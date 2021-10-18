Весь персонал ресторанов, кафе, магазинов должен быть вакцинирован: во Львове ужесточили карантинные меры
С 18 октября во Львове ужесточили карантинные меры из-за роста заболеваемости COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова, об этом заявил мэр Андрей Садовый.
"Суббота-воскресенье не являются критическим показателем, но все равно динамика распространения коронавируса наблюдается отрицательная. В наших больницах увеличивается количество больных, и эта тенденция имеет растущую динамику. Похоже, что если те действия, которые мы с сегодняшнего дня вводим в нашем городе, не дадут результата, то ограничения будут значительно жестче. Напомню, отныне школьники находятся на каникулах. Также мы достаточно жестко прописали правила для ресторанов, кафе, магазинов - весь персонал должен быть вакцинирован. Нужно строго соблюдать масочный режим в транспорте, в общественных местах. Мы переходим в режим жизни с определенными ограничениями, но других вариантов нет", - подчеркнул Садовый.
По словам мэра Львова, на сегодня городские больницы заняты где-то на 52%.
"Мы готовимся к самым худшим ситуациям, но лучше, чтобы такая подготовка была напрасной", - сказал Садовый.
