Весь персонал ресторанов, кафе, магазинов должен быть вакцинирован: во Львове ужесточили карантинные меры

С 18 октября во Львове ужесточили карантинные меры из-за роста заболеваемости COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова, об этом заявил мэр Андрей Садовый.

"Суббота-воскресенье не являются критическим показателем, но все равно динамика распространения коронавируса наблюдается отрицательная. В наших больницах увеличивается количество больных, и эта тенденция имеет растущую динамику. Похоже, что если те действия, которые мы с сегодняшнего дня вводим в нашем городе, не дадут результата, то ограничения будут значительно жестче. Напомню, отныне школьники находятся на каникулах. Также мы достаточно жестко прописали правила для ресторанов, кафе, магазинов - весь персонал должен быть вакцинирован. Нужно строго соблюдать масочный режим в транспорте, в общественных местах. Мы переходим в режим жизни с определенными ограничениями, но других вариантов нет", - подчеркнул Садовый.

По словам мэра Львова, на сегодня городские больницы заняты где-то на 52%.

"Мы готовимся к самым худшим ситуациям, но лучше, чтобы такая подготовка была напрасной", - сказал Садовый.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время "красная" зона карантина может быть и в других областях, - главный санврач Кузин

карантин (16729) Львов (4624) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+5
Есть мнение, что перестаёт выделяться воздушно-капельным путём, так как есть сведения, что покойники заобычно не дышат.
18.10.2021 10:47 Ответить
+3
а пусть мне ответят большие и маленькие люди топящие за вакцину-почему в список обязаловки не включены медики!
18.10.2021 10:43 Ответить
+2
А они всё равно не дадуд результата, и кто тогда виноват?
Пипец, вирус токо в магазинах, кахфе и ресторанах распространяется, а в забитых наглухо маршрутках не - места нехватает.
18.10.2021 10:37 Ответить
Болезнь сжигает людей за считанные дни. У кого организм покрепче, борется неделями из последних сил, кто-то преодолевает инфекцию, но потом восстанавливается очень долго. Других, особенно пожилых людей, забирает навсегда. Страшно, что проводить в последний пусть усопших не получается так, как хотелось бы, все происходит по строгим правилам и очень быстро.Прощаются с умершими на территории морга. Мы пока стояли и ждали, видели, как приезжают катафалки к моргу один за другим. Это конвейер и это очень жутко! Ты даже не успеваешь осознавать, что всех этих людей забрал вирус! Подъезжает машина, все, кто в ней - в защитных костюмах, перчатках, как в фильме ужасов. Гроб заносят в отдельное маленькое помещение, туда можно зайти только самым близким, 3-5 человек, не больше. На прощание отводится 2-3 минуты, приближаться к усопшему нельзя, затем везут на кладбище, где хоронят уже в закрытом гробу. Всё, как в тумане! Берегите себя и своих близких! Вирус не выбирает... Не дай Бог никому хоронить родных и друзей и пережить эти страшные минуты!»
18.10.2021 10:31 Ответить
Ужоз нна!
18.10.2021 10:35 Ответить
Я переболел этой херней и знаю что это такое на личном опыте
18.10.2021 10:38 Ответить
Вот я какраз переболел, а вы - ну очень сомнительно.
18.10.2021 10:42 Ответить
А что мертвые могут кого-то заразить, зачем устраивать этот цирк
18.10.2021 10:40 Ответить
Могут
18.10.2021 10:41 Ответить
Как?
18.10.2021 10:42 Ответить
А ты думаешь, что вирус умирает вместе с человеком? Серьёзно?
18.10.2021 10:45 Ответить
Есть мнение, что перестаёт выделяться воздушно-капельным путём, так как есть сведения, что покойники заобычно не дышат.
18.10.2021 10:47 Ответить
Я не знал что покойники могут не только дышать, но еще чихать и кашлять
18.10.2021 15:24 Ответить
красиво нарисовал...один только изьян в картинке-должны всё таки сжигать,а не закапывать.

промашка у тебя вышла.
18.10.2021 10:41 Ответить
Не неси херню
18.10.2021 10:42 Ответить
Сжигать во дворе больницы или где? Или ты считаешь, что в каждом населенном пункте есть крематории?
18.10.2021 10:49 Ответить
понимаю что не в каждом селе,но закапывать заразу которая попадёт в грунтовые воды,в колодцы,в реки,это тоже не разумно.

значит надо возить в крематорий,в ближайший.
18.10.2021 12:23 Ответить
Ну тут такая тема: корона имеет довольно короткое время жизни (не как сибирка и прочая долгоиграющая дрянь). Думаю, что пока биоматериалы покойника попадут в грунтовые воды - вирус уже будет мертв.
18.10.2021 12:28 Ответить
ну это никто не проверял,во первых.
а во вторых,вы можете думать что угодно,но это не является истиной!
18.10.2021 14:45 Ответить
Ужастик из серии колонн военных грузовиков в Италии, перевозящих горы трупов в крематории весной прошлого года
18.10.2021 13:42 Ответить
но пачимута дипутаты верховной рады не должны быть вакцинированы.
18.10.2021 10:31 Ответить
как проверите?) про текучку официантов слышали?
18.10.2021 10:32 Ответить
18.10.2021 10:37 Ответить
плюсую вчора передавав передачу всі приміські маршрутки без масок або на бороді))) та і прості маски не дуже допомагають і там люди по годині проводять..... Магазини реально не критично, А на рахунок кафе ви не праві...
18.10.2021 10:57 Ответить
а пусть мне ответят большие и маленькие люди топящие за вакцину-почему в список обязаловки не включены медики!
18.10.2021 10:43 Ответить
Ой дурак!!! Медики первые в этом списке
18.10.2021 10:48 Ответить
дурак тебя родил. а медиков в списке-нет!
18.10.2021 11:02 Ответить
алежа, медиков убрали из списка, ибо работать итак некому, так что незачет, иди методичку со сказками поновой штудируй
18.10.2021 11:15 Ответить
ІГНОРУЄМ ЗАКЛАДИ З ВХОДОМ ПО КОВІД СЕРТИФІКАТАМ
18.10.2021 11:18 Ответить
Вакцинація добровільна, дебіли. Вимагання примусової вакцинації - порушення конституції України і є кримінальним правопорушенням.
18.10.2021 11:54 Ответить
 
 