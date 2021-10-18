Суд в Гааге по захвату украинских кораблей: возможны три варианта дальнейшего развития событий, - МИД

В Арбитражном суде в Гааге завершились предварительные слушания по делу Украины против России по задержанию РФ украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей 25 ноября 2018 в Черном море.

О деталях слушаний, которые продолжались четыре дня, и позицию сторон рассказала директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

Так, от Украины присутствовали представители Министерства иностранных дел, военно-морских сил, а также юридические советники из США, Нидерландов, Франции.

Делегация Украины в Арбитражном суде Гааги

По словам Золотаревой, стороны выразили свои позиции и теперь в течение полугода ожидают решения суда по юрисдикции. Дело или закроют, или начнут слушать по существу. Или возможен третий вариант ㅡ объединят рассмотрение юрисдикции и по существу.

"Наша позиция очень простая. Мы подчеркиваем, что когда наши корабли уже возвращались в Одессу к месту дислокации, они были задержаны, затем началось уголовное преследование. И все это, по нашему мнению, является нарушением принципа иммунитета военных кораблей, который является очень важным и пользуется уважением всего мира", - отметила Оксана Золотарева .

Она добавила, что Россия нарушив этот иммунитет, нарушила и суверенные права Украины и права наших военнослужащих, а потому должна быть привлечена к ответственности .

Золотарева отметила, что до сих пор открытое дело против моряков в России играет Украине на руку: "Мы это трактуем как продолжение нарушения прав Украины и моряков".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Гааге по захвату украинских кораблей в Азовском море: В России напомнили, как им успешно удается шантажировать Запад

Российская сторона, по словам Золотаревой, заявила нескольких замечаниях, просила их поддержать и закрыть дело, как такое, которое не имеет юрисдикции.

"Они отмечали, что инцидент касается военной деятельности и не может слушаться арбитражным судом. Мы же подчеркиваем, что наши корабли осуществляли мирный проход и были задержаны, их судили и до сих пор не закрыли дела против них. А это значит, что россияне осуществляют правоохранительную деятельность, а не военную", - рассказала Золотарева.

Еще одно замечание РФ касалось того, что якобы корабли "Бердянск" и "Яны Капу" были задержаны в территориальном море до 12 мильной зоны, а потому на них в полном объеме не распространяется иммунитет.

Украина же отметила что, во-первых, этот вопрос касается рассмотрения дела по существу, а во-вторых, по свидетельству наших моряков они уже пересекли 12-мильную зону.

Кроме этого Россия отмечала, что якобы этот Арбитраж не может принимать решение о том, что РФ не выполнила своевременно решение международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, а Украина якобы не выполнила все досудебные процедуры спора.

Украина против этого возражала. "Мы же своевременно все выполнили и приглашали РФ присоединиться к обсуждению" , - отметила Золотарева.

По ее словам, Украина настроена положительно, но не берется делать какие-либо прогнозы. После решения относительно юрисдикции, слушания по существу могут длиться несколько лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе: вопрос юрисдикции суда решится через несколько месяцев

25 ноября 2018 возле Керченского пролива в Черном море российские военные захватили украинские катера "Бердянск", "Никополь", буксир "Яны Капу" и 24-х членов экипажа - 22 моряков и 2 представителей СБУ.

9 месяцев украинцев удерживали в российских тюрьмах, не признавая военнопленными, несмотря на обязательства Международного трибунала по морскому праву немедленно отпустить военных.

После длительных переговоров, моряков вернули в Украину в рамках большого обмена пленными. Впоследствии Россия вернула и суда. Однако уголовное дело в отношении моряков в РФ до сих пор не закрыли.

В Арбитражном трибунале ООН будут слушать дело Украины против РФ о незаконном задержании украинских военных кораблей и членов экипажа.

Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

Также читайте: Украина задавит Россию в суде в Гааге красиво и согласно международному праву, - Кулеба

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.