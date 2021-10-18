РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9680 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 417 44

Не зафиксировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, - эксперт Минздрава Дубров

Не зафиксировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, - эксперт Минздрава Дубров

С начала кампании по вакцинации в Украине не зафиксировано ни одного летального случая в результате прививки от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров.

"Если говорить о потенциальны рисках (в результате вакцинации. - Ред.). Мы видили на прошлой неделе по несколько сотен летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни. Если говорить о вакцинации, то ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, не было зарегистрировано", - отметил эксперт.

По его словам, всего было зарегистрировано 113 осложнений с начала кампании по вакцинации от COVID-19.

"Риск получить серьезное осложнение меньше, чем путешествовать самолетом или попасть под машину, переходя улицу", - добавил Дубров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время "красная" зона карантина может быть и в других областях, - главный санврач Кузин

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4914) COVID-19 (18610)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
"Если говорить о вакцинации, то ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, не было зарегистрировано - отметил эксперт."
Надо брать пример с Лукашенко у него и короновируса нет.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:25 Ответить
+7
А польза от вакцинации зарегистрирована?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:11 Ответить
+7
Нащо ж так відверто брехати...

https://www.bbc.com/ukrainian/news-57712477 Смерть вінничанина, який помер за чотири години після щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech, відбулася внаслідок серцево-судинної недостатності.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А польза от вакцинации зарегистрирована?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:11 Ответить
Так, вакцина захищає від коронавіруса штама Дельта на 67% після двох доз вакцинації, але цей показник падає з падінням рівня антитіл і через пів року уже складає 47%. Вакцина людей до 40 років майже на 100% захищає від смерті і важких наслідків захворювання. Що стосується старших людей то їх вакцина від смерті і тяжких наклідків захищає менше.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:18 Ответить
COVID в Израиле: число тяжелобольных и подключенных к ИВЛ идет на спад

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 1 316 834 человек.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 18 октября. Уточняется, что было выявлено 1 199 новых случаев заражения. Из 83 122 тестов положительный ответ дали 1,45%. Активными носителями, на настоящее время, являются 17 803 пациента.

На сегодняшний день, 372 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 162 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 7 999 человек.

Число вакцинированных первой дозой израильтян достигло 6 204 916. Вторую получили 5 700 999, а третью - 3 845 992. Численность населения Израиля составляет 10 млн человек.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:46 Ответить
отмечу, что еще месяц назад число заболевших ежедневно достигало 8-9 тыс человек в день. Число госпитализаций было ниже чем в прошлом году, благодаря вакцинации.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:47 Ответить
Израиль, испытания вакцины на евреях...
https://bar-chk.livejournal.com/8835284.html
показать весь комментарий
18.10.2021 12:02 Ответить
Скока вас на расєє подохло? Українці беззаперечно визнають користь для нашої справи Спутнка В.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:22 Ответить
Опять тупо. По статистике у коцабе относительная смертность ниже. Вакцинированных якобе ворованной у астрозенеки жижей - больше.

Так шта лучше помолчали бе.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:27 Ответить
Вкрасти не означає володіти.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:35 Ответить
Это детали. Бюджет на жижку сей факт разворовывать не мешает. А это и есть главная цель.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:46 Ответить
В труні карманів не має.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:51 Ответить
Где ты нашел адекватную статистику на мордоре?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:19 Ответить
Циферки наведи, будь ласка, маніпулятор ти наш кацапський....
показать весь комментарий
18.10.2021 14:17 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 11:37 Ответить
да, у степанова новая курточка, и ляшка тоже (скорее всего), у зе - велике крадивныцтво, монастырским - доп финансирование и т.д.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:59 Ответить
Еще один творческий дегенерат....
показать весь комментарий
18.10.2021 10:12 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 10:15 Ответить
Наша пісня гарна й нова . . .
показать весь комментарий
18.10.2021 10:19 Ответить
Ля буду!
показать весь комментарий
18.10.2021 10:19 Ответить
да ты уже, не стесняйся.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:40 Ответить
Хммм. А студент из Бучи ?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:19 Ответить
Не доказано!
показать весь комментарий
18.10.2021 10:22 Ответить
Студент із Бучи відповідно до Конституції ввірив своє життя Богу. Він взагалі до цього не вакціновався, які питання до людей.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:24 Ответить
"Если говорить о вакцинации, то ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, не было зарегистрировано - отметил эксперт."
Надо брать пример с Лукашенко у него и короновируса нет.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:25 Ответить
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:27 Ответить
Нащо ж так відверто брехати...

https://www.bbc.com/ukrainian/news-57712477 Смерть вінничанина, який помер за чотири години після щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech, відбулася внаслідок серцево-судинної недостатності.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:29 Ответить
Ви напевно до кінця не читали. Цитую інформацію з вашої ссилки:

Розслідування триває, але розтин показав попередню причину смерті.

"Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", - йдеться в повідомленні.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:48 Ответить
Ну так от СПИДа тоже никто не умирает - умирают от совершенно других болезней, вызванных иммунодефицитом
показать весь комментарий
18.10.2021 13:33 Ответить
вакцина гостру серцево-судинну недостатність на тлі ішемічної хвороби серця не викликає. Ви не те порівнюєте. Крім того, навіть якщо погодитись з тим що він помер від вакцини, то думаю, що якби він захворів на коронарірус, то також помер би від серцево-судинної недостатність на тлі ішемічної хвороби серця, але уже викликаної коронавірусом.
Я не розумію нащо антивакцери приводят 1-5 випадків на 1 млн вакцинованих нібито смерті від вакцини, але ігнорують 23 тис. померлих на кожні 1млн захворілих від коронавірусу в Україні.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:51 Ответить
А откуда вам известно, що експериментальна вакцина викликає, а що не викликає?
показать весь комментарий
18.10.2021 13:55 Ответить
По перше вакцина не експериментальна, вона пройшла всі стадії випробування під контролем ВОЗ, По друге знову ж таки вона була перевірена на десятках тисяч людей різного віку, раси, кольору шкіри, з різним рівнем здоровя. У вас чомусь про вчених уява як про якихось дикарів з 5 столліття н.е. які тикали палкою в небо і получилась вакцина. Повірте на нашій планеті рівень розвитку науки досяг таких масштабів, що ми спроможні виготовити безпечну вакцину. За останні 10 років вченими:
- була складена детальна карта епігеному людини,
- створена синтетична ДНК,
- створені ефективні вакцини проти малярії і *****,
- вчені зафіксували передбачені Ейнштейном гравітаційні хвилі,
- винайдені безпечні методи редагування геному людини, які є ідеальними методами боротьби зі спадковими захворюваннями і онкологічною патологією,
- створені штучні нейтрони придатні для трансплантації - підійдуть для лікування серцевої недостатності, хвороби Альцгеймера та інших захворювань, пов'язаних з дегенерацією нервового волокна,
- вчені винайшли контактні лінзи які повністю лікують зір, особлива лінза дозволяє трансплантувати стовбурові клітини на око і повністю відновлювати зір природним шляхом.

Таке враження що ви або вчора народились, або живете в якомусь 1860 році, або не розумієте що відбувається навколо.

показать весь комментарий
18.10.2021 14:22 Ответить
Просто порівняй цифри померлих та нових випадків захворювання рік тому і зараз, а потім розкажи мені яка та вакцина дієва.

Ось рік тому:



А ось сьогодні:

показать весь комментарий
18.10.2021 14:54 Ответить
То серед померлих є вакциновані? Немає...
показать весь комментарий
19.10.2021 13:51 Ответить
Повір мені, я читав до кінця. І в ці висновки не вірю. Якщо б це був поодинокий випадок, то й може і повірив би. 19 річний студент за шість годин після щеплення помер від гострої серцево- легеневої недостатності.
https://hromadske.ua/posts/u-moz-prokomentuvali-smert-19-richnogo-hlopcya-pislya-vakcinaciyi-poperednya-prichina-sercevo-legeneva-nedostatnist У МОЗ прокоментували смерть 19-річного хлопця після вакцинації. Попередня причина - серцево-легенева недостатність
І є ще декілька таких випадків. Так що цей експерт відверто бреше.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:50 Ответить
Мы видили на прошлой неделе
показать весь комментарий
18.10.2021 10:35 Ответить
сраний брехун! В коментарях під новинами на Youtube люди повідомляють про масові смерті довкола, сусіди мруть після щеплень; я особисто знаю два випадки
показать весь комментарий
18.10.2021 10:54 Ответить
Не пи*ди мокшандец...
показать весь комментарий
18.10.2021 11:20 Ответить
а как же он дышать-то будет, не спи..евши?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:41 Ответить
Ну да, ну да... Именно поэтому "Верховная Рада освободила производителей вакцин против коронавируса от любых последствий прививок."
показать весь комментарий
18.10.2021 11:11 Ответить
Пане Бутусов! Кому Ви продали свій "Цензор"?! Свободи слова та волевиявлення вже, - нажаль, нема! Повна цензура та диктатура"! Більшість коментарів читачів, просто видаляється вашим "гнилим адміном"! Не очікувала такого, від такого поважного сайту! Просто - Ганьба! Запроданці!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 11:58 Ответить
А студентик недавно помер сразу после вакцинации ? Прям так и ни одного случая ?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:28 Ответить
В "БаХдаде" все спокойно, прекрасная маркиза, - все хорошо, все ХО-РО-ШО! И далее - мелодия! ( Очень даже неплохая и на "злобу дня"!)😅
показать весь комментарий
18.10.2021 12:49 Ответить
Брехня, просто не фіксують та не ведуть статистику таких хворих. Тільки у нас є двоє
показать весь комментарий
18.10.2021 14:48 Ответить
 
 