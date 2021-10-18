На прошлой неделе от COVID-19 умерли более 2300 украинцев. Это на 22% больше, чем неделей раньше, - Кузин

На прошлой неделе в Украине подтвердили более 105 тыс. новых случаев заболевания – это на 11% больше, чем неделей раньше.

Об этом на брифинге 18 октября сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач страны Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"У нас чрезвычайное стремительное распространение коронавирусной болезни. Только за прошлую неделю было обнаружено более 105 тыс. новых случаев заболевания – это на 11% больше, чем неделей раньше", – отметил Кузин.

По его словам, в Украине заняты 57% коек, предназначенных для лечения больных COVID-19.



"За прошедшую неделю COVID-19 забрал жизни 2307 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее. За все время пандемии в Украине 52% летальных случаев среди больных COVID-19 пришлось на возрастную группу 70+. Еще 29% были зафиксированы среди украинцев возрастом 60–69 лет", – сообщил главый санврач.



Кузин отмечает, что на распространение болезни в Украине влияет штамм коронавируса "Дельта". Его обнаружили уже в каждой области Украины, подтверждено 1847 случаев этого варианта вируса.