Врач Кипшидзе о состоянии здоровья Саакашвили: Ему трудно передвигаться. Нужно созывать консилиум

После 17 дней голодовки Михеилу Саакашвили трудно передвигаться, однако пока что он не нуждается в госпитализации.

Об этом заявил личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Новости – Грузия",

После посещения Саакашвили в тюрьме Кипшидзе рекомендовал уже в понедельник провести консилиум по поводу состояния здоровья бывшего главы государства.

"Его моральное состояние хорошее. Но он ощущает слабость, он бледен, ему трудно передвигаться. Однако его состояние пока не требует госпитализации. Мой совет и рекомендация - созвать консилиум раньше, чем во вторник", - сказал Кипшидзе.

Вместе с тем, как отмечается, врачи которые должны обсудить состояние Саакашвили, планируют посетить его во вторник.

