Кум Путина Медведчук - Зеленскому: Я гражданин Украины, обмен в Россию не интересует
Подозреваемый в госизмене нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что у него только украинское гражданство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политика на сайте ОПЗЖ.
"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я - гражданин Украины и буду им", – заявил он.
Медведчук считает, что на него оказывается "незаконное давление", а Зеленский в своем заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.
"Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением мне незаконных обвинений.
То, что Президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство.
Кроме того, считаю, что Президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", - отметил он.
Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.
12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
Можете только расстрелять по закону военного времени и не более.
Против юриста Медведчука должна выступать беззубая (зубы протёрли) команда юристов. Где она? А кого мы видим министр МВД, Генпрокурор? Президент, который надеется на обмен. Типа само рассосалось.
Всё правильно Медведчук говорит - нет на него управы.
Але головна проблема полягає в іншому: він - касапське падло. Втім, Зе-клоун - не менше падло.
2 Для того чтобы иметь обменный фонд необходимо вести активную разведывательную и диверсионную деятельность. Причем не только на фронте и в ОРДЛО, но и ловить шпионов в Украине.
3 Для того чтобы выполнить п.2 необходимо быть патриотом, президентом, главнокомандующим, приоритетно заниматься Армией, разведкой и контрразведкой,иметь Службу Безопасности, а не службуб бабла и т.п.
А т.к. у нас вместо всего этого клоун, то оно придумало "гениальный" ход: Можно никуя не делать, а взять и поменять Медведчука на всех. (так сказать, "и рыбку съесть и ....")
Я думаю, с его арестом какая то многоходовка.
Тебе знакомы такие высказывания: "Был бы человек, а статья найдётся" или "Отсутствие у вас судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."???
Как минимум, пройдет суд, его оправдают. После этого, больше никогда не имеют права судить по этим преступлениям. Становится белым и пушистым.