РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9680 посетителей онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
2 332 23

Врач Кипшидзе о состоянии здоровья Саакашвили: Ему трудно передвигаться. Нужно созывать консилиум

Врач Кипшидзе о состоянии здоровья Саакашвили: Ему трудно передвигаться. Нужно созывать консилиум

После 17 дней голодовки Михеилу Саакашвили трудно передвигаться, однако пока что он не нуждается в госпитализации.

Об этом заявил личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Новости – Грузия"

После посещения Саакашвили в тюрьме Кипшидзе рекомендовал уже в понедельник провести консилиум по поводу состояния здоровья бывшего главы государства.

"Его моральное состояние хорошее. Но он ощущает слабость, он бледен, ему трудно передвигаться. Однако его состояние пока не требует госпитализации. Мой совет и рекомендация - созвать консилиум раньше, чем во вторник", - сказал Кипшидзе.

 Вместе с тем, как отмечается, врачи которые должны обсудить состояние Саакашвили, планируют посетить его во вторник.

Читайте также: В ближайшие дни Саакашвили потребуется госпитализация, - Ясько

Автор: 

голодовка (830) Грузия (4515) Саакашвили Михеил (3307)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Да ладно, худенькие старушки спокойно выдерживают строгий пост 40 дней на одних просфирах и воде, а тут здоровенный лось 2 недели на мёде и соках только прожил и уже помирает.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:47 Ответить
+12
куда ему в камере передвигаться? хай сидит на шконке
показать весь комментарий
18.10.2021 09:48 Ответить
+7
У Йульки осталась коляска. Пусть не жмет и отправит Мышку. Все поймут и оценят.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рехформи в опасності.

Міхо, як не державному діячу, а простій людині, одуження.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:45 Ответить
Та он и не больной. Это такая тенденция у публичных людей. Вот попади ты на кичу - голодай не голодай, дуркуй шо заболел - кому ты нужен?
показать весь комментарий
18.10.2021 09:52 Ответить
Так он похудел, или наоборот? Шота они темнят с матрасом.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:45 Ответить
срочно в Шарите везите... а потом снова на кичу....
показать весь комментарий
18.10.2021 09:46 Ответить
Да ладно, худенькие старушки спокойно выдерживают строгий пост 40 дней на одних просфирах и воде, а тут здоровенный лось 2 недели на мёде и соках только прожил и уже помирает.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:47 Ответить
Так здоровенный лось просто не привык так питаться, вот теперь и помирает как Карлсон...
показать весь комментарий
18.10.2021 10:11 Ответить
куда ему в камере передвигаться? хай сидит на шконке
показать весь комментарий
18.10.2021 09:48 Ответить
Под шконкой.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:54 Ответить
У Йульки осталась коляска. Пусть не жмет и отправит Мышку. Все поймут и оценят.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:50 Ответить
Добейте его чтоб не мучился! Вместе с украинской шлюхой!
показать весь комментарий
18.10.2021 09:52 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 09:52 Ответить
Ломает?
Вот это просил ему передать вот это
показать весь комментарий
18.10.2021 09:54 Ответить
И Корбан с Рудьковским передают.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:59 Ответить
Ау.Лизка Ясько!Бросай своих зеленожопых друганов в Раде,прячь в рукава чурчхелу,насыпь в грелку борща и лети спасать любимого,а то у твоего Карлсона пропеллер прокручивается и ему трудно передвигаться.И еще грузинский Чарльз Хайдер стал очень бледен.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:05 Ответить
Звичайно, що йому важко пересуватись. Спробуйте сходити в магазин, перебуваючи у тюремній камері.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:09 Ответить
пиждежж))шашлыки жрет какие передвиги
показать весь комментарий
18.10.2021 10:26 Ответить
Йульку давно бачив? Як там вона, на костилях? При смерті? Чи скаче як коза?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:56 Ответить
Не разводи антисемитизм. Будь толерантен !
показать весь комментарий
18.10.2021 12:38 Ответить
Юльке иеббальник на черепушку так натянуло, шо не узнать.
Круговая подтяжка. И круговая порука.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:37 Ответить
Кажуть, що Саакашвілі раніше вживав психотропні речовини, тепер до них доступу не має, от здоров"я погіршилось
показать весь комментарий
18.10.2021 16:58 Ответить
кацапы и из прихвостни, ворюги с прихлебателями рады этой новости.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:37 Ответить
 
 