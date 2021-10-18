Не зафиксировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, - эксперт Минздрава Дубров
С начала кампании по вакцинации в Украине не зафиксировано ни одного летального случая в результате прививки от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров.
"Если говорить о потенциальны рисках (в результате вакцинации. - Ред.). Мы видили на прошлой неделе по несколько сотен летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни. Если говорить о вакцинации, то ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, не было зарегистрировано", - отметил эксперт.
По его словам, всего было зарегистрировано 113 осложнений с начала кампании по вакцинации от COVID-19.
"Риск получить серьезное осложнение меньше, чем путешествовать самолетом или попасть под машину, переходя улицу", - добавил Дубров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 1 316 834 человек.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 18 октября. Уточняется, что было выявлено 1 199 новых случаев заражения. Из 83 122 тестов положительный ответ дали 1,45%. Активными носителями, на настоящее время, являются 17 803 пациента.
На сегодняшний день, 372 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 162 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 7 999 человек.
Число вакцинированных первой дозой израильтян достигло 6 204 916. Вторую получили 5 700 999, а третью - 3 845 992. Численность населения Израиля составляет 10 млн человек.
https://bar-chk.livejournal.com/8835284.html
Так шта лучше помолчали бе.
Надо брать пример с Лукашенко у него и короновируса нет.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57712477 Смерть вінничанина, який помер за чотири години після щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech, відбулася внаслідок серцево-судинної недостатності.
Розслідування триває, але розтин показав попередню причину смерті.
"Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", - йдеться в повідомленні.
Я не розумію нащо антивакцери приводят 1-5 випадків на 1 млн вакцинованих нібито смерті від вакцини, але ігнорують 23 тис. померлих на кожні 1млн захворілих від коронавірусу в Україні.
- була складена детальна карта епігеному людини,
- створена синтетична ДНК,
- створені ефективні вакцини проти малярії і *****,
- вчені зафіксували передбачені Ейнштейном гравітаційні хвилі,
- винайдені безпечні методи редагування геному людини, які є ідеальними методами боротьби зі спадковими захворюваннями і онкологічною патологією,
- створені штучні нейтрони придатні для трансплантації - підійдуть для лікування серцевої недостатності, хвороби Альцгеймера та інших захворювань, пов'язаних з дегенерацією нервового волокна,
- вчені винайшли контактні лінзи які повністю лікують зір, особлива лінза дозволяє трансплантувати стовбурові клітини на око і повністю відновлювати зір природним шляхом.
Таке враження що ви або вчора народились, або живете в якомусь 1860 році, або не розумієте що відбувається навколо.
Ось рік тому:
А ось сьогодні:
https://hromadske.ua/posts/u-moz-prokomentuvali-smert-19-richnogo-hlopcya-pislya-vakcinaciyi-poperednya-prichina-sercevo-legeneva-nedostatnist У МОЗ прокоментували смерть 19-річного хлопця після вакцинації. Попередня причина - серцево-легенева недостатність
І є ще декілька таких випадків. Так що цей експерт відверто бреше.