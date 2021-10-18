Кум Путина Медведчук - Зеленскому: Я гражданин Украины, обмен в Россию не интересует

Подозреваемый в госизмене нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что у него только украинское гражданство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политика на сайте ОПЗЖ.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я - гражданин Украины и буду им", – заявил он.

Медведчук считает, что на него оказывается "незаконное давление", а Зеленский в своем заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.

"Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением мне незаконных обвинений.

То, что Президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство.

Кроме того, считаю, что Президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", - отметил он.

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.