За сутки от коронавируса в Киеве умерли 22 человека, выявили 416 новых случаев, - Кличко. КАРТА
За сутки в Киеве выявили 416 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 244646), зафиксировано 22 летальных случая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Так, заболели239 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 143 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 15 девочек от 2 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.
Также зафиксировано 22 летальных случая от вируса (всего 5686).
За сутки в больницы Киева госпитализировали 68 больных коронавирусом и 343 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Кроме того, 229 человек преодолели коронавирус (всего 224570).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (99), Оболонском (88) и в Дарницком (62).
