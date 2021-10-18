Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл с первым официальным визитом в Украину
Специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор осуществляет свой первый официальный визит в Украину.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Киеве начинаю свой первый официальный визит в Украину. Впереди - насыщенный день в этом прекрасном городе", - написал спецпредставитель ЕС по правам человека.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
