией, разведкой и контрразведкой,иметь Службу Безопасности, а не службуб бабла и т.п.
А т.к. у нас вместо всего этого клоун, то оно придумало "гениальный" ход: Можно никуя не делать, а взять и поменять Медведчука на всех. (так сказать, "и рыбку съесть и ....")
18.10.2021 10:27 Ответить
18.10.2021 10:27 Ответить
18.10.2021 10:31 Ответить
18.10.2021 10:31 Ответить
Кажется Зеленский испугался того что натворил. Какой обмен. Что он вообще несет.
18.10.2021 10:32 Ответить
18.10.2021 10:32 Ответить
Кучмисты Леонид Данилыча, это Ылита УРКАины..., Ведмедчук сидел,Индюкович сидел....не сидел тьолько Зеля....
18.10.2021 10:35 Ответить
18.10.2021 10:35 Ответить
мертвяк развлекается в зелёном шапито
18.10.2021 10:40 Ответить
18.10.2021 10:40 Ответить
Адвокат и не стал миллиардером... долларовым...агентом КГБ Витю сделала сама система советская.....,а вот откуда миллиарды долларов посыпались на голову этого Штирлитца вопрос интересный
18.10.2021 10:41 Ответить
18.10.2021 10:41 Ответить
сидел бы в кутузке., а так ...
18.10.2021 10:42 Ответить
18.10.2021 10:42 Ответить
нас, очень даже интересует. Правда тебя бы туда отправить в виде собачьего корма, но такое уже
18.10.2021 10:47 Ответить
18.10.2021 10:47 Ответить
Слышишь кум *****, а тебя вообще кто то спрашивает - что ты хочешь а что не хочешь??? В товарняк погрузим и поедешь ты гнойный в Пермский край там тебе ***** квартиру в бараке даст как куму! Нам главное сколько за тебя путлер наших пацанов отдаст а твои желания себе в жопу забей! Украинец он, мля…
18.10.2021 10:56 Ответить
18.10.2021 10:56 Ответить
Никакой Путин никаких пацанов за Медведчука не даст, бросьте эти фантазии. Для России Медведчук отработанный материал, он там никому не нужен.
18.10.2021 12:08 Ответить
18.10.2021 12:08 Ответить
Людмила а за Оксану путлер даст что нибудь
18.10.2021 12:22 Ответить
18.10.2021 12:22 Ответить
Путин человек неженатый, может и соблазнился бы оксаниными прелестями.
18.10.2021 13:06 Ответить
18.10.2021 13:06 Ответить
Вот и я думаю что путлер только из за этой самой Оксаны согласился на кумовство. А мертвечук с его кислой рожейтут совсем не при делах…. И нефтяную скважину путлер этой самой Оксане подарил а не её муженьку. Так что если менять на наших пацанов то только вместе с Оксаной за неё больше дадут! Как я прав?
18.10.2021 13:41 Ответить
18.10.2021 13:41 Ответить
Ще би, в Дрогобицькій виправній колонії № 40 значно комфортніше ніж "Перм−36" - виправно-трудовії колонії суворого режиму для засуджених за «особливо небезпечні державні злочини» в селищі Кучино Чусовського району Пермської області, куди ця мразь разом з прокуром відправив Стуса..
18.10.2021 11:33 Ответить
18.10.2021 11:33 Ответить
Мертвечук конечно еще та сволочь. Но нашей власти он не по зубам.
Я думаю, с его арестом какая то многоходовка.
18.10.2021 11:47 Ответить
18.10.2021 11:47 Ответить
Какой ты наивный)))) При желании все можно оформить в один миг...ПРИ ЖЕЛАНИИ, которого очевидно нет и все это делается для показухи и отвлечения внимания .
Тебе знакомы такие высказывания: "Был бы человек, а статья найдётся" или "Отсутствие у вас судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."???
18.10.2021 12:05 Ответить
18.10.2021 12:05 Ответить
100% многоходовка!
Как минимум, пройдет суд, его оправдают. После этого, больше никогда не имеют права судить по этим преступлениям. Становится белым и пушистым.
19.10.2021 09:31 Ответить
19.10.2021 09:31 Ответить
Сперва пусть объяснит, как будучи сыном осужденного предателя ему удалось поступить и закончить юридический вуз в то время, когда для таких это было невозможно от слова "совсем"? Даже дальние родственники, осужденные по более мягким статьям, навсегда лишали возможности поступить в юридический вуз, служить в мвд, кгб, погранвойсках и тд.
18.10.2021 11:55 Ответить
18.10.2021 11:55 Ответить
Кум йому пояснив що, Ростов не гумовий і не для того йому виділялася допомога аби там маєток купувати. Доведеться Медведчуку або робити "руSSкую весну ІІ" або сидіти в українській тюрмі за витрачені марно московські кошти.
18.10.2021 11:55 Ответить
18.10.2021 11:55 Ответить
Так профессионально...с привычной быстротой... зеля не упустил случая облажаться ...
18.10.2021 12:04 Ответить
18.10.2021 12:04 Ответить
срочно обменять вместе с усиком и ломаченко )))
18.10.2021 12:25 Ответить
18.10.2021 12:25 Ответить
Я бы вместе с мертвечуком отдал бы зельца, ермака шифер каломыйского и всех слуг впридачу. Всеравно от хитрожопого кагала Украине толку никакого только вред!
18.10.2021 12:25 Ответить
18.10.2021 12:25 Ответить
Ну тогда "вышка", за измену Родине в процессе антитеррористической операции.
18.10.2021 12:35 Ответить
18.10.2021 12:35 Ответить
 
 