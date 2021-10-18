РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9473 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 107 3

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 22 человека, выявили 416 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 416 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 244646), зафиксировано 22 летальных случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Так, заболели239 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 143 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 15 девочек от 2 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Также зафиксировано 22 летальных случая от вируса (всего 5686).

За сутки в больницы Киева госпитализировали 68 больных коронавирусом и 343 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Кроме того, 229 человек преодолели коронавирус (всего 224570).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: пять регионов соответствуют "красному" уровню эпидопасности, 14 - "оранжевому", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (99), Оболонском (88) и в Дарницком (62).

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 22 человека, выявили 416 новых случаев, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (26012) Кличко Виталий (4676) статистика (2312) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому ніхто не помирає з команди Кличка та й сам він - чому й досі не помер?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:14 Ответить
Его лазером лечат. Секретная разработка западных ученых. Жаль, что у нас никто до такого не додумался.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:39 Ответить
А ти чому не помер , тільки повітря портиш ?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:26 Ответить
 
 