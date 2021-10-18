Не зафиксировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, - эксперт Минздрава Дубров

С начала кампании по вакцинации в Украине не зафиксировано ни одного летального случая в результате прививки от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров.

"Если говорить о потенциальны рисках (в результате вакцинации. - Ред.). Мы видили на прошлой неделе по несколько сотен летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни. Если говорить о вакцинации, то ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, не было зарегистрировано", - отметил эксперт.

По его словам, всего было зарегистрировано 113 осложнений с начала кампании по вакцинации от COVID-19.

"Риск получить серьезное осложнение меньше, чем путешествовать самолетом или попасть под машину, переходя улицу", - добавил Дубров.

