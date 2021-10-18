РУС
На прошлой неделе от COVID-19 умерли более 2300 украинцев. Это на 22% больше, чем неделей раньше, - Кузин

На прошлой неделе в Украине подтвердили более 105 тыс. новых случаев заболевания – это на 11% больше, чем неделей раньше.

 Об этом на брифинге 18 октября сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач страны Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"У нас чрезвычайное стремительное распространение коронавирусной болезни. Только за прошлую неделю было обнаружено более 105 тыс. новых случаев заболевания – это на 11% больше, чем неделей раньше", – отметил Кузин.

По его словам, в Украине заняты 57% коек, предназначенных для лечения больных COVID-19.

"За прошедшую неделю COVID-19 забрал жизни 2307 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее. За все время пандемии в Украине 52% летальных случаев среди больных COVID-19 пришлось на возрастную группу 70+. Еще 29% были зафиксированы среди украинцев возрастом 60–69 лет", – сообщил главый санврач.

Кузин отмечает, что на распространение болезни в Украине влияет штамм коронавируса "Дельта". Его обнаружили уже в каждой области Украины, подтверждено 1847 случаев этого варианта вируса.

карантин (16729) Минздрав (4914) смерть (9286) Кузин Игорь (285) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Самая эффективная мера по борьбе с короновирусом будет уход СН и зеленского из власти. И через пол года обстановка с вероятностью больше 73% стабилизируется.
возвращайте степашку) при нем не было вакцин и не было больных... но куртка была)
Не стоит так сильно радовать антиваксеров. Они и так все баяны от радости порвали.
Самая эффективная мера по борьбе с короновирусом будет уход СН и зеленского из власти. И через пол года обстановка с вероятностью больше 73% стабилизируется.
возвращайте степашку) при нем не было вакцин и не было больных... но куртка была)
Не стоит так сильно радовать антиваксеров. Они и так все баяны от радости порвали.
2300. Интересно, сколько из них не привитых?
Да, интересно. Очень!
нисколько.
Понятно. Все привитые.
Кузін, то чому не лікуєте? А ви чого не помираєте?
лечит. невакцинированных лечить сложнее - они и сами-то жить не хотят.
Как вылечишь того, кто не хочет выжить?
помню статью весны прошлого 2020 года, когда эпидемия только начиналась. "Зеленский не допустит ошибки Порошенко". смысл такой - 5 лет бывший президент все делал для того, что бы украинцы не чувствовали войну - покупали евробляхи, летали на курорты, жрали, пили, спали, и только думали сердито, как же там липецкая фабрика поживает Свинарчуки проклятые. а в 2019 им захотелось сладенького. Зеленский учтет эту ошибку, сделает все, что бы эпидемия была страшной! именно в Украине самой сильной и ужасной в мире. что бы каждый хохол, который голосовал за него, боялся, дрожал от страха, умолял власть о помощи, и целовал от спасения руки призеденышу. беда консолидирует население вокруг власти, режиссёры клоуна это знают.
Считать умеешь? Сложи "в столбик" и проверь
10.10 - 162
11.10 - 207
12.10 - 352
13.10 - 471
14.10 - 412
15.10 - 202
16.10 - 277
17.10 - 219
