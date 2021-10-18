Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл с первым официальным визитом в Украину

Специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор осуществляет свой первый официальный визит в Украину.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве начинаю свой первый официальный визит в Украину. Впереди - насыщенный день в этом прекрасном городе", - написал спецпредставитель ЕС по правам человека.

