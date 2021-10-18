РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9680 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
18 422 39

Суд в Гааге по захвату украинских кораблей: возможны три варианта дальнейшего развития событий, - МИД

В Арбитражном суде в Гааге завершились предварительные слушания по делу Украины против России по задержанию РФ украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей 25 ноября 2018 в Черном море.

О деталях слушаний, которые продолжались четыре дня, и позицию сторон рассказала директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

Так, от Украины присутствовали представители Министерства иностранных дел, военно-морских сил, а также юридические советники из США, Нидерландов, Франции.

Суд в Гааге по захвату украинских кораблей: возможны три варианта дальнейшего развития событий, - МИД 01

Делегация Украины в Арбитражном суде Гааги

По словам Золотаревой, стороны выразили свои позиции и теперь в течение полугода ожидают решения суда по юрисдикции. Дело или закроют, или начнут слушать по существу. Или возможен третий вариант ㅡ объединят рассмотрение юрисдикции и по существу.

"Наша позиция очень простая. Мы подчеркиваем, что когда наши корабли уже возвращались в Одессу к месту дислокации, они были задержаны, затем началось уголовное преследование. И все это, по нашему мнению, является нарушением принципа иммунитета военных кораблей, который является очень важным и пользуется уважением всего мира", - отметила Оксана Золотарева .

Она добавила, что Россия нарушив этот иммунитет, нарушила и суверенные права Украины и права наших военнослужащих, а потому должна быть привлечена к ответственности .

Золотарева отметила, что до сих пор открытое дело против моряков в России играет Украине на руку: "Мы это трактуем как продолжение нарушения прав Украины и моряков".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Гааге по захвату украинских кораблей в Азовском море: В России напомнили, как им успешно удается шантажировать Запад

Российская сторона, по словам Золотаревой, заявила нескольких замечаниях, просила их поддержать и закрыть дело, как такое, которое не имеет юрисдикции.

"Они отмечали, что инцидент касается военной деятельности и не может слушаться арбитражным судом. Мы же подчеркиваем, что наши корабли осуществляли мирный проход и были задержаны, их судили и до сих пор не закрыли дела против них. А это значит, что россияне осуществляют правоохранительную деятельность, а не военную", - рассказала Золотарева.

Еще одно замечание РФ касалось того, что якобы корабли "Бердянск" и "Яны Капу" были задержаны в территориальном море до 12 мильной зоны, а потому на них в полном объеме не распространяется иммунитет.

Украина же отметила что, во-первых, этот вопрос касается рассмотрения дела по существу, а во-вторых, по свидетельству наших моряков они уже пересекли 12-мильную зону.

Кроме этого Россия отмечала, что якобы этот Арбитраж не может принимать решение о том, что РФ не выполнила своевременно решение международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, а Украина якобы не выполнила все досудебные процедуры спора.

Украина против этого возражала. "Мы же своевременно все выполнили и приглашали РФ присоединиться к обсуждению" , - отметила Золотарева.

По ее словам, Украина настроена положительно, но не берется делать какие-либо прогнозы. После решения относительно юрисдикции, слушания по существу могут длиться несколько лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе: вопрос юрисдикции суда решится через несколько месяцев

25 ноября 2018 возле Керченского пролива в Черном море российские военные захватили украинские катера "Бердянск", "Никополь", буксир "Яны Капу" и 24-х членов экипажа - 22 моряков и 2 представителей СБУ.

9 месяцев украинцев удерживали в российских тюрьмах, не признавая военнопленными, несмотря на обязательства Международного трибунала по морскому праву немедленно отпустить военных.

После длительных переговоров, моряков вернули в Украину в рамках большого обмена пленными. Впоследствии Россия вернула и суда. Однако уголовное дело в отношении моряков в РФ до сих пор не закрыли.

В Арбитражном трибунале ООН будут слушать дело Украины против РФ о незаконном задержании украинских военных кораблей и членов экипажа.

Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

Также читайте: Украина задавит Россию в суде в Гааге красиво и согласно международному праву, - Кулеба

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.

Автор: 

Гаага (301) Керченский пролив (428) корабль (2051) МИД (7074) Черное море (1499)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Если поддержали кацапскую замануху про 12-мильную зону вокруг Крыма, то не импотенты, а предатели.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:51 Ответить
+21
Спор о том где именно от берега произошло задержание катеров это фактически признание Крыма российским.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:55 Ответить
+11
"Скромненькая" такая делегация ... за деньги налогоплательщиков по Нидерландам погулять. Подозреваю что на фото далеко не все "делегаты".
показать весь комментарий
18.10.2021 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
імпотенти
показать весь комментарий
18.10.2021 09:49 Ответить
Если поддержали кацапскую замануху про 12-мильную зону вокруг Крыма, то не импотенты, а предатели.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:51 Ответить
не зря же возбудили уголовное дело по этому поводу против Порошенко. Такая себе многоходовочка.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:59 Ответить
В этом плане они уже перевозбудились. Дел десятки, если не сотни. А результата ноль!
показать весь комментарий
18.10.2021 10:00 Ответить
Не просто так зебобики любят китайскую компартию. Согласно Марксу количество переходит в качество.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:49 Ответить
Та вот у них не переходит. Куча г@вна только увеличивается.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:24 Ответить
так і формалізується російська приналежність Криму
показать весь комментарий
18.10.2021 10:00 Ответить
Именно.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:01 Ответить
Вариант только один: будут динамить лет сто.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:54 Ответить
Вы забываете, что у нас есть Зеленский, который чтобы не нервировать Путена и встретится с ним тупо закроет дело, после чего Путен его еще и продинамит (будет "Вагнергейт 2").
А если все делать по уму, то нихрена РФ динамить не сможет - на нее наложат штраф, в случаее невыплаты штрафа могут арестовать ее имущество (среди которого может оказаться и СП2). И она может сколь угодно не признавать юрисдикцию суда, но ее хотелки распространяются только на ее собственные территории, а в той же ЕС эту юрисдикцию признают и если будет решение ареста имущества РФ, то они его выполнят!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 12:14 Ответить
Спор о том где именно от берега произошло задержание катеров это фактически признание Крыма российским.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:55 Ответить
Там по суті розглядаються відаллення катерів від берегу, про принадлежність Криму там нічого.
Міжнародне право розсматрює затримання в нейтральних і материкових водах як основу для обвинувачень.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:40 Ответить
дописувач слушно зауважив - розгляд 12 мильної зони означає фактичне визнання юрисдикції расєї над Кримом
показать весь комментарий
18.10.2021 14:13 Ответить
С зебобиками вероятность больше 73%, что дело закроют
показать весь комментарий
18.10.2021 09:58 Ответить
Ну да, надо ж встретиться Путеным, а это дело его явно нервирует и если бы не оно то он бы уже встретился, кристально чистые глаза Заленскага, который сказал бы "Дядя Вова забери меня за долги" и закончил войну!
показать весь комментарий
18.10.2021 12:18 Ответить
кацапурня було е і буде брехливою падлою треба тільки подивитись на брехливу харю ***** і все стае ясно більше такоі тупоі самозадоволеноі харі я не бачив
показать весь комментарий
18.10.2021 10:04 Ответить
"Скромненькая" такая делегация ... за деньги налогоплательщиков по Нидерландам погулять. Подозреваю что на фото далеко не все "делегаты".
показать весь комментарий
18.10.2021 10:04 Ответить
когда в деле нанимают адвокатов, важен конечный результат и стоимость услуг.Понятно, что в деле Украины против россии участвует международная компания, при этом в судебном разбирательстве участвуют сразу несколько адвокатов со своими помошниками и это вполне нормально как и то, что привлечены и украинские юристы и лица, непосредственно готовившие документы при переходе кораблей. Кроме того, думаете рассмотрение иска Украины к «грязьпрому» в Стокгольском Арбитраже проходило в меньшем составе? стоимость услуг была тоже не дешевой, но оно этого стОило.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:29 Ответить
Понимаю. Но в том-то и вопрос. В Стокгольме против газпрома, было изначально понятно за что боремся. Там были все вводные кто кому и сколько должен. И понятно, что с такими суммами исков, даже миллионы $ на юристов были оправданы. А тут, простите, за что боремся? За пиар "95 квартала"?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:04 Ответить
Все намного серьёзнее пиара 95 шапито.Смотрите шире- в случае признания юрисдикции суда начнётся сам судебный процесс и если Россия будет признана виновной то уже на международной арене будет признан факт пиратства (выражаясь простым языком) государством со всеми последствиями, вопрос безопасности Азовского и Чёрного морей, Керченский пролив и т.д. т.е.Украина получит огромные козыри во внешней политике при условии, что передвижная 95 цирковая группа их не проср... т
показать весь комментарий
18.10.2021 12:29 Ответить
"Смотреть шире" и "строить воздушные замки" - это разные вещи. Мне кажется, что ваш пост про второе.
Очень сложно тягаться с РФ во внешней политике. Вернее, не с РФ, а с вагоном денег. "Хотите признать РФ пиратами? А газ по 3 000$ не хотите?" ...
Но я знаю точно где вагон денег не работает. Это на передовой. Когда орки начнуть ежедневно терять по десятку - два своих бойцов ... Захотят ли "шахтеры" служить? А может разбегаться начнут?
Вот ЭТО "козырь во внешней политике". Других "козырей" россия не признает.
Так может вместо дорогостоящей делегации с международными юристами, ценой в сотни тыщ.$, надо было, например современные снайперские комплексы купить на передовую ... Вместо приятных покатушек в Нидерланды ...
Если Украина проиграет в этом споре, то КТО получит "огромные козыри во внешней политике"?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:01 Ответить
«Воздушные замки» -так что и не надо было в суд подавать? Утереться и промолчать?Суд международный и без юристов, которые хорошо разбираются в международном праве своими силами не справиться, вон один юрЫст-международник ермак, как Вы думаете -можно ли с таким адвокатом идти в суд? Что касается вооружения армии, то «найвелычниший гавномер» старательно делает все, чтобы в этом направлении работа продвигалась медленно или вообще не велась и срыв оборонного заказа тому подтверждение.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:12 Ответить
Вам шашечки или ехать?
Если речь о "выиграть", то я очень сильно сомневаюсь. Если PR и создание видимости работы, то в суд подавать надо всегда. Но мой вопрос остался: Если Украина проиграет в этом споре, то КТО получит "огромные козыри во внешней политике"?
В стране беззакония, какие могут быть юристы или адвокаты? Это все договорняки-решалово. именно поэтому всегда нанимаются иностранные специалисты. Но тут есть нюанс. У них оплата почасовая. Поэтому даже если они все изначально понимают что выиграть шансов нет, кружить тебя будут до упора. А т.к. они изначально заинтересованы в максимально длительном "кружении", то будут убаюкивать: "шансы есть", "не все так однозначно", "бывали прецеденты" и т.п.
Когда все конкретно и понятно с цифрами (как например Нафтогаз против газпрома), то там другие расчеты: % от суммы иска. Причем как при проиграше, так и при выиграше. Просто % разный. Сильно разный.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:49 Ответить
За признания нарушения РФ международного права. Когда будет признано нарушение, следующий иск будет, на компенсацию ущерба (ремонт катеров, все выплаты, судовые издержки, все это умноженное на какое то число, чтобы анус болел...). Можно конечно было и совместить, но возможно дела по искам как раз и не входят в юрисдикцию суда в Гааге... А может в иске и имеется сумма?!! А то самого иска мы не видели, а рассуждаем тут!!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 13:02 Ответить
Так вот это и бесит! Напишите нормально план действий и ожидаемый результат. Но они этого не делают, т.к. могут обосраться и не готовы нести за это ответственность. Зато фоточку не забыли сделать.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:26 Ответить
Ни один адвокат не озвучит публично свой план действий в судебном процессе т.к. это только на руку другой стороне
показать весь комментарий
18.10.2021 15:15 Ответить
Никого не интересуют детали и ссылки на законы. Но план должен быть озвучен, т.к. это создание видимости работы за счет налогоплательщиков уже достало.
Вы можете погуглить как Нафтогаз судился с газпромом в Стокгольме. Там все было понятно озвучено ДО начала процесса. И при этом никого не интересовало на основании каких международных законов, как шел процесс, кто и как возражал, какие предоставляли документы и доказательства своей позиции.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:01 Ответить
Дело или закроют, или начнут слушать по существу. Или возможен третий вариант - Так обещали же россию задавить.... Уже не факт? уже три варианта?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:13 Ответить
Тоже об этом подумала, что "народу" много, а КПД- НОЛЬ!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 10:13 Ответить
Оксана Золоторьова: "Мы подчеркиваем, что когда наши корабли уже возвращались в Одессу к месту дислокации, они были задержаны, затем началось уголовное преследование. И все это, по нашему мнению, является нарушением принципа иммунитета военных кораблей, который является очень важным и пользуется уважением всего мира" (с) - але чому вона не каже про те, що перед цим кораблі не були пропущені в Азовське море через Керченську протоку? Адже це також є порушенням конвенцій, навіть у військовий час!
показать весь комментарий
18.10.2021 10:20 Ответить
Украина задавит Россию в суде в Гааге красиво и согласно международному праву, - Кулеба Источник:

По словам Золотаревой, стороны выразили свои позиции и теперь в течение полугода ожидают решения суда по юрисдикции. Дело или закроют, или начнут слушать по существу. Или возможен третий вариант ㅡ объединят рассмотрение юрисдикции и по существу. Источник:

показать весь комментарий
18.10.2021 10:24 Ответить
Це схоже на безхребетну позицію.
- Відстоювати інтереси України не плануємо, щоб не сердити мокшан. Хай вирішує суд.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:47 Ответить
Клюнули на замануху кацапів і фактично цією справою визнають Крим російським. Звичайно Арбітраж має закрити провадження і передати справу для подальшого розслідування в ДБР, яка "правдиво" побачила вину Попрошенко, що направив наші військові кораблі на "смерть" у "чужі води".
А ще наш Найвелічайший правитель ********** обміняв наших моряків на наших же громадян, чим частково підтвердив, що ми там щось порушили. Які вироці 73%-то такі і їх лідери і президенти.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:55 Ответить
Ніхто ні на яку "замануху" не клював! Йде системна здача інтересів держави по всім можливим напрямкам, фактично державна зрада!
показать весь комментарий
18.10.2021 11:32 Ответить
Зря какой то.
Вот кто вас, дураков, за язык тянет то?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:55 Ответить
Міжнародний арбітраж - міжнародні закони.
Там розглядається сам факт затримання українських кораблів, а не про анексію Крима.
Що Крим Український в Гаазі знають і так. Кацапи вважають себе дуже хитрими і
розумними, маю надію нащі дипломати розуміють це.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:44 Ответить
Дипломати розуміють? А що вони розуміють, коли в Україні ДБР розслідує справу з ознаками злочину українських моряків і їх головнокомандувача? Вони мають враховувати те, що тут є кримінальна справа? Звичайно і це дуже шкодить прийняттю рішеня на користь України Міжнародним судом. У президента це знають? Звичайно і все роблять, щоб допомогти кацапам. Бізнес Зеленського на росії закрили, його компанії і рахунки в арешті? Ні, вони спокійно працюють. Робіть висновки.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:27 Ответить
Часи Зе клоунів це окрема розповідь. До Гааги відношення не має.
Суд для Зе клоуна буде у свій час.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:29 Ответить
У даному випадку стоїть питання про вільне судоходство у Азовському морі і Керченській протоці. З цього приводу повинно бути рішення суду. Зелебеня тоді промахав виконання рішення суду. Треба тепер не випустити москалів від судового рішення.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:33 Ответить
 
 