В ближайшее время "красная" зона карантина может быть и в других областях, - главный санврач Кузин

В Министерстве здравоохранения не исключают возможности расширения "красной" зоны карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный санврач Игорь Кузин заявил в ходе брифинга.

По его словам, сейчас уровень заболеваемости превышен в большинстве областей Украины.

"Ситуация, которая возникла в 5 областях - Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской ии Запорожской. ... в этих регионах была введена "красна" зона. Это случилось из-за легкомысленного отношения к вакцинации. Эта ситуация не оставила другого выбора. ... Не исключено, что в ближайшее время "красный" уровень может быть в других областях", - отметил Кузин.

Главный санврач отметил, что сейчас у каждого гражданина Украины есть выбор - сделать прививку или дальше жить в режиме усиленного карантина.

карантин (16729) Минздрав (4914) Кузин Игорь (285) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+7
Кузин пошел ты вместе с Ляшко в одно место. Задолбали уже.
18.10.2021 09:52 Ответить
+4
Ну тупо же
18.10.2021 10:23 Ответить
+3
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
18.10.2021 09:52 Ответить
Ну тупо же
18.10.2021 10:23 Ответить
Простая истина всё равно истина. Не тупите, и не тупимы будете!
18.10.2021 11:07 Ответить
Пена у рта - плохой признак! Даже у ярых поборников истины...
18.10.2021 13:44 Ответить
Да - умирать от КОВИДа дело не приятное и не быстрое. И пена бывает. Антиваксерам приготовиться.
18.10.2021 13:49 Ответить
Від сьогодні у нас червона зона.
18.10.2021 09:54 Ответить
Ичо, чото поменялося?
18.10.2021 10:24 Ответить
Не знаю. Ще нікуди не ходив.
18.10.2021 10:29 Ответить
эпик прикрыли по билетам на вход говорят, рынки хз - сегодня понедельник,продуктовые как обычно, маршрутки забиты все без масок как то так.
18.10.2021 11:20 Ответить
Играют в игры. Зон понавыдумывали, как в первом классе.
18.10.2021 09:55 Ответить
Интересные у вас первые классы. Это где - на зоне?..
18.10.2021 09:59 Ответить
У тебя какая зона? Шо молчишь?
18.10.2021 10:01 Ответить
А у меня свобода!
18.10.2021 10:01 Ответить
С какой области? Или продолжаем дурака лепить.
18.10.2021 10:03 Ответить
Свобода маску носити.
18.10.2021 10:07 Ответить
А не из области
18.10.2021 11:09 Ответить
По Харькову и Области катится ковидный каток.Скорые -,как угорелые мотаются .Не пропустишь скорую,водитель скорой умышленно въедет в раздолбая,чтобы тот влетел на громадные бабки и лишение прав.Новости от близких и знакомых устрашающие.Больше всего заражаются молодые,которым грозит деменция и бесплодие.О стариках вообще разговоров нет,те прямо в ящик играют.Несколько волн пережил, а теперь эта зараза вплотную берется и за меня.Но я ей из под маски показываю дулю с маслом.
18.10.2021 10:13 Ответить
Маска- у нас на работе многие чуть ли ни костюмы химзащиты надевали, и тоже заболели. Так что маска это не панацея.
показать весь комментарий
Головний санлікар зазначив, що зараз у кожного громадянина України є вибір - зробити щеплення або далі жити в режимі посиленого карантину. Джерело:

..і.
18.10.2021 10:48 Ответить
Черновицкая, Харьковская, Луганская, Черниговская, Сумская.
18.10.2021 12:34 Ответить
На фоне массового отказа граждан от принятия граждан в медицинском эксперименте - власть решила искусственно нагнетать истерию и принудить людей в медицинскому эксперименту путем ограничения их прав ! Под девизом - нет согласия на участие в мед.эксперименте - нет и прав ни на что !
18.10.2021 18:44 Ответить
 
 