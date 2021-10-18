Суд в Гааге по захвату украинских кораблей: возможны три варианта дальнейшего развития событий, - МИД
В Арбитражном суде в Гааге завершились предварительные слушания по делу Украины против России по задержанию РФ украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей 25 ноября 2018 в Черном море.
О деталях слушаний, которые продолжались четыре дня, и позицию сторон рассказала директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.
Так, от Украины присутствовали представители Министерства иностранных дел, военно-морских сил, а также юридические советники из США, Нидерландов, Франции.
Делегация Украины в Арбитражном суде Гааги
По словам Золотаревой, стороны выразили свои позиции и теперь в течение полугода ожидают решения суда по юрисдикции. Дело или закроют, или начнут слушать по существу. Или возможен третий вариант ㅡ объединят рассмотрение юрисдикции и по существу.
"Наша позиция очень простая. Мы подчеркиваем, что когда наши корабли уже возвращались в Одессу к месту дислокации, они были задержаны, затем началось уголовное преследование. И все это, по нашему мнению, является нарушением принципа иммунитета военных кораблей, который является очень важным и пользуется уважением всего мира", - отметила Оксана Золотарева .
Она добавила, что Россия нарушив этот иммунитет, нарушила и суверенные права Украины и права наших военнослужащих, а потому должна быть привлечена к ответственности .
Золотарева отметила, что до сих пор открытое дело против моряков в России играет Украине на руку: "Мы это трактуем как продолжение нарушения прав Украины и моряков".
Российская сторона, по словам Золотаревой, заявила нескольких замечаниях, просила их поддержать и закрыть дело, как такое, которое не имеет юрисдикции.
"Они отмечали, что инцидент касается военной деятельности и не может слушаться арбитражным судом. Мы же подчеркиваем, что наши корабли осуществляли мирный проход и были задержаны, их судили и до сих пор не закрыли дела против них. А это значит, что россияне осуществляют правоохранительную деятельность, а не военную", - рассказала Золотарева.
Еще одно замечание РФ касалось того, что якобы корабли "Бердянск" и "Яны Капу" были задержаны в территориальном море до 12 мильной зоны, а потому на них в полном объеме не распространяется иммунитет.
Украина же отметила что, во-первых, этот вопрос касается рассмотрения дела по существу, а во-вторых, по свидетельству наших моряков они уже пересекли 12-мильную зону.
Кроме этого Россия отмечала, что якобы этот Арбитраж не может принимать решение о том, что РФ не выполнила своевременно решение международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, а Украина якобы не выполнила все досудебные процедуры спора.
Украина против этого возражала. "Мы же своевременно все выполнили и приглашали РФ присоединиться к обсуждению" , - отметила Золотарева.
По ее словам, Украина настроена положительно, но не берется делать какие-либо прогнозы. После решения относительно юрисдикции, слушания по существу могут длиться несколько лет.
25 ноября 2018 возле Керченского пролива в Черном море российские военные захватили украинские катера "Бердянск", "Никополь", буксир "Яны Капу" и 24-х членов экипажа - 22 моряков и 2 представителей СБУ.
9 месяцев украинцев удерживали в российских тюрьмах, не признавая военнопленными, несмотря на обязательства Международного трибунала по морскому праву немедленно отпустить военных.
После длительных переговоров, моряков вернули в Украину в рамках большого обмена пленными. Впоследствии Россия вернула и суда. Однако уголовное дело в отношении моряков в РФ до сих пор не закрыли.
В Арбитражном трибунале ООН будут слушать дело Украины против РФ о незаконном задержании украинских военных кораблей и членов экипажа.
Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).
Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.
7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.
18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.
Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.
А если все делать по уму, то нихрена РФ динамить не сможет - на нее наложат штраф, в случаее невыплаты штрафа могут арестовать ее имущество (среди которого может оказаться и СП2). И она может сколь угодно не признавать юрисдикцию суда, но ее хотелки распространяются только на ее собственные территории, а в той же ЕС эту юрисдикцию признают и если будет решение ареста имущества РФ, то они его выполнят!!!
Міжнародне право розсматрює затримання в нейтральних і материкових водах як основу для обвинувачень.
Очень сложно тягаться с РФ во внешней политике. Вернее, не с РФ, а с вагоном денег. "Хотите признать РФ пиратами? А газ по 3 000$ не хотите?" ...
Но я знаю точно где вагон денег не работает. Это на передовой. Когда орки начнуть ежедневно терять по десятку - два своих бойцов ... Захотят ли "шахтеры" служить? А может разбегаться начнут?
Вот ЭТО "козырь во внешней политике". Других "козырей" россия не признает.
Так может вместо дорогостоящей делегации с международными юристами, ценой в сотни тыщ.$, надо было, например современные снайперские комплексы купить на передовую ... Вместо приятных покатушек в Нидерланды ...
Если Украина проиграет в этом споре, то КТО получит "огромные козыри во внешней политике"?
Если речь о "выиграть", то я очень сильно сомневаюсь. Если PR и создание видимости работы, то в суд подавать надо всегда. Но мой вопрос остался: Если Украина проиграет в этом споре, то КТО получит "огромные козыри во внешней политике"?
В стране беззакония, какие могут быть юристы или адвокаты? Это все договорняки-решалово. именно поэтому всегда нанимаются иностранные специалисты. Но тут есть нюанс. У них оплата почасовая. Поэтому даже если они все изначально понимают что выиграть шансов нет, кружить тебя будут до упора. А т.к. они изначально заинтересованы в максимально длительном "кружении", то будут убаюкивать: "шансы есть", "не все так однозначно", "бывали прецеденты" и т.п.
Когда все конкретно и понятно с цифрами (как например Нафтогаз против газпрома), то там другие расчеты: % от суммы иска. Причем как при проиграше, так и при выиграше. Просто % разный. Сильно разный.
Вы можете погуглить как Нафтогаз судился с газпромом в Стокгольме. Там все было понятно озвучено ДО начала процесса. И при этом никого не интересовало на основании каких международных законов, как шел процесс, кто и как возражал, какие предоставляли документы и доказательства своей позиции.
- Відстоювати інтереси України не плануємо, щоб не сердити мокшан. Хай вирішує суд.
А ще наш Найвелічайший правитель ********** обміняв наших моряків на наших же громадян, чим частково підтвердив, що ми там щось порушили. Які вироці 73%-то такі і їх лідери і президенти.
Вот кто вас, дураков, за язык тянет то?
Там розглядається сам факт затримання українських кораблів, а не про анексію Крима.
Що Крим Український в Гаазі знають і так. Кацапи вважають себе дуже хитрими і
розумними, маю надію нащі дипломати розуміють це.
Суд для Зе клоуна буде у свій час.